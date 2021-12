NRW unterstützt Digitalisierung an Hochschulen mit 150 Millionen Euro

Deutschland steht in der Digitalisierung bereits seit einigen Jahren auf einem der hinteren Plätze im EU-Vergleich. Während unser Nachbarland Dänemark inzwischen die EU-Vorreiter Finnland und Schweden überholt und den ersten Platz erreicht hat, scheint sich die Entwicklung in Deutschland weiterhin schwierig zu gestalten. Dennoch sorgt die Pandemie auch hierzulande zumindest für einen kleinen Aufschwung. So rückte Deutschland in diesem Jahr immerhin von dem zwölften auf den elften Platz in der “Desi”-Erhebung.

Vereinbarung im Zuge des E-Government Gesetzes

Auch das Bundesland Nordrhein-Westfalen will die Digitalisierung nun ein großes Stück vorantreiben. Im Zuge der Aktualisierung des sogenannten E-Government Gesetzes Nordrhein-Westfalen (EGovG NRW) schlossen das Ministerium für Kultur und Wissenschaft, die Hochschulen und das Hochschulbibliothekszentrum in NRW eine Vereinbarung, die die Digitalisierung zunächst an den Bildungsinstitutionen fördern soll. Das Gesetz sieht es vor, die nötigen Voraussetzungen für eine digitale und elektronische Kommunikation zwischen und mit den öffentlichen Verwaltungen zu schaffen. Dadurch sollen die Kommunikations- und Bearbeitungsprozesse schließlich einfacher und schneller gestaltet werden.

Land stellt 150 Millionen Euro für Digitalisierung an Hochschulen

Nun sollen auch an den Hochschulen sogenannte E-Government Systeme eingeführt werden, die es Beschäftigten, Lehrkräften und Studierenden erleichtern, mit der Hochschulverwaltung zu kommunizieren. Für die Umsetzung dieses Projekts stellt das Land den Institutionen bis 2026 rund 150 Millionen Euro zur Verfügung. So sei es ihnen bereits zum Ende dieses Jahres möglich einige Verwaltungsbereiche zu digitalisieren. Unter anderem können schon jetzt Personal- und Studierendenakten in elektronischer Form archiviert werden. Auch eine digitale Plattform zur elektronischen Überweisung der Semestergebühren, ein sogenanntes E-Payment-System, soll so schnell wie möglich umgesetzt werden.

Nach Aussagen eines Systementwicklers von metalecture.com sei es für Hochschulen und Universitäten inzwischen unerlässlich, in die Digitalisierung und die technische Weiterbildung der Beschäftigten und Studierenden zu investieren. Das fördere nicht nur die Etablierung der Technik in die Forschung und in das Berufsleben, sondern sorge gleichzeitig für eine Vereinfachung und Beschleunigung wichtiger Prozesse auch außerhalb der Verwaltung. Zudem seien die Hochschulen dadurch in der Lage auch weitere Zielgruppen anzusprechen, die nicht vor Ort sind.



Digitale Verwaltung soll bis 2026 umgesetzt werden

Bis zum Ende des Jahres 2025 sollen die Verwaltungen und Hochschulen vollständig vom Papierformat auf elektronische Akten und Systeme umgestiegen sein. Für die Umsetzung bedarf es jedoch einer sinnvollen Strategie, einer guten Zusammenarbeit unter den einzelnen Instanzen und die Unterstützung von Experten im Bereich der Digitaliserungsprozesse. Unter anderem wurde zu diesem Zwecke im Jahr 2020 die “Koordinierungsinstanz Digitale Unterstützungsprozesse” (KDU.NRW) eingerichtet, welche die administrativen Unterstützungsprozesse leitet und hochschulübergreifende Verbindungen herstellt.



Das Onlinezugangsgesetz (OZG) von 2017 setzte ursprünglich das Ziel, die Verwaltungen, Unternehmen und Dienstleistungen in Deutschland bis 2022 vollständig zu digitalisieren. Der bisherige Stand zeigt jedoch, dass die Umsetzung trotz umfassender Investitionen kaum mehr umzusetzen sein wird. Wenn Deutschland es schafft den aktuellen Aufschwung aufrechtzuerhalten, könnte das Jahr 2026 wohl eine realistische Aussicht bieten.