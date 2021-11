Niklas Süle: Premier League statt Bundesliga?

Der ehemalige TSG Hoffenheimer Niklas Süle wechselte vor vier Jahren zum derzeitigen Meisterverein FC Bayern München. Mit seiner Akquise freuten sich die Verantwortlichen, dass ein aufstrebender und talentierter Spieler die Mannschaft um Manuel Neuer verstärkt. Der Plan ging auf: Süle entwickelte sich zu einem Kicker, der das Zeug zum Star hatte und auch in der Nationalmannschaft eine beeindruckende Performance ablieferte. Doch mit dem nahenden Vertragsende von Süle bei seinem aktuellen Verein ziehen dunkle Wolken am Fußball-Horizont auf.

Die laufenden Gespräche befinden sich nach Angaben von verschiedenen Medien auf einem holprigen Weg. Laut BILD denkt Süle offen über einen möglichen Wechsel nach, der mit seinem Vertragsende möglich ist. Konkrete Angebote sollen angeblich vorliegen und kommen unter anderem aus der Premier League. Newcastle United hätte dem Bayern-Profi eine interessante Offerte gemacht, die Eindruck hinterließ. Wie so oft, hüllen sich alle Beteiligten noch in Schweigen, um sämtliche Optionen offenzuhalten.

Ringen um Süle

Wer das Rennen um Niklas Süle macht, wird erst im kommenden Jahr entschieden. Bis Ende Juni 2022 steht der 26-jährige Fußballer noch auf dem Platz für FC Bayern München und wird seine Spielzüge Fans und Gegnern präsentieren. Bis dato lieferte der gebürtige Frankfurter in seinen elf Einsätzen der laufenden Saison unbestreitbar ein hervorragendes Spiel ab, was ihn für die Bayern so wertvoll macht. Die Aussichten auf einen erneuten Platz 1 in der Bundesliga sind mehr als glänzend: Mit Blick auf die Sportwetten bei Admiralbet stehen die Quoten von 1,06 (Stand: 18.11.) ohne Zweifel auf Sieg. Auf Platz 2 muss sich Borussia Dortmund mit einer Quote von 1,30 zufriedengeben. Die Plattform ist besonders aufgrund des angebotenen Willkommensbonus sowie der Vielzahl von Zahlungsmethoden sehr beliebt.

Kein Wunder, dass Fans und Teamkollegen ihren Innenverteidiger halten möchten und einen Weggang vermeiden möchten. Im Fußball-Zirkus wurde jedoch schon mehr als einmal bewiesen, dass die höchsten Wellen die geringsten Auswirkungen haben. Auf eine simple Vertragsverlängerung können Fans von Süle somit weiterhin hoffen.

FC Bayern München bereitet Auswärtsspiel vor

Im kommenden Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg müssen sich Trainer Julian Nagelsmann und seine Mannschaft auf ganz andere Herausforderungen konzentrieren. Als geschlossene Mannschaft wollen sie ihrem Gegner Paroli bieten. Eine Ansage, die sich Augsburg-Trainer Markus Weinzierl zu Herzen nimmt und gleichzeitig seine Motivation für das anstehende Spiel zieht. Wie Kicker berichtet, will sich Weinzierl mit den Bayern zerreißen und die Begegnung auf Augenhöhe austragen.

Für Fans dürfte das Aufeinandertreffen zur spannenden Angelegenheit werden. Derzeit steht Augsburg auf Platz 16 der Bundesliga-Tabelle und hat somit eher einen Außenseiterposten inne. Auf pure Sicherheit und egoistischen Favoritenvorschuss sollten sich die Bayern jedoch nicht verlassen. Der jüngste 4:1-Sieg gegen Stuttgart lieferte als unerwartete Motivationsspritze neuen Mut und verpasste den Augsburgern eine gehörige Portion Power, wie Sat.1 berichtete. Kraft, die Weinzierl mit seinen Jungs auch bei den Bayern einsetzen wird. Auf diese Partie sollten sich Manuel Neuer und der Rest der Mannschaft vorbereiten.