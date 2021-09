Neues Xiaomi-Smartphone lädt blitzschnell

Xiaomi hat mit dem 11T Pro ein neues Smartphone vorgestellt, das viel Rechenkraft und eine rasante Ladeleistung für vergleichsweise wenig Geld bietet. Zu einem Preis ab 650 Euro (mit 128 Gigabyte Speicher und 8 Gigabyte RAM) changiert das 11T Pro irgendwo zwischen oberer Mittel- und unterer Oberklasse.

Fürs Geld steckt jede Menge Spitzentechnik im 11T Pro: vom 5G-fähigen Snapdragon-888-Prozessor übers AMOLED-Display (6,67 Zoll) mit adaptiver Bildwiederholrate (120 Hertz), Hochkontrast-Darstellung (Dolby Vision und HDR10+) sowie 1000 Nits Leuchtkraft bis hin zum 120-Watt-Schnelllader. Der kann den Akku (5000 mAh) laut Hersteller in 17 Minuten komplett füllen.

Bei der Hauptkamera (f/1,75) mit 108-Megapixel-Sensor, die 4K-Videos auch in HDR10+ aufnehmen kann, setzt Xiaomi auf diverse Filmeffekte und einen Audio-Zoom. Ein zusätzliches Mikrofon im Kamera-Modul holt beim Zoomen auch den Ton näher heran. Konnektivität garantieren unter anderem Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 und ein NFC-Chip. Außerdem stecken Stereo-Lautsprecher im Gehäuse.

Wer unter Umständen einen Hauch weniger Leistung verschmerzen, beim Display auf einige Punkte wie Dolby Vision oder auf einen von Harman-Kardon zertifizierten Sound verzichten kann, erhält das sonst äußerlich baugleiche und mit derselben Kamera versehene Smartphone in der Variante 11T mit ebenfalls potentem Mediatek-Prozessor (Dimensity 1200 Ultra) auch schon für 550 Euro. In dieser Konfiguration wird dann aber «nur» mit 67 Watt geladen, was den Akku in 36 Minuten auf 100 Prozent bringen soll.

In den Verkauf gehen die Smartphones mit Android 11 Anfang Oktober. Xiaomi verspricht wenigstens drei Jahre Aktualisierungen fürs Betriebssystem und will nicht kürzer als vier Jahre Sicherheits-Updates liefern.