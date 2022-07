Netflix, Youtube, Twitch: das Ende des Fernsehens, wie wir es kennen?

Binge Watching ist schon seit einiger Zeit der Top-Trend unter Serienfans und Film-Liebhabern. Netflix, YouTube und Amazon Prime rangieren dabei in der Beliebtheit ganz weit oben. Auch Streamern auf Twitch zuzusehen oder sich in den Chat-Kanälen tummeln ist eine unterhaltsame Freizeitbeschäftigung geworden. Doch was machen diese Sender richtig und warum nehmen sie eine immer größere Vormachtstellung ein?

Casinospiele auf Twitch

Bekannte deutsche Twitch Streamer wie Jens Knossala aka therealknossi oder GRONKH alias Erik Range haben auf Twitch eine große Anhängerschaft, die mitfiebert, wenn sie versuchen bei Slots groß abzuräumen. Beste Online Casino sponsern gerne Streamer, wenn sie sehr oft online sind und ihr Spiel an den Automaten auch die Massen begeistern kann. Machen sie hohe Gewinne, dann freut dies nicht nur den Streamer, sondern auch seine Zuseher.

Die Follower können nicht nur mit ihrem Liebling mitfiebern, sondern sie können im Chat Fragen stellen, ihre Freude ausdrücken oder mit den anderen Leuten im Chat plaudern. Und manchmal können die Leute im Chat Wünsche äußern, an welchem Slot gespielt werden soll.

Millionen Zuschauer sind täglich auf der Plattform zu finden und können nicht irren, wenn es darum geht, sich prächtig zu unterhalten. Ist Twitch eine Konkurrenz zum Fernsehen? Auf jeden Fall, denn wo sonst findet man so viele unterschiedlichen Themen und Menschen.

YouTube Influenzer und Videos

YouTube ist ein Sammelsurium an Videos zu allen möglichen Themen. So finden sich Shopping-Tipps, Anleitungen um seine Waschmaschine zu reparieren, Musik Videos oder einfach Gedanken von ganz normalen Menschen, die sie gerne mit der Welt teilen wollen.

Bodybuilder Sascha Huber hat auf seinem YouTube-Kanal über 1,5 Million Abonnenten. Er zeigt den Zusehern Übungen, mit denen sie sich ohne Geräte fit halten können. Der österreichische YouTuber gibt dabei auch Tipps zum Thema Ernährung und für einen gesunden Lebensstil. Scheinbar hat er damit den Nerv der Zeit getroffen, denn Huber ist der Fitness-Guru mit den meisten Anhängern im deutschsprachigen Raum.

Exklusive Serien auf Netflix

Gegründet 1997 in Kalifornien, ist Netflix für viele Serien Begeisterte kaum mehr aus der TV-Landschaft wegzudenken. Wo sonst kann man sich ein neue Serie in einem Zug ansehen – und das zu einem Fixpreis von wenigen Euros im Monat. Seit 2014, als Netflix auch hierzulande gestartet ist, hat es einen kometenhaften Aufstieg erlebt. Den Stein ins Rollen brachte die Polit-Serie House of Cards mit Kevin Spacey und Robin Wright in den Hauptrollen. Alles, was danach folgte, stieß auf großes Interesse: Stranger Things, Das Damengambit, The Crown, Haus des Geldes oder Narcos haben bis heute unzählige Anhänger gefunden, die Binge Watching zu ihrem liebsten Hobby zählen.

Foto: Souvik Banerjee auf Pixabay

Auch Mitbewerber Amazon Prime oder der Disney+ Channel haben den Trend erkannt und bieten Filme und Serien rund um die Uhr. Die Userzahlen geben ihnen recht.

Fernsehen, wann man will und ohne Pausen

Den großen Vorteil, den all diese Plattformen haben ist der, dass man sich seinen Favoriten ansehen kann, wann man will. Man ist nicht vom Fernsehprogramm abhängig und findet immer die aktuellsten Ausstrahlungen, oder beliebte Highlights aus vergangenen Zeiten. Herkömmliches Fernsehen bedeutet oft Werbepausen, die einen 90-minütigen Film oft 30 Minuten oder mehr verlängern, ist mühsam.

Verwöhnt durch Netflix, Amazon Prime und Co. will der Zuschauer keine Zwangspausen auferlegt bekommen. Er will auch keine uralten Serien zum x-ten Mal ansehen. Die Plattformen wissen, um ihr Potenzial und die täglich steigenden Zuschauerzahlen geben ihnen recht. So kann mehr Geld in exklusive Serien gesteckt werden, die dann für noch mehr Zuseher und noch mehr Geld in den Kassen sorgen. Ein Kreislauf, der für alle Vorteile hat.

Was bringt die Zukunft?

Doch der Boom bei den Streamingdiensten birgt auch eine große Gefahr. Angelockt vom enormen Erfolg von Netflix & CO drängen immer mehr Anbieter auf den Markt. Das könnte in naher Zukunft dazu führen, dass sie Konsumenten nicht mehr bereit sind so viel Geld auszugeben. Schließlich kostet jeder weitere Anbieter zusätzliche 10 € pro Monat. Das wird früher oder später das Budget der Serien-Fans sprengen.

Immerhin droht der europäischen Wirtschaft eine Krise, die viele Zuschauer in ihrer Geldbörse spüren werden. Das könnte zu einer Marktbereinigung bei den Streamingdiensten führen. Eine Rückkehr zum klassischen Fernsehen scheint jedoch ausgeschlossen.

Das haben auch die öffentlich rechtlichen Sender längst erkannt und haben damit begonnen, ihre digitalen Angebote massiv auszubauen. Für die Konsumenten bedeutet dies, dass sie derzeit auf das umfangreichste TV-Angebot aller Zeiten zugreifen können.