Lohnen sich Rabatt-Coupons und Gutscheine wirklich?

Dabei fragen sich viele Bundesbürger, ob sich diese Rabatt-Coupons wirklich lohnen? Einigen Umfragen zufolge haben bereits 68% der Deutschen gute Erfahrung mit einem solchen Programm gemacht. Dieser Artikel soll nun Licht ins Dunkle bringen und die Vor- und Nachteile aufzeigen.

Warum gibt es Coupons und seit wann gibt es sie?

In Deutschland hat alles in den 1950er Jahren begonnen. Vor gut 70 Jahren erblickte hierzulande die Rabattmarke das Licht der Welt. Unternehmen führten diese Art von Angebot ein, um neue Kunden an eine Marke bzw. ein Geschäft binden zu können. Eben dies ist noch heute der Gedanke, wenn für eine Dienstleistung oder ein Produkt Rabatt-Coupons vergeben werden. In den USA hingegen hat die Entwicklung des Couponing bereits mit dem Ende des 19. Jahrhundert begonnen.

Welche Art von Rabatt-Coupons gibt es?

Die kleinen Preisnachlässe sind ein Werbe- und Marketingmittel für Unternehmen und Dienstleister. Sie sind quasi kleine Willkommensgeschenke, in der Hoffnung, viele neue, treue Kunden zu gewinnen. Doch mit welchen Coupons wird überhaupt geworben? Grundsätzlich gibt es heute:

Rabatt-Coupons für Restaurants, Supermärkte und andere Kaufhäuser

Gutscheine für Möbelhäuser, Onlineshops und Freizeitangebote

Wann lohnen sich Rabatt-Coupons für den Kunden?

Rabatt-Coupons können für den Endverbraucher eine tolle Sache sein. Das gilt jedoch nur, wenn sie weise eingesetzt werden. Wenn ein Verbraucher also auf der Suche nach einem bestimmten Produkt ist und dieses auch wirklich kaufen möchte, kann er mit einem Rabatt-Coupon ordentlich Geld sparen. Besonders bekannt sind hier beispielsweise die Media Markt Gutscheine. So wird der neue Wohnzimmer Fernseher, die neue Spielekonsole für den Nachwuchs oder das Hi-Fi-System für den Hobbykeller gleich viel günstiger.

Gibt es auch unrentable Gutscheine?

Besteht eine konkrete Kaufintension kann ein Gutschein schnell für einige Prozente Preisnachlass sorgen. Allerdings zielen viele Angebote auf Kunden ab, die nur aufgrund des Preisnachlasses einen Kauf tätigen. Das ist sehr gut an den Treuepunkt-Aktionen von Supermärkten zu erkennen. Wer hier die vorgegebene Menge an Punkten gesammelt hat, kann diese entweder in Produkte oder einen Preisnachlass für bestimmte Produktgruppen umtauschen. Hier bekommen fleißige Kunden häufig keine gute Qualität.

Datenschutz und DSGVO

Einmalige Coupons, welche über einige Wochen oder Monate ihre Gültigkeit behalten, können für den Verbraucher ein echtes Geschenk sein. Andere Rabattaktionen hingegen sind meist wenig rentabel. Ein gutes Beispiel sind dubiose Gewinnspiele, die es sowohl in Möbelhäusern als auch in Supermärkten gibt. Dabei werden Kunden dazu aufgerufen, persönliche Daten über ihre Käufe etc. an Dritte weiterzugeben.

Dies ist mit der DSGVO-Ordnung heute nicht mehr so einfach möglich. Im weiteren Sinne gilt dies jedoch auch für das Payback-Programm. Hier erhält der Verbraucher für jeden Euro, den er in einem Partnergeschäft ausgegeben hat, einige Payback-Punkte, die sich später als Preisnachlass einsetzen lassen. Was viele Verbraucher hierbei nicht bedenken, ist, dass das eigene Kaufverhalten für das Payback-Programm als auch für die Partnergeschäfte vollkommen transparent wird. So lassen sich Werbeaktionen an die individuellen Kaufentscheidungen der Kunden anpassen. Privatsphäre ade!

Fazit: Rabatt-Coupons lohnen sich, wenn gewusst wie!

Rabatt-Coupons sind wunderbar und eine gute Sache für all diejenigen, die einen bereits geplanten oder bevorstehende Kauf tätigen möchten. Sie sparen dann bares Geld ein, was für andere Dinge genutzt werden kann. Wer also gerade Haustechnik, Möbel oder Unterhaltungselektronik wie Smartphones und Tablets braucht, gewinnt. Alle anderen zahlen im Grunde genommen oben drauf. Schließlich geben sie Geld aus für Dinge, die sie ohne das Angebot nicht gekauft hätten. Wer also vorausschauend plant kann von den Rabatt-Coupons richtig profitieren.