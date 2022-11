Kostenlose Programme zum Lernen in geschlossenen Räumen

Wenn die Winterzeit kommt, ist die Mobilität der Menschen oft eingeschränkt. Die Menschen neigen dazu, mehr Zeit in den eigenen vier Wänden zu verbringen, als die Natur zu genießen, wie sie es im Sommer tun würden. In dieser Situation müssen die Menschen dann Dinge finden, die sie mit ihrer langen Zeit in den eigenen vier Wänden anfangen können. Diese Dinge hängen oft von den individuellen Interessen ab und sind vielfältig, aber sie können Dinge wie Lesen, Brettspiele spielen, Fernsehen und künstlerische Ausdrucksformen wie Zeichnen und Bildhauerei beinhalten.

Eine Sache jedoch, die sich durch alle Bevölkerungsschichten zieht, ist die Abhängigkeit der Menschen vom Internet für die meisten ihrer Aktivitäten in geschlossenen Räumen. Wie die meisten Menschen wissen, ist das Internet die vielfältigste Plattform, um mit der Außenwelt in Kontakt zu treten, sei es zum Lernen, Gestalten oder zur Unterhaltung.

Hier ein Blick auf einige Dinge, die im Netz verfügbar sind, um sich die Zeit zu vertreiben und die Langeweile zu überwinden, aber nicht nur das, sondern auch um einer Person einige Fähigkeiten beizubringen, die für sie wertvoll werden können.

Gimp

Gimp ist ein kostenloses Bildbearbeitungsprogramm. Die Software ermöglicht es dem Benutzer, Bilder zu bearbeiten, um sie zu verbessern. Das Programm ermöglicht auch das Malen und kann zum Erstellen von künstlerischen Gemälden, Logos, Flyern und vielem mehr verwendet werden. Für die Verwendung des Programms ist eine gewisse Einarbeitung erforderlich, aber es gibt eine große Gemeinschaft von Leuten, die kostenlose Tutorials für jede Art von Idee anbieten.

Blender

Blender ist ein wunderbar umfangreiches Programm, das für die Erstellung von 3D-Kunst, 2D-Animation, Videobearbeitung und in Wirklichkeit für alles, was in einem 3D-Raum visualisiert werden kann, verwendet wird. Das Programm wird hauptsächlich für das Rendering verwendet, um Bilder von Landschaften, Architektur und allen Arten von Science Fiction bis hin zur Unendlichkeit zu erstellen. In Blender gibt es Tausende von Leuten, die Tutorials hochladen, in denen sie zeigen, wie sie zu ihren Kreationen gekommen sind, und die einen lange Zeit beschäftigen können.

QGIS

QGIS ist eine Open-Source-Mapping-Software. Mit dieser Software kann ein Benutzer seine eigenen Karten in jedem gewünschten Format erstellen. Mit dieser kostenlosen, fortschrittlichen Software können Sie Fantasiekarten, benutzerdefinierte Karten usw. erstellen, die vom Ersteller in jeder Hinsicht frei verwendet werden können. Um QGIS zu erlernen, haben die Entwickler spezielle Webseiten eingerichtet.

XCode

XCode ist ein kostenloses App-Entwicklungsprogramm, mit dem Benutzer ihre eigenen Apps für iOS-Geräte erstellen können. Obwohl das Programm Computercode verwendet, ist das Programm intuitiv und kann daher auch von einem Nicht-Programmierer erlernt werden. Sie können damit persönliche Apps erstellen, darunter auch Spiele. Angenommen, jemand möchte eine App mit personalisierten Spielautomaten erstellen, dann kann er dies tun und seine App veröffentlichen und mit dem Spielen beginnen.

XCode ist vielleicht das am schwersten zu erlernende Softwarepaket, aber wie bei den anderen gibt es auch hier eine Menge Leute, die anderen online zeigen, wie man mit dem Programm erstellt.

Mehr lernen, mehr schaffen

Es ist unbestritten, dass das Internet der Menschheit die Mittel an die Hand gibt, um ihr Wissen zu erweitern und das erworbene Wissen mit anderen zu teilen, die vielleicht dieselben Interessen haben.

Manchmal sind die Fähigkeiten und das Wissen, die von den Menschen verlangen, dass sie das, was ihnen zur Verfügung steht, nutzen, um sich selbst weiterzuentwickeln, eine einschüchternde Aussicht, aber alles, was es oft braucht, um eine Reise des Wissens und der Fähigkeiten zu beginnen, ist nur der erste Schritt.