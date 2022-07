Kosmische Zeichen deuten auf unser Glück hin

Die Fragen, ob Sie Ihr Leben auch zukünftig noch genießen werden können und die glücklichen Momente der letzten Jahre wieder erleben werden, sind nicht immer einfach zu beantworten, aber sich auf die Sterne zu verlassen, die uns vorhersagen, was passieren wird, ist durchaus eine Möglichkeit in die Zukunft zu blicken. Und: es gibt subtile Anzeichen, dass dies auch funktioniert, vor allem dann, wenn Sie wissen, wo und wonach Sie suchen müssen ...

Einen 10-Euro-Schein auf der Straße zu finden oder gerade noch den letzten Tisch in Ihrem Lieblingsrestaurant zu ergattern, sind kleine und feine Überraschungen, die Ihnen das Universum zugutekommen lässt. Achten Sie nur darauf, keine leichtsinnigen und übermütigen Entscheidungen auf der Grundlage dieser differenzierten Glückssignale zu treffen. So sollten Sie sich hüten, Ihre Lebensersparnisse auf der Grundlage einer glücklichen Fügung in einem Casino aufs Spiel zu setzen, denn damit würden Sie definitiv nicht nach den Prinzipien des sichereren Glücksspiels handeln.

Es ist vor allem wichtig, dass Sie Ihre Glückszeichen richtig erkennen, und Sie sich nicht allzu viel Zeit lassen, nach diesen zu handeln, denn es kann schneller vorbei sein, als Sie sich das ausrechnen können. Dies genau wollen wir Ihnen in diesem Artikel nun zeigen, denn jede einzelne Bestimmung kann mit einem Sternzeichen verknüpft werden und Sie deshalb auch auf die unterschiedlichsten Arten und zu mehreren Zeiten Glück haben können…

Auf Fledermäuse zu stoßen, die auf Ihrem Dachboden nisten, kann nicht immer komfortabel sein und ganz schön stressen. Aber Ihren ersten Gedanken zu folgen, Kammerjäger oder gar die Schädlingsbekämpfung zu rufen, sollten Sie nach einem Moment des Innehaltens überdenken. Denn Fledermäuse können auch für ein natürliches Zeichen des lebensbejahendes Glücks und für gute Energie stehen. Wenn diese nachtaktiven Tiere gerade Ihr Zuhause als sicheren Nistplatz ausgewählt haben, so kann dies auch bedeuten, dass Sie gerade in Bezug auf Ihre allgemeine Gesundheit und Ihr Wohlbefinden mit viel Glück gesegnet sind.

Um beim Thema Tier zu bleiben, so lassen Sie uns darüber nachdenken, was es eigentlich bedeutet, wenn eine Katze oder ein Hund beschließt, Sie zu ihrem neuen, besten Freund zu machen. Viele von uns freuen sich, wenn wir von einem lebhaften und verspielten Vierbeiner akzeptiert und geschätzt werden, aber wussten Sie, dass es auch ein natürliches Zeichen des Kosmos ist, wenn gerade dieses Glück Sie trifft? Tiere sind stets in der Lage, den Charakter eines Menschen zu beurteilen. Dies bedeutet gleichzeitig, wenn Sie von ihnen gemocht werden, dass Sie für Ihre guten Taten belohnt werden.

Wenden wir uns nun der „Acht“ zu, und was diese Zahl in Bezug auf Ihr Vermögen bedeutet. Sollten Sie feststellen, dass diese chinesische Glückszahl immer wieder in Ihrem Leben auftaucht, so können Sie davon ausgehen, dass der Kosmos versucht, Ihnen mitzuteilen, dass Sie mit Ihren Finanzen Glück haben werden. Wir können Ihnen selbstverständlich nicht versprechen, wie hoch der Betrag sein wird, den Sie erhalten werden, aber wir können Ihnen mitteilen, dass das Universum versucht, Ihnen etwas zukommen zu lassen, dass Ihr Leben grundlegend verändern könnte.

Viele Menschen deuten ein leichtes Kribbeln im linken Arm ähnlich. Sollten Sie daher ein solches verspüren, dabei aber keine Schmerzen oder Beschwerden haben, könnte es ein Zeichen von ganz oben sein, dass sich bald Reichtum und Wohlstand in Ihren Leben breit machen wird. Warum sich ein solches Zeichen gerade auf diese Weise manifestiert, ist nicht restlos geklärt und in vielen Fällen auch umstritten, aber viele Menschen haben schon von solchen Vorfällen berichtet, dass sie ein solches sanftes Kribbeln unmittelbar vor einer glücklichen Fügung hatten, und sich solche ein Ereignis nie im Traum hätten vorstellen können.

Efeu, der auf Ihrem Haus wächst, oder ihn auf der Fassade Ihres gebuchten Ferienhauses zu entdecken, kann auch als großartiges Fügung aus dem Kosmos angesehen werden. Denn die Theorie besagt, dass grüner Efeu Unglück fernhält und verhindert, dass Pech und Leid die Schwelle des betreffenden Hauses überschreitet. Und je mehr davon gewachsen ist, desto einfacher ist es für Sie, sich dem Rest des Universums zu öffnen und jene Glücksschübe zu erleben, von denen niemand annimmt, dass dies Ihnen widerfahren können.

Zu guter Letzt weisen wir Sie noch auf ein paar überraschende Anzeichen hin, denen Sie begegnen könnten und von denen Sie auch gehört haben sollten. Von Vogelkot getroffen zu werden, ist im ersten Moment nicht sehr fein, genauso wenig wie mit übernächtigten Augen festzustellen, dass man sich die Kleidung falsch herum angezogen hat. Aber beide Tatsachen sind wichtige Zeichen des Universums. Zwar mögen diese Vorkommen im ersten Moment unbedeutend erscheinen, aber so will uns die Weite des Weltalls mitteilen, dass gerade Sie handverlesen ausgesucht wurden, mehr Glück in der Zukunft zu haben.



Werden gerade Sie auf diese Art und Weise ausgewählt, so bedeutet dies, dass Sie sich offen zeigen, dass das Glück in Ihr Leben treten kann und Sie die Freiheit haben, dieses anzunehmen und das beste daraus zu machen. Dies sollten Sie sich bewusst sein, wenn das Schicksal, das vom Universum gesteuert wird, in Ihr Leben tritt und Sie sich keine Gedanken über dessen Auswirkungen machen müssen.

Ein paar abschließende Gedanken

Nachdem Sie nun erfahren haben, was wir über die bestimmten kosmischen und auf Sie abzielenden Zeichen zu sagen haben, liegt es an Ihnen, für das eintreffende Glück offen zu sein, es gerecht zu behandeln und auch zu nutzen. Wenn Sie stets das Beste daraus machen werden, so werden Sie noch jahrelang etwas davon haben und es mit einem Lächeln genießen und wertschätzen können.