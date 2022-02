IT-Sicherheit – eine Herausforderung für Unternehmen

Diese Aspekte zeichnen eine hohe IT-Sicherheit aus

Unter IT-Sicherheit wird allgemein der Schutz von eingesetzten IT-Systemen vor Schäden und Bedrohungen verstanden. Von einzelnen Dateien über PCs bis hin zu vollständigen Rechenzentren sind letztendlich sämtliche Daten und Komponenten schützenswert. Neben Schadsoftware können gezielte Cyberattacken zu einem Datenverlust oder einer Funktionsunfähigkeit und damit zu finanziellen Schäden führen.



Verschiedene Technologien und Maßnahmen sind geeignet, um einen umfassenden Schutz zu erhalten. Neben der Verwendung von Antivirensoftware kommt der Einsatz einer Firewall in Betracht, die das eigene Netzwerk von der Außenwelt abtrennt und vor unbefugten Zugriffen schützt. Um einem Datenverlust durch Hard- und Softwareproblemen vorzubeugen, sollte regelmäßig ein Backup erstellt werden. Die verwendete Software sollte fortlaufend aktualisiert werden, um Sicherheitslücken zeitnah zu schließen und damit Angriffsflächen zu beseitigen.

Eine Frage der personellen Ressourcen

Einige kleine und mittelständische Unternehmen verfügen über keine oder nur eine kleine IT-Abteilung. Häufig werden die vorhandenen Ressourcen nahezu vollständig für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes benötigt. IT-Fachkräfte sind in Zeiten einer voranschreitenden Digitalisierung äußerst gefragt, weshalb selbst bei vorhandenem Budget der vorhandene Mitarbeiterpool nicht einfach aufgestockt werden kann.



Mittlerweile haben sich verschiedene Unternehmen auf die Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich der IT-Sicherheit spezialisiert. Exemplarisch sind die Managed IT-Services von EnBITCon zu nennen. Diese richten sich an Unternehmen der unterschiedlichsten Größe und werden von erfahrenen sowie zertifizierten Fachkräften durchgeführt. Die einzelnen Dienstleistungen wie eine Schwachstellenanalyse können nach den Anforderungen des jeweiligen Unternehmens zusammengestellt werden.

Die Gründe für ein ausgereiftes IT-Sicherheitskonzept

Unternehmen aus Dülmen und Umgebung sollten aus verschiedenen Gründen auf ein ausgereiftes IT-Sicherheitskonzept setzen. Der Schutz von Daten und eingesetzten Systemen ist als primäres Ziel anzusehen und mit einigen Aspekten verbunden.



Das verfügbare Wissen kann sich maßgeblich auf den Erfolg eines Unternehmens auswirken. Sobald Informationen zu besonderen Betriebsabläufen oder speziellen Fertigungsprozessen über eine Cyberattacke in die Hände der Konkurrenz gelangen, kann die Marktposition gefährdet sein oder ein Wettbewerbsvorteil verloren gehen. Demnach dienen IT-Sicherheitsmaßnahmen mitunter dem Schutz von Betriebsgeheimnissen und damit dem Erhalt von Fachwissen.



Ein weiterer Aspekt, der oftmals nicht ausreichend beachtet wird, ist das Kundenvertrauen. Es ist zu berücksichtigen, dass mittlerweile einige prominente Beispiele verdeutlichen, dass ein Datenleck zu einem starken Vertrauensverlust führen kann. Je nach Unternehmensgröße und Branche kann ein beachtlicher Imageschaden entstehen, der zu einer sinkenden Nachfrage und in der Folge zu einem Umsatzrückgang führen kann.



Allerdings kann sich ein fehlendes oder nicht ausreichendes IT-Sicherheitskonzept noch in anderer Hinsicht auf die Finanzen eines Unternehmens auswirken. Viele Cyberattacken zielen darauf ab, die IT-Infrastruktur zu verlangsamen oder an sensible Informationen zu gelangen. Nicht selten werden Unternehmen aufgefordert, einen bestimmten Geldbetrag zu transferieren und im Gegenzug vor einem Cyberangriff verschont zu werden. Häufig geht eine Machtdemonstration mit einer DDoS-Attacke voraus. Bei einer solchen Attacke werden mehrere Anfragen an die angegriffene Webressource gesendet, um das System zu überlasten und einen Ausfall zu provozieren. Forderungen von Cyberkriminellen sollte nicht entsprochen werden, da weitere Erpressungsversuche nicht ausgeschlossen werden können und die Kosten für Managed IT-Services, die unter anderem DDoS-Attacken erfolgreich abwehren können, letztendlich niedriger sind.