IT-Recht: So werden IT- und Softwareverträge rechtssicher

Die Digitalisierung geht an kaum einem Unternehmen vorbei, was mit der entsprechenden Vertragsgestaltung für Projektverträge verbunden ist. Die Verträge müssen rechtssicher abgewickelt werden, um Streitigkeiten mit IT-Anbietern und Softwareentwicklern zu vermeiden. Urheberrechtliche, datenschutzrechtliche und rechtliche Aspekte müssen berücksichtigt werden. Auf der sicheren Seite sind Unternehmen, wenn sie die Hilfe von Anwälten in Anspruch nehmen, die auf IT-Recht spezialisiert sind.

Risiken durch vertragliche Regelungen minimieren



Die IT hat in fast jedem Unternehmen einen hohen Stellenwert. Neben der erforderlichen Hardware kommt es auf die Software an, die oft speziell auf ein Unternehmen zugeschnitten ist. Umso wichtiger ist die Rechtssicherheit bei IT-Projekten und Softwareverträgen. Die rechtssichere Vertragsgestaltung ist die Basis für eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und IT-Partnern. Risiken lassen sich durch vertragliche Regelungen minimieren. Kenntnis über die vertraglichen Regelungen betrifft nicht nur Unternehmen, die Verträge mit IT-Anbietern oder Softwareentwicklern abschließen. Auch Unternehmen, die Software-as-a-Service oder Hosting-Leistungen anbieten, müssen sich mit dem IT-Vertragsrecht beschäftigen, um Streitigkeiten mit ihren Kunden zu vermeiden. Damit sich Unternehmen auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können, bieten Anwälte für IT-Recht ihre Hilfe an. Sie entwerfen zusammen mit ihren Kunden Verträge und prüfen Verträge auf Rechtssicherheit.



Informationssicherheitskonzept für Unternehmen



Im digitalen Zeitalter gehören Daten zu den wichtigsten Gütern. Es geht um Datenhoheit, Datenhaftung und Datenschutz. Die Gesetzeslage muss an den technischen Fortschritt angepasst werden. Unternehmen werden durch verschiedene Gesetze wie

· EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

· IT-Sicherheitsgesetz (IT-SiG)

· Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG)

· Geschäftsgeheimnisgesetz (GeschGehG)



vor rechtliche Herausforderungen gestellt.



Ein umfassendes Informationssicherheitskonzept hilft Unternehmen, diese Herausforderungen zu bewältigen. Das Konzept sollte technische und organisatorische Maßnahmen zur Einhaltung der Rechtsvorschriften beinhalten. Das betrifft auch die Festlegung und Dokumentation von Prozessen zur Förderung und Gewährleistung der IT-Sicherheit in Unternehmen und die Vergabe von Rechten. Jeder, der mit digitalen Technologien beschäftigt ist, sollte die Vorgaben und Prozesse auch ohne Rechtsausbildung verstehen und umsetzen können. Unternehmen sollten ein solches Konzept zusammen mit einem Anwalt für IT-Recht erarbeiten.





Lizenzierung von Software als wichtiger Bereich im IT-Recht



Ein wichtiger Bereich im IT-Recht ist das Recht zur Nutzung von Software, das durch Softwarelizenzen eingeräumt werden kann. Aufgrund einer Lizenz dürfen Unternehmen Softwareanwendungen nutzen. Lizenzverträge können einfache oder exklusive Nutzungsrechte einräumen. Einfache Lizenzen werden für Standardsoftwareanwendungen erteilt. Eine exklusive Lizenz wird gewährt, wenn eine Anwendung nur bestimmten Nutzern vorbehalten ist und dem Nutzer eine ausschließliche Rechtsposition eingeräumt wird.

Im Lizenzvertrag werden

· Leistungsumfang der Anwendung

· Anzahl der berechtigten Nutzer

· Laufzeit

· Entgelt





festgehalten.



Ein Softwarekaufvertrag liegt vor, wenn das Entgelt vorab als Einmalzahlung geleistet wird. Die Software kann aber auch über ein Mietmodell genutzt werden, für die ein Software-as-a-Service-Vertrag abgeschlossen wird. Zusätzlich wird im Vertrag festgehalten, in welchen Intervallen Schulungen, Support und Wartungen erfolgen. Bei größeren Projekten muss die Implementierung der Software in die bestehende Softwareumgebung beim Kunden vertraglich geregelt werden. Schnittstellen und Meilensteine sind vertragliche Bestandteile, ebenso wie ein Termin für die produktive Inbetriebnahme der Software.



Wichtige Aspekte für IT-Projektverträge



Bei IT-Projektverträgen sollten Unternehmen fünf Aspekte beachten, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein:

· detailliertes Pflichtenheft zur Festlegung der Leistungspflichten

In einem Lastenheft als Basis für das Pflichtenheft muss der Auftraggeber seine Anforderungen beschreiben. Der Auftragnehmer beschreibt die angebotene Umsetzung im Pflichtenheft.





· Mitwirkungspflichten des Auftraggebers festlegen

Die Mitwirkung des Auftraggebers bei der Umsetzung ist bei vielen IT-Projekten erforderlich. Die Mitwirkungspflichten des Auftraggebers sollten mit den Leistungspflichten des Auftragnehmers koordiniert werden.





· Verfahren für Leistungsänderungen regeln

Im Verlauf eines IT-Projekts kann es notwendig werden, Anforderungen und Umsetzungen anzupassen. Im Vertrag muss festgelegt werden, wie die Dokumentation und Umsetzung von Änderungen erfolgen.





· Festlegung von Test- und Abnahmeverfahren

Für werkvertragliche Leistungen ist eine Abnahme erforderlich, für die das Verfahren projektindividuell festgelegt werden sollte. Zur Prüfung der Funktionsfähigkeit einzelner Komponenten des Gesamtsystems sind oft Testläufe erforderlich, die im Vertrag festgehalten werden sollten.





· Regelungen für die vorzeitige Projektbeendigung

In verschiedenen Fällen bestehen bei Werkverträgen Rücktrittsrechte. Im Vertrag müssen die entsprechenden Regelungen festgehalten werden.



Anwälte, wie zum Beispiel hier in Augsburg, die auf IT-Recht spezialisiert sind, helfen Unternehmen bei der Erarbeitung von Verträgen und prüfen vorhandene Verträge auf Rechtssicherheit.