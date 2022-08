iPhone-Hüllen schützen und sehen gut aus – worauf es bei der Auswahl ankommt

Werterhalt und Verlängerung der Lebensdauer

Ein neues iPhone kann schnell bis zu 1000 Euro oder sogar noch mehr kosten. Da wäre es sehr ärgerlich, wenn das Gerät durch einen Sturz unbrauchbar werden würde. Auch ein geborstenes Display oder Kratzer auf dem Gehäuse müssen nicht unbedingt sein. iPhone-Hüllen schützen das Smartphone und bewahren es vor schweren Hardwareschäden, sodass sich seine Lebensdauer damit deutlich verlängern lässt. Stumpfe und spitze Gegenstände in der Handtasche oder kleine Stürze dürften einem iPhone mit der richtigen Hülle nichts mehr anhaben. Dadurch bleibt es nicht nur intakt, sondern kann bei Bedarf auch leichter weiterverkauft werden. Denn für gebrauchte Geräte, die wie neu aussehen, können deutlich höhere Preise verlangt werden als für iPhones, die stark verkratzt sind.

Die Handyhülle als Fashion-Accessoire

Ganz nebenbei ist die iPhone-Hülle eine dekorative Verzierung, die das funktionelle Gerät in ein Fashion-Accessoire verwandelt. Frische Farben, wilde Muster und funkelnde Strasssteine bringen die Persönlichkeit des iPhone-Besitzers zum Vorschein. Manche gehen noch weiter und verzieren ihre Handyhüllen mit bunten Anhängern. Doch natürlich gibt es auch dezente Modelle, die sich in klassischen und zeitlosen Farben präsentieren. Dazu gehören beispielsweise elegante Hüllen aus echtem Leder in Braun oder Schwarz.

Welche Hülle ist die richtige?

Dank einer riesigen Auswahl an iPhone-Hüllen können verschiedene Bedürfnisse erfüllt werden. Welche Variante am besten geeignet ist, hängt vor allem vom eigenen Nutzungsverhalten und natürlich vom Geschmack ab. Für das iPhone sind folgende Arten von Handyhüllen erhältlich:

· Softcases

· Hardcases

· Flipcases

Softcases bieten idealen Schutz bei Stürzen

Sie sind auch unter dem Namen Silikon-Cases bekannt. Dieser lässt schon erahnen, aus welchem Material die Hüllen bestehen. Silikon bietet eine ganze Reihe von Vorteilen, die sich natürlich auch auf die Handycases übertragen. Beispielsweise ist es sehr robust, dabei aber auch elastisch. Gleichzeitig ist das Material sehr hygienisch und absolut feuchtigkeitsbeständig. Silikonhüllen decken den Rücken und die Seiten des iPhones ab. Für die Kamera und alle wichtigen Anschlüsse sind natürlich Aussparungen vorhanden. Aufgrund des flexiblen Materials federt ein Softcase Stürze wunderbar ab. Wem das iPhone also öfter aus der Hand fällt, ist mit einem solchen Case gut beraten. Allerdings schützt die Silikonhülle den Bildschirm nur bedingt. Deswegen sollte das Display zusätzlich mit einer Panzerglasfolie bestückt werden.

Hardcases bieten eine große Designvielfalt

Genau wie die Softcases schützen auch die Hardcases Rücken und Seiten des iPhones. Sie sollten also ebenfalls mit einer Schutzfolie für das Display kombiniert werden. Da sie aber aus einem festeren Material bestehen, fällt die federnde Wirkung wie bei den Silikonhüllen weg. Vor Staub, Dreck und stumpfen Gegenständen schützt das Hardcase natürlich trotzdem. Darüber hinaus bietet es einen entscheidenden Vorteil gegenüber dem Silikoncase: Es sieht hochwertiger und edler aus. Denn die verwendeten Materialien sind häufig viel dünner und fühlen sich angenehmer in der Hand an. Denn Hardcases können nicht nur aus Kunststoff, sondern auch aus Bambus und zumindest teilweise sogar aus Millionen von Jahren altem Schiefer bestehen. Schon allein aufgrund dieser Materialvielfalt ergeben sich viel mehr Möglichkeiten für verschiedene Looks.

Flipcases begeistern mit einem hervorragenden Rundumschutz

Wer sein iPhone von allen Seiten schützen möchte, kann zu einem Flipcase greifen. Das muss vor jeder Nutzung aufgeklappt werden, was für manche Nutzer lästig sein mag. Andererseits wird dadurch aber auch das Display effektiv geschützt. Zudem lassen sich manche Flipcases vielseitig einsetzen, da sie über Kartensteckfächer verfügen. Kreditkarte, Personalausweis und ein paar Scheine finden so platzsparend in der Handyhülle Platz.