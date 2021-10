Herbstzeit ist Kinozeit - die besten Filme gegen die Tristesse

Der Sommer ist vorbei und der Herbst kommt mit Sturm, Wind und grauen Wolken. Da braucht es Filme, die einen das triste Wetter für ein paar Stunden vergessen lassen. Das aktuelle Kinoprogramm hat dazu einiges zu bieten. Da kommt es auch gut, dass die Filme länger werden. Wo noch vor wenigen Jahren bei 80 Minuten schon Schluss war, da kratzen immer mehr Filme an der Drei-Stunden-Grenze. Den Kinobesucher mag es freuen. Das Erlebnis wird dadurch nur noch intensiver. Lesen Sie hier unsere Auswahl an den besten Filmen für diesen Herbst:

007 - Keine Zeit zu sterben

Corona hat den Start des neuesten Bonds immer wieder heraus gezögert. Nun können die Fans der legendärsten aller Filmreihen endlich das definitiv letzte Abenteuer von Daniel Craig als James Bond genießen. Inhaltlich bietet der Film vor allem auf der zweiten Ebene vieles, was das Herzen der Bond-Fans höherschlagen lässt. Praktisch jede Szene gibt ein kleines Zitat auf einen der Vorgängerfilme. Das alleine zu betrachten, macht schon einen Heidenspaß. Natürlich kommen auch die klassischen Bond-Werte nicht zu kurz: Tolle Autos mit noch tolleren Gimmicks, schurkige Oberschurken und wunderschöne Frauen - die es aber dieses Mal recht faustdick hinter den Ohren haben.

Dune - der Wüstenplanet

Die nunmehr vierte Verfilmung des epischen, aber anspruchsvollen Stoffes hat es endlich geschafft. Der erste Versuch ist schon vor der Produktion im Sande verlaufen, der zweite einen grausamen Tod auf dem Schneidetisch gestorben und die dritte als Fernseh-Adaption ist schon längst vergessen. Villeneuve, bekannt durch schräge, hochanspruchsvolle Filme wie "Enemy", konnte die Saga endlich dorthin führen, wo sie hingehört. Optische Opulenz, technische Brillanz und eine Erzählperspektive, die des Stoffes würdig ist - nicht weniger kann der Zuschauer von der Umsetzung erwarten.

Venom 2

Der gruselige Antiheld geht in die zweite Runde. Eddie, der unfreiwillige Host des schleimigen und ewig hungrigen Weltraum-Wurms Venom hat so seine Probleme. Das Vieh ist zu seinem zweiten Ich geworden und verlangt ständig nach Menschenfleisch - vorzugsweise von Verbrechern. Wird er nicht gefüttert, muss sich Eddie seine Beschimpfungen anhören. Doch dann tritt ein verurteilter Serienmörder mit eigenem Weltraum-Wurm auf den Plan und das Unglück nimmt seinen Lauf. In der Rolle des Bösen sehen wir Woody Harrelson - zum zweite Mal in der Rolle als Serienkiller seit "Natural Born Killers". Venom 2 ist damit der perfekte Actionkracher. Neben viel Blut gibt es natürlich auch die Marvel-typischen Schauwerte. Freunde des schwarzen Humors kommen ebenfalls nicht zu kurz.

The last Duel

Basierend auf einer wahren Geschichte ist "The Last Duel" ein hochdramatisches Kostümepos, das im Mittelalter spielt. Es geht um Schändung, Ehre, Treue, Wahrheit - und die Rolle der Frau in der Gesellschaft. Mit Matt Damon und Adam Driver ist der Film exzellent besetzt und verspricht zwei Stunden Spannung und beste Unterhaltung.

Fly

Endlich wieder ein Tanzfilm. Zwar stehen mit "Flashdance" und "Dirty Dancing" zwei der erfolgreichsten Filme aller Zeiten diesem Genre voran. Dennoch wird es nur zögerlich und sparsam weiterentwickelt. Nun endlich kommt wieder ein echter Tanz-Blockbuster um die Ecke, der sich sehen lassen kann. Überraschenderweise ist Fly obendrauf noch ein Sozialdrama - und kommt aus Deutschland. Tanz als Mittel zur Rehabilitation ist schon gewagt - aber nur wer wagt gewinnt. Und wer tanzt, begeistert!

Wenn schon Bond, dann richtig....

Unser Favorit im Kinoprogramm ist natürlich James Bond. Wir empfehlen, den letzten Craig-Bond mit dem Respekt und Würde zu behandeln, die diese Reihe auch verdient hat. Viele Kinos bieten dafür gerade Bond-Marathons an. Wie bei keinem anderen Darsteller, hängen die Craig-Bonds inhaltlich eng miteinander zusammen. So folgt beispielsweise der zweite Teil "Ein Quantum Trost" praktisch unmittelbar nach seinem Einstand "Casino Royale".

Bond-Filme werden nicht angesehen, sie werden zelebriert. Mit Smoking, Fliege und Abendkleid zollen Sie der Reihe den Respekt, den sie verdient. Und natürlich gönnen Sie sich nach dem Film einen Besuch in der schicksten Kneipe der Stadt und bestellen sich den geschüttelten - nicht gerührten - trockenen Martini. So haben Sie den trüben Herbst perfekt verjagt und können sich für ein paar Stunden am berühmtesten aller Film-Franchises erfreuen.