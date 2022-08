Große Vorfreude und bereits 1,2 Millionen verkaufte Tickets – Die Fußball WM in Katar

... bis die Fußball-WM in Katar startet. Von 21. November bis 18. Dezember werden die qualifizierten Nationalteams aufeinandertreffen. Das Austragungsland Katar hofft auf zahlreiche Besucher während des Ballspektakels. Spannend wir diesbezüglich noch die Frage nach der Unterbringung der ausländischen Gäste. Katar selbst hat weniger als 30.000 Hotelzimmer verfügbar. Hier möchte man mit Unterkünften in Villen, Apartments und sogar auf Kreuzfahrtschiffen entgegenwirken. Die Zahl der verkauften Karten lassen zumindest jetzt schon Großes erahnen. Unlängst hat der Veranstalter mit den bereits vergebenen Ticketzahlen auf sich aufmerksam gemacht. 1,2 der insgesamt zwei Millionen aufgelegten Tickets sind bereits verkauft. Somit ist von einem angekündigten Boykott der WM in Katar vorerst nichts zu merken. Die größte Nachfrage gibt es laut dem Veranstalter aus den Ländern:

· Argentinien

· Brasilien

· England

· Frankreich

· Mexiko

· Katar

· Saudi-Arabien

· USA

In der aktuellen Verkaufsphase sind 23,5 Millionen Ticket-Anfragen eingegangen, ließ der Weltverband FIFA mitteilen. Die nächste Möglichkeit, um Eintrittskarten für die nun doch sehr begehrten Spiele in Katar zu bekommen, wird laut FIFA auf Basis „first come, first serve“ erfolgen. Das Startdatum dafür ist allerdings noch nicht bekannt.

WM als Publikumsmagnet mit Spannung und Neuerungen

Die WM ist erfahrungsgemäß ein Garant für unglaublich spannende Spiele und spektakuläre Momente. Die besten Teams der Welt spielen um den Einzug in die KO-Phase. Wirft man einen Blick auf die Quoten der Buchmacher, sind bei den aktuellen WM Wetten die Favoriten schon auserkoren. Derzeit werden Brasilien, England und Frankreich als die stärksten Teams eingeschätzt. Deutschland Argentinien und Spanien finden sich nicht weit dahinter auf den Listen und vervollständigen den Kreis der Favoriten. Somit erwarten nicht nur die Fans, sondern auch die Buchmacher solide Leistungen von unserer Nationalelf.

Auch auf einige Neuerungen müssen sich Spieler, Funktionäre und Fans einstellen. Es ist das erste Mal in der gesamten Fußballgeschichte, dass das Turnier nicht im Sommer, sondern im Winter ausgetragen wird. Ein weiteres Novum in diesem beliebten Sport, das der Ausnahmesituation der letzten Jahre geschuldet ist: Es kommt zum ersten Mal zwischen einer Weltmeisterschaft und einer Europameisterschaft zu keiner zweijährigen Pause. Wie und ob sich das Ganze auf die WM oder die Leistungen auswirkt, bleibt derzeit noch abzuwarten. Fest steht, dass die besten Nationalteams der ganzen Welt in Katar aufeinandertreffen werden und 64 spannende Matches auf höchstem Fußballniveau spielen werden.

FIFA Fußball-Weltmeisterschaft im Überblick:

· Austragungsort: Katar

· Anzahl teilnehmender Nationen: Letztmals 32 (ab 2026 werden es 48 Teams sein)

· Spiele: 64

· Offizielle Bezeichnung: FIFA World Cup Qatar 2022

· Eröffnungsspiel: 21. November 2022

· Endspiel: 18. Dezember 2022

Neuester FIFA-Beschluss: Nationalteams treten mit größerem Kader an

Bei der Weltmeisterschaft in Katar dürfen die Nationalmannschaften auf einen größeren Kader zurückgreifen. Das hat der FIFA-Rat Ende Juli beschlossen und bekannt gegeben. Wirtschaftlich bedeutet das vorerst keine große Veränderung, sportlich sichert man den Nationalmannschaften so jedoch einen etwas größeren Spielraum zu. Durch den größeren Kader soll vor allem die Gesundheit der Spieler profitieren, ein Aspekt, der in der jüngeren Vergangenheit immer stärker ins Rampenlicht rückte. Die Mannschaftskader dürfen zu dieser WM aus 26 Spielern bestehen. Das sind drei Spieler mehr als sonst. Die FIFA möchte so den Teams und Landesverbänden dahingehend mehr Entlastung bieten. Diese Entscheidung beeinflusst auch die Nominierungsliste, die schon im Vorhinein erstellt wird. Hier waren es bisher maximal 35 Spieler, die es in die vorläufige Auswahl geschafft haben, ehe es um den finalen Kader für das Turnier ging. In diesem Jahr dürfen für die WM 2022 bis zu 55 Spieler nominiert werden. Ob diese Chance von den Mannschaften genützt wird, entscheidet das Trainerteam, die Kapazität komplett auszureizen, wird wohl nur in den seltensten Fällen passieren. Eine nicht ganz so leichte Entscheidung, denn die Flexibilität, die man in der ersten Planung dadurch hat, erschwert die Entscheidungen in späteren Phasen deutlich.

Kader, Spielplan und Gruppe der deutschen Nationalelf

Deutschland konnte sich am 11. Oktober 2021 mit einem 0:4-Sieg gegen Nordmazedonien für die Fußball WM 2022 in Katar qualifizieren. Die Freude war groß, denn unser Nationalteam war so eines der am frühesten qualifizierten Teams der Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Bei der Auslosung der WM-Gruppen war Deutschland nur in Lostopf zwei vertreten, da der damalige FIFA Weltranglistenplatz lediglich die Nummer zwölf war. Die Nationalelf spielt in der Gruppe E gegen Japan, Spanien und Costa Rica. In der Vorrunde spielt Deutschland dreimal:

· Mittwoch, 23.11. um 14:00 Uhr im ersten Gruppenspiel gegen Japan im Khalifa International Stadium

· Sonntag, 27.11. um 20:00 Uhr Topspiel dieser Gruppe gegen Spanien im al-Bayt Stadium

· Donnerstag, 1.12. um 20:00 Uhr letztes Gruppenspiel gegen Costa Rica ebenfalls im al-Bayt Stadium

Die Daumen sind gedrückt, dass es Anfang Dezember mit dem DFB-Team im Achtelfinale des Turniers weitergeht. Vor allem werden die Anhänger der Nationalmannschaft aber hoffen, dass man sich besser präsentiert als bei der vergangenen Weltmeisterschaft 2018, in der man als Gruppenletzter in der Vorrunde ausschied.