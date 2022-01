GGPOKER ÜBERHOLT DEN GIGANTEN POKERSTARS UND WIRD ZUM WELTGRÖSSTEN ONLINE-POKERRAUM

Die neuesten Cash-Game-Zahlen, die von der unabhängigen Überwachungsstelle GameIntel ermittelt wurden und exklusiv auf PRO verfügbar sind, zeigen, dass GGPoker im Durchschnitt mehr als 5000 Cash-Game-Sitze hat, basierend auf dem gleitenden Siebentagesdurchschnitt.

Währenddessen ist der Cash Game-Traffic von PokerStars mit 4981 Plätzen unter 5000 gesunken, was GGPoker ermöglicht, den seit 15 Jahren bestehenden Titel des weltweit führenden Online-Pokerraums zu entthronen.

"GGPoker an die Spitze des Cash Game Traffics zu bringen, ist das Ergebnis harter Arbeit vieler Leute und natürlich ein Beweis für die großartige Gemeinschaft von Spielern, die GGPoker ihr Zuhause nennen", sagte Daniel Negreanu, globaler Botschafter von GGPoker, in einem Statement an PRO und pokerfuse.

"Wir ruhen uns nicht auf unseren Lorbeeren aus, wir haben die Nummer 1 erreicht, indem wir unsere Spiele, Promotionen und Belohnungen ständig erneuern und verbessern - und Sie haben noch nichts gesehen!" fügte Negreanu hinzu.

Das letzte Mal, dass ein Betreiber, der sich auf regulierte Märkte konzentrierte, an der Spitze des globalen Online-Pokermarktes stand, war in der Zeit vor dem UIGEA 2006. Damals war partypoker der eindeutige Branchenführer, aber die Verabschiedung des UIGEA zwang den Betreiber, sich aus den Vereinigten Staaten zurückzuziehen, wodurch PokerStars, das weiterhin in den USA tätig war, die Pole Position übernehmen konnte.

Seitdem ist PokerStars die unangefochtene Nummer eins, und kein regulierter Anbieter ist auch nur annähernd in der Lage, ihn zu entthronen. Full Tilt Poker war in den Jahren 2010-11 sein engster Konkurrent, aber der Schwarze Freitag verursachte seinen Zusammenbruch und führte schließlich zu seiner Schließung ein paar Jahre später.

Dass GGPoker PokerStars überholt, ist vielleicht nicht allzu überraschend, da sich der Wettbewerb zwischen den beiden schon seit einiger Zeit verschärft hat. Branchenexperten hatten Anfang des Jahres kühn vorausgesagt, dass der aufstrebende Stern PokerStars die Pole Position wegschnappen würde.

Wenn man bedenkt, dass das Netzwerk erst vor ein paar Jahren sein Debüt feierte, ist das eine bemerkenswerte Leistung.

GGPoker.de operiert in Deutschland mit einer lokalen Lizenz

Das neue Online-Glücksspielgesetz ist in Deutschland ab dem 1. Juli 2021 in Kraft getreten. Insbesondere der Online-Pokermarkt wird durch die neuen Regelungen des neuen Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrags (GlüNeuRStV-E) stark beeinflusst. Im Gegensatz zum derzeitigen Hauptkonkurrenten PokerStars, der das Spielangebot drastisch reduziert und den Rake für Cash Games erhöht hat, hat GGPoker keine Absichten, den Rake zu ändern. Bis auf die bisher gestrichenen High-Stakes-Turniere bleiben alle Cash-Game-Varianten verfügbar, allerdings wird die Umsatzsteuer von 5,3% auf den Auszahlungsbetrag an Cash-Game-Tischen erhoben. Deutsche Spieler auf GGPoker haben weiterhin Zugang zum weltweiten Spielerpool. Laut der Spielermeldung hofft der Betreiber, "dass die deutsche Aufsichtsbehörde das Besteuerungsmodell in Zukunft überprüft" und in der Folge eine Reduzierung der Kosten für die betroffenen Spieler ermöglicht. Die jüngste Entwicklung dämpft sicherlich die Ambitionen der deutschen Pokerspieler auf GGPoker, die nun im Rahmen der neuen Regulierung legal Online-Poker spielen können..