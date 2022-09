Gaming in Germany Conference 2022

Novellierter Glücksspielmarkt in Deutschland

Der neu gefasste Glücksspielstaatsvertrag, der seit Anfang Juli 2021 gilt, hat Online Glücksspiel in Deutschland auf den Kopf gestellt. Teile der Regulierung haben etwa zum Verschwinden einiger Online-Poker-Anbieter geführt. Andererseits erscheinen die begehrten Online Slots von Novomatic und Merkur Gaming wieder auf der Bildfläche. Insbesondere für deutschsprachige Unternehmen wie die Gauselmann-Gruppe oder Novomatic AG ergeben sich so mit der Gesetzesänderung Chancen.

Die unzähligen Regeln und der Wunsch nach einer hohen Kanalisierungsrate scheinen dabei im Widerspruch zueinander zu stehen. Deutsche Online Spielotheken müssen zu Höchstform auflaufen, um zum einen den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen, zum anderen aber aus Sicht der Spieler attraktiv zu bleiben. So sind Live-Dealer Casinos oder Slots mit einem progressiven Jackpot etwa in Casinos mit deutscher Lizenz verboten. Wie ist also eine hohe Kanalisierung zu erreichen, wenn Online Spielotheken spielerisch schlechter dastehen?

Branchenvertreter treffen bei der GIG 2022 aufeinander

Im 5-Sterne-Luxushotel Ritz-Carlton kommen Experten und Branchenvertreter am 19. und 20. September zusammen, um die neu gefassten Regulierungen zu besprechen und Networking zu betreiben. Zu den Gästen gehören neben Vertretern der neu gegründeten gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) auch Felix Schleife und Robert Müller-Oeltz vom Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt sowie viele weitere Unternehmer aus dem Glücksspielsektor.

Zu den Sponsoren des Events gehören mit Oryx Gaming und Play’n GO zwei bekannte Software-Entwickler. Weitere Sponsoren sind beispielsweise Gamanza, das Betreiber von Spielseiten beim Aufbau einer Online Spielothek unterstützt und Trends wie Gamification – sprich Missionen, Herausforderungen und andere sozial-kommunikative Elemente – auf dem Schirm hat. IDnow wiederum ist eine Plattform aus München, die sich bei der unumgänglichen Identitätsprüfung als hilfreich erweist und zeigt, wie diese mittels Video-Ident innerhalb von Minuten zum Abschluss gebracht werden kann.

Die unterschiedlichen Sponsoren und die Vielzahl an Sprechern machen die Gaming in Germany Conference 2022 äußerst attraktiv für Investoren, die sich für Online Glücksspiele interessieren, aber noch Bedarf an weiterführenden Informationen haben und Networking betreiben wollen.

Regulierungen müssen ausgelotet werden

Europäische Casinos tun sich schwer mit den Regulierungen in Deutschland. Der Glücksspielstaatsvertrag schlägt mit dem Verbot von Kartenspielen und Roulette einen Sonderweg ein. Limitdateien, so wie sie der GlüStV fordert, sind in anderen Staaten unüblich, ebenso wie die 5%ige Steuer. Für Seitenbetreiber ist es deshalb alles andere als selbstverständlich, eine deutsche Lizenz zu beantragen. Zuvor müssen die Anbieter den gesetzlichen Rahmen abstecken und prüfen, ob der deutsche Glücksspielmarkt für sie noch interessant ist. Denn: Was hält die Spieler davon ab, in Casinos online Blackjack oder Roulette zu spielen, die außerhalb Deutschlands lizenziert sind?

Etablierte Spielanbieten noch zaghaft

Bis September 2022 – immerhin mehr als ein Jahr nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes – hat das Landesverwaltungsamt nur neun Unternehmen eine deutsche Lizenz für virtuelle Automatenspiele ausgestellt. Kein einziges dieser Unternehmen ist vorher mit Casinos online aufgefallen. Die zaghafte Haltung der Branche tritt hier offen zutage.