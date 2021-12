Gaming im Münsterland: Wie etabliert sind Spiele in der Region?

Die Videospielindustrie hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der größten Unterhaltungs-Bereiche weltweit entwickelt. Doch wie etabliert sind Videospiele im Münsterland? Und wie wichtig ist das digitale Entertainment auch in der Region inzwischen im Alltag, in der Forschung und in der Wirtschaft geworden? Der folgende Artikel beschäftigt sich mit der Frage, wie sehr das Gaming Münster und Umgebung bereits in der Hand hat.

Eine der größten Branchen - lokal und weltweit

Wie wichtig die Gaming- und Entertainment Industrie in ganz Deutschland inzwischen ist, zeigt bereits ein Blick auf einschlägige Statistiken: Im Jahr 2021 wurden deutschlandweit stolze 4,6 Milliarden Euro mit Videospielen und Zubehör umgesetzt - und das alleine im ersten Halbjahr. Weltweit gesehen hat die Branche inzwischen den Umsatz von Musik, Film und Sport überholt und konnte im letzten Jahr erneut um rund 20 Prozent wachsen.

Einer der größten Treiber ist dabei die neue Konsolen-Generation, die auch im Münsterland reißenden Absatz findet: PlayStation 5, Xbox Series X und Nintendo Switch sind (im Falle der Nintendo-Konsole sogar mehr als vier Jahre nach Marktstart) in örtlichen Fachgeschäften noch immer oft ausverkauft.

Doch nicht nur Konsolen schlagen sich gut. Auch die Branche der Internet-Casinos kann inzwischen jedes Jahr allein in Deutschland Umsätze im Milliarden-Bereich vorweisen. Glücksspiele im Netz werden bei der erwachsenen Bevölkerung immer beliebter. Inzwischen gibt es daher eine breite Auswahl an Anbietern am Markt. Beste Glücksspielseiten online reichen von Lucky Days über 888 Casino bis hin zu Spinamba. Oft erhalten die Spieler auch bei Echtgeld-Casinos zum Einstieg Gratisspiele oder Boni - so schafft die Branche es, auf verantwortungsvolle Art einen regelmäßigen Strom an neuen Kunden zu locken.

Ähnlich positiv mit Hinblick auf die Verkaufszahlen sieht es ebenso bei klassischen mobile Games auf dem Smartphone aus: Auch hier können die Betreiber der App Stores sowie die Entwickler der Spiele aktuell großes Umsatzwachstum verzeichnen. Die gesamte Branche boomt.

Im Münsterland inzwischen etabliert

Doch wie etabliert und wichtig sind Videospiele und Entertainment in Münster und Umgebung? Ein genauer Blick zeigt: Deutlich mehr und stärker als man zunächst vermuten würde. Die Fachhochschule Münster etwa beschäftigt sich regelmäßig mit dem Thema der digitalen Unterhaltungskultur: So forschte im Jahr 2020 ein Informatikabsolvent an der FH mithilfe von Retro Videospielen zum Thema Reinforcement Learning und brachte dabei einem Computer bei, wie dieser eigenständig Atari-Videospiele bedienen konnte. Und am 12. Juni 2021 beantworteten Experten der Uni Münster in einem in einer Schule abgehaltenen Fachkreis die Frage, welches Bildungspotential digitale Medien und Videospiele genau mit sich bringen - mit durchaus positiven Ergebnissen, immerhin hat die Digitalisierung inzwischen alle Bereiche des Bildungssystems erfasst; auch abseits der großen Universitäten.

Auch im Alltag spielen Videospiele im Münsterland eine wichtige Rolle. Läden, die Spiele verkaufen, gibt es nämlich zur Genüge, so besitzt etwa die populäre GameStop-Kette eine Niederlassung in den bekannten Münster Arkaden. Diese Tatsache macht auch etwas anderes deutlich: Immer mehr Jobs auch im Münsterland hängen direkt oder indirekt mit der digitalen Unterhaltungskultur und der Videospielindustrie zusammen.

Fazit

Auch im Münsterland werden Videospiele und Entertainment immer wichtiger. Ob an Universität und Fachhochschule, in der Forschung oder ganz einfach als Umsatzbringer in der Fußgängerzone - wegzudenken ist die Branche auch in der Region aus dem Alltag nicht mehr. Und das dürfte sich so schnell auch nicht ändern.