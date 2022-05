Freiburgs europäische Bewerbung belebt die Bundesliga

Die Mannschaften, auf die es sich in der Bundesliga zu achten lohnt, sind nicht die, die an der Spitze der Tabelle stehen. Bayern München hat letzte Woche seinen 10.

Titel in Folge errungen, was selbst ehemalige Bayern-Größen dazu veranlasst hat, sich über den Mangel an Dramatik zu beschweren, aber die deutsche Liga hat einen der härtesten Kämpfe im europäischen Fußball ein wenig weiter unten in der Tabelle.

Drei Spiele vor Schluss liegen sechs Punkte zwischen dem drittplatzierten Bayer Leverkusen und dem siebten Köln, die um die Teilnahme an den europäischen Wettbewerben kämpfen. Vor allem Freiburg hat sich zu einem Favoriten für die Fans im ganzen Land entwickelt, die den organischen Ansatz der alten Schule bewundern, wenn es um den Erfolg geht. Als Fünfter und mit der Möglichkeit, sich für die Champions League zu qualifizieren oder Europa ganz zu verpassen - und mit einem bevorstehenden deutschen Pokalfinale - wird der Klub aus einer mittelgroßen Stadt im Schwarzwald weithin als der richtige Weg angesehen, die Dinge zu tun. Der Freiburger Trainer Christian Streich ist seit mehr als 10 Jahren im Amt und hat eine erfolgreiche und nachhaltige Mannschaft aufgebaut, obwohl er regelmäßig seine besten Spieler an besser finanzierte Vereine in Deutschland oder Europa verliert. Das Ergebnis ist eine geschlossene, gut organisierte Mannschaft ohne große Namen oder große Egos. Freiburgs Stars sind in der Regel Außenseiter in ihren Nationalmannschaften wie der italienische Flügelspieler Vincenzo Grifo und die deutschen Verteidiger Nico Schlotterbeck und Christian Günter.

Streich mag es, wenn seine Mannschaft direkt und offensiv spielt und lange Bälle nach vorne versucht. Aber es ist nicht dieser leicht unmodische Stil, der ihn bei den deutschen Fans so beliebt gemacht hat. Es ist die Tatsache, dass Streich keine Angst hat, in einer Fußballwelt, in der Trainer oft durch die Vereinspolitik und PR-Belange eingeschränkt zu sein scheinen, aus der Reihe zu tanzen. Er spricht mit seinen Spielern über Politik, hat die Deutschen dazu aufgerufen, gegen rechtsextreme Parteien zu stimmen, und hat sich besorgt über die enge Verbindung des Fußballs mit der Glücksspielindustrie geäußert. Wenn Freiburg den Zwei-Punkte-Rückstand auf Leipzig als Vierter aufholen kann, könnte Streich in der sorgfältig kuratierten Welt der Champions League einige Federn rupfen.

Der nächste Schritt für Freiburg ist ein Besuch beim achtplatzierten Hoffenheim am Samstagabend. In gewisser Weise ähneln sich die Vereine - beide kommen aus dem ländlichen Südwesten Deutschlands, beide sind Außenseiter mit europäischen Ambitionen - aber Freiburgs langsames und stetiges Wachstum steht im Gegensatz zu Hoffenheims Aufstieg, das mit der Unterstützung eines Milliardärs durch die Liga stürmte. Danach wird Freiburg abwarten müssen, ob seine Rivalen ausrutschen. Leverkusen empfängt am Montag Eintracht Frankfurt, bevor Leipzig bei Borussia Mönchengladbach zu Gast ist.

Es birgt Risiken, am Rande der Bundesliga-Elite zu stehen. In jeder der letzten drei Spielzeiten konnte die Mannschaft, die in der Saison zuvor Vierter wurde und sich für die Champions League qualifizierte, dieses Kunststück nicht wiederholen. Das jüngste Beispiel ist Wolfsburg, das auf dem 12. Platz feststeckt und nach zwei Trainerwechseln und dem Verkauf seines Stürmerstars Wout Weghorst an Burnley die meiste Zeit der Saison mit Abstiegssorgen verbracht hat, anstatt vom Erfolg zu träumen.