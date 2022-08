Fortschreitende Vernetzung auch im Finanzsektor

Die Digitalisierung ist in allen Branchen der Wirtschaft aktiv. Die Notwendigkeit, Prozesse effektiver und schneller ablaufen zu lassen, wird gerade durch die aktuellen Krisen immer deutlicher. Genauso wie die Wirtschaft muss auch der Finanzsektor resilienter gegenüber Krisen werden und ihre Strategien schnell anpassen können. Die Vernetzung der einzelnen Prozesse, sowie die Einbeziehung der verschiedensten Stellen in die Entscheidungsfindung ermöglicht es erst, den Finanzsektor entsprechend absichern zu können. Vor allem die IT-Sicherheit findet hier einen immer wichtigeren Stellenwert, da Banken, Finanzämter und andere Stellen nahezu täglich Angriffen von Dritten ausgesetzt sind.

Chancen durch die Digitalisierung

Für den Verbraucher zeigen sich die Chancen der Digitalisierung im Finanzsektor an verschiedensten Stellen. Die Verwaltung des eigenen Kontos über das Onlinebanking Portal und die bequeme Ausführung von Überweisungen ist in den letzten Jahren zum Standard geworden. So ist man auch nicht mehr auf den Gang in die Bankfiliale und deren Öffnungszeiten angewiesen. Gleichzeitig bietet sich dem Kunden so auch ein breiter Wettbewerb von Banken und deren Produkten. Neue Direktbanken sind mittlerweile auf dem Markt und ermöglichen es dem Kunden auf eine breite Palette an Angeboten zuzugreifen, ohne dass diese Bank eine lokale Filiale benötigt. Der Einsatz von intelligenten Algorithmen erlaubt es der Bank, mit automatisierten Systemen jedem Kunden ein angepasstes Angebot zu unterbreiten und auf dessen Wünsche schnell und unkompliziert einzugehen.

Big Data

Big Data ist in der Industrie, Versicherungsbranche und auch im Finanzsektor das Schlagwort für die Zukunft. Die steigenden Datenmengen, die durch die Nutzung von digitalen Systemen an den verschiedensten Stellen anfallen, werden inzwischen gesammelt, gebündelt und von verschiedensten Dienstleistern ausgewertet. Gerade in der Kreditkontrolle werden solche Daten genutzt, um über die Kreditwürdigkeit des Kunden zu entscheiden. So können solche Daten positive, aber auch negative Auswirkungen auf das Nutzungsverhalten und das entsprechende Angebot haben.

Vorteile der Datenbündelung

Hat die Bank die Möglichkeit, auf entsprechende Daten zuzugreifen, hat es verschiedenste Auswirkungen. Auf Kundenseite kann ein möglicher Mehrwert sein, dass Kredite bei positiven Daten schneller gewährt werden. Auch die Sicherheit des eigenen Kontos kann erhöht werden, da der Algorithmus bei Abweichungen von bestimmten Mustern Alarm schlagen kann. Greifen Betrüger beispielsweise auf die Kreditkarte des Kunden zu, kann die Kreditkarte automatisiert gesperrt werden, um den Schaden so gering zu halten oder sogar zu verhindern.

Nachteile durch Big Data

Auf der nachteiligen Seite können genauso Produkte abgelehnt werden, weil die gesammelten Daten zu den Lebensumständen und dem Kaufverhalten für das Kreditunternehmen zu negativ sind. Auch können die gesammelten Daten durch Sicherheitslücken im System schnell in die falschen Hände gelangen. Der Markt mit Kreditkarteninformationen und anderen Daten floriert und die Sicherheitsabteilungen der Banken haben durchgehend unter Angriffen zu leiden. Bei einer sehr individuellen Problemlage können aktuelle Algorithmen noch nicht genau genug entscheiden und unterbreiten so vielleicht ein schlechtes Angebot. Der Zugriff auf verlässliche Finanzberater mit zugeschnittenen Angeboten wird auch in Zukunft weiterhin vonnöten sein.

FinTechs und InsurTechs

Immer häufiger ist man mit branchenspezifischen Wörtern wie FinTechs und InsurTechs konfrontiert. Mit der Transformation der Digitalisierung wurden diese Begriffe häufiger genannt und gerade Start-ups aus dem Finanzsektor tragen häufig den Namen Fintech. Dabei sind FinTechs der Bankenaufsicht unterliegende Unternehmen, die digitale Finanzwerkzeuge anbieten. Ein prominentes Beispiel ist das ehemalige Start-up N26. Diese Bank bietet Finanzdienstleistungen per Smartphone an und hat sich auf digitalisierte Angebote spezialisiert. InsurTechs sind das Pendant aus der Versicherungsbranche. Auch dort hat die Digitalisierung einen großen Einfluss auf personalisierte Angebote und Produkte für den Kunden.

Risiko in der Cybersicherheit

Nach aktuellen Studien sind neun von zehn Finanzorganisationen in Deutschland von Cybersicherheitsvorfällen betroffen. Durch die Digitalisierung des Finanzsektors wurde so ein neuer Angriffsvektor für entsprechende Organisationen geöffnet. Besonders große Bedenken haben die Verantwortlichen wegen des Diebstahles und Verkaufs der personenbezogenen Daten von Kunden. Weitere Angriffsziele sind die Überlastung der Banking-Portale und der gesamten IT-Infrastruktur, wodurch Banken handlungsunfähig werden. Die Fokussierung auf sichere Routinen und eine starke IT-Sicherheit liegt im Mittelpunkt der Strategien des Finanzsektors. Das Vertrauen der Kunden in die eigene Infrastruktur kann nur gewährleistet werden, wenn ausreichend Ressourcen in diesen Sektor gesteckt werden.

Fazit

Die Digitalisierung des Finanzsektors und damit die Vernetzung dieses, ist in der heutigen Welt nicht mehr wegzudenken. Der Kunde hat dadurch in der Verwaltung und Nutzung der eigenen Finanzprodukte große Vorteile. Gleichzeitig kann durch das intensive Sammeln von Daten über die eigenen Kunden auch ein Nachteil für diesen entstehen. Die Gewährleistung der Sicherheit der eigenen IT-Infrastruktur ist eine der Hauptaufgaben der Banken. Gleichzeitig kann durch die Vernetzung der eigenen Infrastruktur neue Produkte für den Kunden geschaffen und neue Zielgruppen erreicht werden. Verliert die Bank aber erst einmal Daten der Kunden und werden diese sogar auf dem Schwarzmarkt verkauft, verliert sie damit auch das Vertrauen des Kunden und damit am Ende diesen an ein anderes Finanzunternehmen.