Favoriten im App Store: Chrome-Browser und Mathe-Känguru

Um im Internet zu surfen, braucht es natürlich einen Browser. Als Alternative zu Apples Safari verwenden iOS-User besonders häufig «Google Chrome». In dieser Woche rauchen außerdem die Köpfe, die kniffligsten Mathe-Aufgaben gilt es zu lösen.

Die App «Mathe-Känguru» bietet eine große Menge an Multiple-Choice-Aufgaben für verschiedene Klassenstufen.

Wer Spaß an Mathe hat oder einfach für die Schule übt, kennt vielleicht das Känguru. Denn schon seit 25 Jahren gibt es den sogenannten Känguru-Wettbewerb. Einmal im Jahr grübeln Schülerinnen und Schüler über unzähligen Multiple-Choice-Aufgaben - und zwar in der ganzen Welt.

Mit der «Mathe mit dem Känguru»-App lässt es sich prima auf den nächsten Känguru-Wettbewerb vorbereiten. Natürlich gibt es auch einen Mehrspielermodus. Die Aufgaben können nach Klassenstufe und Schwierigkeitsgrad ausgewählt werden. Das «Mathe-Känguru» schafft es in dieser Woche auf Platz zehn der iOS-Charts.

«Google Chrome» wird auch von iPad-Nutzern sehr häufig genutzt. Auf Rang 10 landet die Browser-App, die in der neuen Version noch einmal in Sachen Stabilität und Leistung zugelegt hat. In den Einstellungen können User jetzt zusätzlich Passwörter für Webseiten hinzufügen oder bearbeiten.

Meistgekaufte iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49 2 Threema. Sicherer Messenger Threema GmbH 3,99 3 Minecraft Mojang 6,99 4 Oje, ich wachse! Domus Technica 4,99 5 Pou Zakeh Limited 1,99 6 AutoSleep Schlaftracker Tantsissa 4,99 7 Monopoly Marmalade Game Studio 3,99 8 ADAC Camping Stellplatz 2022 ADAC Camping GmbH 4,99 9 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 10 food with love Food with love 3,99

Meistgeladene iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Corona-Warn-App Robert Koch-Institut kostenlos 2 CovPass Robert Koch-Institut kostenlos 3 NoteIt - Drawing App Vitor Bukovitz kostenlos 4 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 5 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 6 Google Maps - Transit & Essen Google LLC kostenlos 7 TikTok TikTok Ltd. kostenlos 8 YouTube Google LLC kostenlos 9 PayPal PayPal, Inc. kostenlos 10 Spotify New Music and Podcasts Spotify kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 7,99 2 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 9,99 3 Minecraft Mojang 6,99 4 Monopoly Marmalade Game Studio 3,99 5 Messenger für WhatsApp on iPad Beijing Free Calculator Technology Co., Ltd 0,99 6 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 4,99 7 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 8 ADAC Camping Stellplatz 2022 ADAC Camping GmbH 4,99 9 AnkiMobile Flashcards Ankitects Pty Ltd 24,99 10 Mathe mit dem Känguru Hanser Verlag 1,99

