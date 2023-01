Facebook-Seiten von Unternehmen: Ein Must-have für den Kundendialog

Umfangreiche Unternehmensinhalte mit vielfältigen Dialogmöglichkeiten

Eine Fülle von Firmen aus allen Branchen ist bereits auf Facebook präsent. Ein typisches Beispiel aus dem Finanzbereich ist die Facebook-Seite des Finanzberatungsunternehmens Swiss Life Select Deutschland. Der Auftritt zeigt, wie viel Content und direkte Kommunikationswege sich auf einer Facebook-Unternehmensseite generieren und bündeln lassen. Eyecatcher ist ein Motiv der aktuellen „Selbstbestimmt leben“-Kampagne des Finanzdienstleisters. Darunter folgt die Anzahl der Bewertungen sowie ein Kontaktbutton, der direkt zu den Responsekanälen auf der Website von Swiss Life Select führt.

Auf der linken Seite des Facebook-Auftritts gibt es eine Info-Rubrik, die unter anderem über den Unternehmensstandort, die Anzahl der Follower sowie das Beratungskonzept von Swiss Life Select informiert. Die rechte Seite rundet den Info-Auftritt mit Inhalten über die Dependancen und Karrieremöglichkeiten des Finanzdienstleisters ab, die Besucher kommentieren können.

So wird eine Facebook-Seite erstellt

Um eine Unternehmensseite bei Facebook zu generieren, wird zuerst ein eigenes Facebook-Profil benötigt. Die Informationen des Profils erscheinen später nicht auf der Unternehmensseite, es sei denn, sie werden geteilt.

Ist das Profil erstellt, klickt man im Bereich „Seiten“ auf „Neue Seite erstellen“. Hier wird zuerst die Seite benannt und dann eine Seitenkategorie hinzugefügt. Danach wird die Seite in einem Steckbrief kurz beschrieben und auf „Seite erstellen“ geklickt.

Im Anschluss lassen sich Standort- und Kontaktinfos einfügen, danach wird auf „Weiter“ geklickt. Jetzt müssen nur noch Profil- und Titelbilder eingefügt und der „Action“-Button angepasst werden. Danach auf „Weiter“ klicken und gegebenenfalls Freunde bei Facebook Freunde dazu einladen, die neue Firmenseite zu besuchen – dann abschließend auf „Fertig“ klicken.

Verbreitung der neuen Unternehmensseite bei Facebook

Im nächsten Schritt wird die eigene Zielgruppe bei Facebook aktiviert, um Produkte oder Dienstleistungen über das soziale Netzwerk zu vermarkten. Um sich mit Neu- und Bestandskunden zu verbinden, wird die neue Unternehmensseite zunächst über einen persönlichen Feed bekannt gemacht. Über ihn werden Bekannte bei Facebook gebeten, die Seite mit „Gefällt mir“ zu kennzeichnen und mit Dritten zu teilen.

Des Weiteren ist es ratsam, andere darum zu bitten, die Seite mit ihrem eigenen Netzwerk zu teilen. Wenn sie den Link zur Unternehmensseite als Beitrag in ihre Facebook-Chronik aufnehmen, macht das weitere potenzielle Interessenten auf die Seite aufmerksam.

Außerdem ist es wichtig, Beiträge auf der Seite in branchenrelevanten oder lokalen Gruppen zu platzieren, um auf diese Weise potenzielle Kunden in anderen Communitys zu erreichen. Dabei hilft es, wenn die Inhalte der Beiträge relevant, seriös, authentisch und nichtdiskriminierend sind. Auf diese Weise erhöht sich das Interesse an der Seite – und damit die Interaktion mit potenziellen Neukunden.

Außerdem stellt Facebook weitere Gratis-Tools für Unternehmensseiten zur Verfügung.