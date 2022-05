Erfolgsgeschichte Said Shiripour - Aufbau eines führenden Online-Marketing-Business als Einwanderer

Was macht Said Shiripour zu einem Menschen, über den man mehr wissen sollte? Dass er trotz seiner erschreckenden Kindheit als Flüchtling heute so erfolgreich ist? Dass er heute Umsätze im zweistelligen Millionenbereich generiert? Dass er international schon siebenfach ausgezeichnet wurde? Ja, ja, und ja. Doch der entscheidende Faktor ist der Mensch Said Shiripour.

Ein Mann, der schon früh alles riskiert hat und sich bis heute nicht von seinem Erfolg und dem damit einhergehenden Geldsegen hat korrumpieren lassen. Ein Mann, der sich an den mit erfolgreichsten Menschen seiner Zeit orientiert, aber auch auf die Stimme seines Vaters hört. Ein Ehemann und Vater, der in Deutschland angekommen ist, ohne seine Wurzeln zu verleugnen. Ein erfolgreicher Businessman, der bereit ist, sein Wissen mit anderen zu teilen, um so auch ihnen den Weg zum Erfolg zu ebnen.

Vom Migranten zum Online-Business

Said Shiripour war gerade mal 10 Jahre alt, als er mit seiner Mutter, seiner älteren Schwester und dem älteren Bruder aus dem Iran nach Deutschland floh. Der Vater blieb zurück, verdiente dort weiterhin Geld, um seine Familie aus der Heimat zu unterstützen. Die Flucht, unterstützt durch Schleuserbanden, geriet mehrmals fast zu einem Himmelfahrtskommando. Er gab nicht genug zu essen, die Flüchtlinge erfroren fast in ihrer viel zu dünnen Kleidung.

Das Integration der Schlüssel für ein gutes Leben ist, vermittelte ihm seine Mutter vom ersten Tag an in Deutschland. Er solle sich integrieren, die deutsche Sprache lernen und sich deutsche Freunde suchen. Said Shiripour befolgte ihren Rat und konnte bereits nach einem halben Jahr aufs Gymnasium wechseln. Doch die Theorie war nicht seine Leidenschaft, er war ein Macher. Er arbeitete nebenbei und erlernte, worauf es beim Verkaufen ankommt. Schon mit 16 probierte er sich an den ersten eigenen Businessideen. Später brach der sein Studium ab, um in der Praxis durchzustarten. Seine Leidenschaft galt und gilt bis heute dem Online-Marketing.

Niemand glaubte an ihn. Die Banken gaben ihm kein Geld. Doch in ihm schrie alles: „Jetzt erst recht!“. Noch bevor er dreißig war, im Jahr 2018, wurde Said Shiripour zum erfolgreichsten Marketer in Deutschland gekürt. Heute hat er bereits über 50 Millionen Euro Umsatz generiert. Er hat ein weiteres Unternehmen in Dubai gegründet und dort mehr als 8 Millionen Euro in Immobilien investiert. Said Shiripours Erfahrungen sind nun Gold wert.

Sein erfolgreichstes Online-Marketing-Projekt: EZFunnels, ein spezielles Software-Tool, das jeder einsetzen kann, der sein Online-Business durch optimiertes Online-Marketing erfolgreich machen will. EZFunnels sind ein Teil der 7 Schritte zum Erfolg beim Online-Marketing für Anfänger.

Said Shiripour - Ein ehrgeiziger Visionär

Said Shiripour hat sich nicht nur vom eigenen Gefühl leiten lassen. Die Ratschläge seines Vaters gaben ihm immer Kraft, wenn es mal nicht so gut lief, Projekte scheiterten und andere schlecht hinter seinem Rücken über ihn sprachen, oder ihn auch bewusst abgezockt hatten: „Lass die Leute sein! Das kannst du eh nicht ändern. Lass es sein! Entscheide dich für dein Leben und nicht für ihres. Entscheide dich, in deinem Kopf zu sein, nicht in ihrem Kopf!“

Doch der Ehrgeiz nie aufzugeben ist auch Teil von Shiripours Charakter. Er war schon immer ambitioniert, kann Menschen motivieren und dann auch anleiten. Für ihn ist seine Arbeit keine Arbeit, die man hat, um Geld zu verdienen, um schließlich pünktlich jeden Tag das Büro zu verlassen und dann sein Leben zu leben. Die Arbeit ist sein Leben und sein Hobby, seine Erfahrungen sein Kapital. Daher verharrt er nie im hier und jetzt, sondern denkt immer bereits einen Schritt weiter. Ein Muss im Online-Business. Auch hier überholen sich die einzelnen Entwicklungen und Ideen geradezu.

Warum Online-Marketing?

Bereits bei der Arbeit in einem Gemüseladen hat Said Shiripour den Wert eines Kunden kennengelernt und wie wichtig es ist, dem Kunden einen Anreiz zu geben, wiederzukommen. Mit gutem Online-Marketing kann man die Kunden jedoch noch viel gezielter ansprechen, man kann sie direkt, ohne Streuverluste kontaktieren, sie mit cleveren Ideen an sich binden, zu beiderseitigem Nutzen. Und genau hier setzt Said Shiripour an und gibt einen Einblick in seine Strategien. So ermöglicht er auch Neulingen im Online-Business die Chance auch bei den derzeitigen Krisen in der Wirtschaft einen ähnlichen Erfolg zu erzielen.