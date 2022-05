Ein neues Bad: So gelingt die Renovierung

Lange Zeit war das Badezimmer einer der Orte, über die man sich am wenigsten Gedanken machte. Badewanne oder Dusche, Waschbecken, Toilette – mehr brauchte man dort nicht und dementsprechend spartanisch waren viele Bäder auch eingerichtet. Davon kann heute keine Rede mehr sein. Das Bad ist mittlerweile zum heimischen Spa geworden. Kein Wunder also, dass viele Hausbesitzer mit dem alten Bad unzufrieden sind.

Das bestätigt auch eine Online-Umfrage von YouGov. Das Meinungsforschungsinstitut fand heraus, dass lediglich jeder sechste der befragten Bundesbürger mit seinem Bad zufrieden ist.

Wer sich für ein neues Bad entscheidet, weiß allerdings auch: Es lässt sich nicht so schnell renovieren wie ein Wohnzimmer, in dem man vielleicht nur die Wände streichen muss. Zwar kann man kleine, aber wichtige Details wie das Anbringen von Handtuchhaltern sogar ohne Bohrmaschine selbst erledigen. Aber für einige Arbeiten braucht man eben doch einen Fachmann.

Gründliche Planung ist ein Muss

Ein neues Badezimmer steht und fällt mit der richtigen Planung. Zunächst muss man sich überlegen, ob man den Raum vergrößert, etwa durch den Abriss einer Wand. Im zweiten Schritt wird dann geplant, was alles ins neue Bad gehört. So ziehen viele Menschen die Dusche dem Vollbad vor. Also stellt sich die Frage: Braucht man überhaupt eine Badewanne oder ist eine geräumige Duschkabine sinnvoller?

Wer sein Bad neu plant, sollte darüber hinaus auch an die Zukunft, genauer gesagt das Alter denken. So ist der Einbau einer bodengleichen Dusche in jedem Fall sinnvoll, denn diese kann man auch als Senior:in gut nutzten.

Damit in der fertigen Wohlfühloase auch wirklich alles stimmt, ist es sinnvoll, eine 3D-Skizze des Bads anzufertigen. Dafür gibt es heute zahlreiche Online-Tools. Badausstatter bieten diesen Service jedoch ebenfalls oftmals an. Der Gang in ein solches Möbelgeschäft ist ohnehin unabdingbar. Zum einen, weil man sich hier viele Inspirationen für das neue Bad holen kann. Zum anderen aber auch, weil Möbel wie Unterschränke, Ablagen oder Spiegelschränke gekauft werden müssen. Dabei sollte man nicht nur auf schöne Formen achten, sondern ebenfalls auf Langlebigkeit und Qualität. So müssen Badmöbel beispielsweise resistent gegen Feuchtigkeit sein.

Handwerker oder DIY?

Wenn die Planung abgeschlossen ist, stellt sich die Frage: Wer macht was? Da gibt es drei Möglichkeiten. Handwerklich versierte Haus- oder Wohnungseigentümer erledigen den Großteil der Arbeiten selbst, nur für die Wasser- und Stromleitungen beauftragen sie einen Fachbetrieb. Die zweite Möglichkeit: Man beauftragt die einzelnen Gewerke vom Maurer bis zum Klempner in Eigenregie. Das bedeutet allerdings, dass der Badeigentümer gleichzeitig Bauherr ist, der alle Arbeiten koordinieren und überwachen muss. Die dritte Lösung ist das Komplettpaket. Bei diesem Service, den mittlerweile auch viele Baumärkte anbieten, übernimmt der Markt die Organisation und überwacht die Arbeiten.

Begehung vor Baubeginn

Auch wenn man Bad im DIY-Verfahren umbauen möchte, sollte man vor Beginn der Arbeiten einen Klempner und einen Elektriker kommen lassen, welche die Wasser- und Stromleitungen überprüfen. Nicht nur deren Zustand, sondern auch die Frage, ob sie auch für das neue Badezimmer ausreichen, stehen bei einem solchen Besuch im Mittelpunkt. Generell ist es sinnvoll, im Zuge einer Komplettrenovierung auch alte Wasserleitungen auszutauschen oder zumindest mit einem Schallschutz zu versehen, wenn man das Rauschen des Wassers im ganzen Haus hören kann.

Bei einem solchen Treffen muss überdies zwingend geklärt werden, ob die Handwerkerbetriebe eine Eigenleistung des Bauherrn akzeptieren. Das ist deshalb wichtig, weil genau dieser Punkt oftmals zu Problemen führt, wenn beispielsweise ein Fliesenleger auf einem schlecht gegossenen Estrich arbeiten soll.

Auch die Koordination sollte an diesem Punkt besprochen werden, selbst dann, wenn die Handwerker nur wenig zu tun haben. Dieses Gespräch beinhaltet auch, zu klären, wer welche Materialien besorgt. Denn sonst passen am Ende Montageteile nicht zu den Badmöbeln, die man gekauft hat. Der Zeitplan kommt bei einem solchen Treffen ebenfalls zur Sprache.

Genug Zeit einplanen

Apropos Zeit: Eine umfassende Sanierung des Badezimmers ist nicht in ein paar Wochen erledigt. Vielmehr rechnet man von der ersten Planung bis zum fertigen Bad mit mehreren Monaten. Wichtig für alle, die viel in Eigenleistung erledigen möchten: Der Jahresurlaub wird dabei verbraucht werden.

Darüber hinaus müssen für die Zeit, in der das Bad nicht benutzt werden kann, Alternativen für die Dusche oder den WC-Gang verfügbar sein, sofern man keine Gästetoilette besitzt. Hier bieten sich möglicherweise freundliche Nachbarn an, die das Bad zu Verfügung stellen. Alternativ kann man das örtliche Schwimmbad zum Duschen nutzen.

Wenn das Bad fertig renoviert ist, kann man letzte Details wie etwa die passenden Pflanzen aussuchen. Anschließend kann man sich für lange Zeit über ein Bad freuen, das modernsten Standards entspricht und überdies die perfekte Wellness-Oase in den eigenen vier Wänden ist.