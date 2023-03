Dokumente online versenden - So geht's richtig

Die Digitalisierung hat das Ausdrucken und Verwalten von Papierdokumenten weitestgehend überflüssig gemacht. Dennoch genügt es in einigen Bereichen nicht, eine E-Mail mit dem eigenen Namen zu versenden. Eine Unterschrift muss her!

Häufig stellt sie dich vor Herausforderungen. Wer eine Unterschrift für online empfangene Unterlagen leisten muss, druckt die Dokumente daher meist aus, unterschreibt sie und scannt sie ein, um sie erneut digital zu verschicken. Das ist nicht nur umständlich, sondern belastet auch die Umwelt, ohne dass es meist erforderlich ist. Moderne Lösungen bieten die Möglichkeit, Dokumente digital zu unterschreiben und sie im Anschluss zu versenden. Die Rechtsgültigkeit ist dennoch vorwiegend gegeben.

Unterschriften-Scan - ein einfacher Weg für digital nicht Versierte

Wer auf der Suche nach einer schnellen Lösung ist, um Dokumente mit einer rechtsgültigen Unterschrift zu versehen, kann dies auch ohne spezielle Software unkompliziert realisieren. Hierbei wird die eigene Unterschrift auf Papier gebracht und mithilfe eines Scanners in eine digitale Grafik umgewandelt. Ideale Bildformate sind das JPG- und PNG-Format. Bei den digitalen Werkzeugen, mit denen sich Grafiken nachträglich bearbeiten lassen, ist dann das Zuschnitt-Tool gefragt. Ist die Datei auf dem Desktop abgelegt, lässt sie sich im Anschluss in Anwendungen wie Microsoft Word oder Outlook als Bilddatei einfügen und ersetzt die klassische Unterschrift.

Digitale Unterschrift aus Deutschland

Die Firma Flixcheck hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine rechtssichere und benutzerfreundliche digitale Unterschrift zu entwickeln. Es kommt ganz ohne Software und Installation aus, da alles über den Internetbrowser funktioniert. Flixcheck legt sehr großen Wert auf Sicherheit, die Datensicherheit ist DSGVO-konform. Die fortlaufende Entwicklung von Flixcheck, sowie das Hosting, ist alles in Deutschland. Es lässt sich leicht in den Workflow integrieren und der Endkunde kann es auch ganz einfach online benutzen, um einen Vertrag zu unterzeichnen.

Verifizierung der eigenen Person per Unterschrift mit Adobe Reader in Windows

Dass sich mit der Software Adobe Reader PDF-Dokumente erzeugen und bearbeiten lassen, ist den meisten Menschen, die Umgang mit Computertechnik haben, bekannt. Doch Adobe ist ebenso in der Lage, auf der Desktop-Windows-Oberfläche eine Unterschrift dem Dokument mit wenigen Klicks hinzuzufügen. Aufschluss gibt die Werkzeugleiste im oberen Bereich. Per Button wird die Unterschrift mit dem Dokument verknüpft. Wichtig ist, das Dokument zunächst neu abzuspeichern, um es unterschrieben versenden zu können. Wer für ein Dokument eine rechtsgültige Unterschrift benötigt, hängt im Anschluss die unterschriebene PDF-Datei einer E-Mail an. Zusätzlich empfiehlt sich die Verschlüsselung mit einem Passwort.

Adobe Fill & Sign für Unterschriften auf Basis des Betriebssystems Android

Eine digitale Unterschrift wird häufig auch beim Versenden von Dokumenten via Smartphone benötigt, denn viele Kaufverträge werden mittlerweile vom Handy aus abgeschlossen. Die Software Adobe Fill & Sign ist dafür mit einem passenden Werkzeug zur Stelle. Für die Unterschrift gibt es hier einen speziellen Button, welcher eine Signatur per Touchscreen ermöglicht. Das Zwischenspeichern des Dokuments, wie es beim Adobe Reader der Fall ist, entfällt. Ein Versand ist direkt möglich. In den von Adobe kostenfrei zur Verfügung gestellten Lösungen sind bei Fill & Sign monatlich 5 Frei-Unterschriften enthalten.

Betriebssystem iOS kommt mit hauseigenen Bordwerkzeugen für die Unterschrift

Mit dem Betriebssystem iOS ermöglicht Apple das Leisten einer digitalen Unterschrift ab Werk. Hier ist das Unterschreiben direkt in der App für das Versenden von E-Mails möglich. Mittels Markup-Tool im Datei-Anhang lässt sich über ein Plus-Symbol im Pop-up-Menü das Unterschriftenfenster auswählen. Die Unterschrift wird auch hier mit dem Finger ausgeführt und das Dokument kann anschließend direkt versendet werden. Das typische Zwischenspeichern von Dokumenten mit einer digitalen Unterschrift entfällt. Ein effizienter Dokumentenversand mit rechtsgültiger Unterschrift ist sichergestellt.

Bei welchen Dokumenten ist eine Unterschrift auf Papier unverzichtbar?

Der Gesetzgeber sieht vor, dass trotz der technisch vorhandenen Möglichkeiten bei einigen Dokumenten eine digitale Unterschrift nicht ausreicht. Hierbei handelt es sich um sehr brisante Verifizierungen wie die Kündigung eines Mietvertrages oder die eines Arbeitsvertrages. Wer für eine andere Person bürgen möchte, muss die Bürgschaft ebenfalls per Hand auf Papier unterschreiben und das signierte Originaldokument einreichen.