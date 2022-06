Digitale Kommunikation ist auch in Deutschland ein Milliardenmarkt

Der beständige technologische Fortschritt befeuert auch in Deutschland den Markt für Kommunikationsdienste. Voraussetzung dafür war in der Vergangenheit der Ausbau der Datenübertragungsraten. Das immer schnellere Tempo der festnetzgebundenen und mobilen Verbindungen ist ein Haupttreiber für die Digitalisierung. Die Umsatzsteigerungen sind auf eine Zunahme der Internetanschlüsse zurückzuführen. Dabei zeigt sich, dass die internetbasierte Sprach- und Videotelefonie die klassische Sprachtechnologie immer weiter zurückdrängt. Das ist kein Wunder, schließlich steigt die Zahl der verfügbaren Dienste immer weiter an.

Die Datennutzung steigt weiter an

Betrachtet man die Umsatzentwicklung der letzten Jahre, dann fällt auch, dass das Segment Datennutzung über Mobilfunknetze stärker wächst als alle anderen Bereiche. Das ist kein Wunder, schließlich verlagern sich immer mehr Angebote ins Netz und sind so über Smartphones abrufbar. Das befeuert die Datennutzung massiv.

Das Online-Banking macht die Bankgeschäfte einfach und flexibel. So können Kunden sich nicht nur informieren, sondern auch ihre Finanzgeschäfte organisieren. Überweisungen kann man bei Geldinstituten wie der Deutschen Bank einfach per Rechnung fotografieren und anschließend nur noch kontrollieren und freigegeben. Spiele-Anbieter haben ihre Angebote längst mobil optimiert. International bekannte Plattformen wie PokerStars stellen ihren Kunden mobile Apps zur Verfügung, die das klassische Kartenspiel, samt Turniere und sonstiger Features, auf die kleinen Bildschirme der Smartphones und Tablets bringen.

Und auch soziale Netzwerke wie Instagram gehören längst zum Alltag zahlreicher Menschen. Hier wird gepostet und gelikt was das Zeug hält. Fotos und Videos zu teilen ist einfach und funktioniert in wenigen Schritten. All diese Anwendungen haben aus den Mobilfunknetzen, die ursprünglich für das Telefonieren gedacht waren, Datennetze gemacht. Sogar im Urlaub erwarten Touristen immer öfter volldigitalisierte Hotels. Dabei kommen Chat- ebenso wie Serviceroboter zur Anwendung.

Rund 45 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr

Nach Umsätzen sortiert, liegt die Datennutzung längst weit vor jener der Sprachdienste. Die Umsätze für Deutschland werden für das aktuelle Jahr auf 44,96 Milliarden Euro geschätzt. Mit 21,1 Milliarden Euro ist das Segment Datendienste über Festnetzleitungen das größte aller Angebote. Dahinter folgen die Datendienste über das Mobilfunknetzwerk, sowie die Sprachdienste über Festnetzleitungen und das Mobilfunknetzwerk.

Experten erwarten, dass sich dieser Trend aus heutiger Sicht in den nächsten Jahren fortsetzt. Bei einer Wachstumsrate von unter einem Prozent pro Jahr steigt der Anteil der Datendienste weiter an. Damit soll das Marktvolumen bis zum Jahr 2027 auf insgesamt 46,74 Milliarden Euro anwachsen. Im weltweiten Vergleich liegt Deutschland damit auf Platz vier der Märkte. Die USA führen mit einem jährlichen Gesamtumsatz von 272,10 Milliarden Euro, vor China und Japan.

China ist führend in der Forschung

Anders sieht es jedoch im Bereich der Forschung aus. Dort hat China die USA bereits überholt. Patente sind die wichtigste Währung für die Zukunftstauglichkeit, zumindest beim Mobilfunk liegt jetzt China voran. Wie eine Analyse des Deutschen Patent- und Markenamts zeigt, konnte das Land im Vorjahr 4.308 Patente in der digitalen Kommunikationstechnologie anmelden und damit die USA überholen. Ein Wachstum von fast 7 Prozent beweist, dass man alles daransetzt, die Technologieführerschaft zu erringen und zu behalten.

Der wichtigste chinesische Konzern in der Mobilfunk- und Netzwerktechnik ist Huawei, dessen Smartphones und Netztechnik auch in Deutschland gut bekannt sind. Die Situation in Deutschland beurteilen die Experten ambivalent. Es gäbe Licht und Schatten, doch generell falle das Land bei den neu angemeldeten Patenten zurück. Die chinesische Innovationsdynamik sei hingegen beispiellos.

Fast 4 Millionen Deutsche nutzen kein Internet

Angesichts dieser Entwicklungen ist es erstaunlich, dass es auch in Deutschland noch immer viele Menschen gibt, die mit dieser modernen Form von Technologie nichts anzufangen wissen. Während für die meisten Menschen ein Leben ohne Internet und digitale Kommunikation kaum mehr vorstellbar ist, leben hierzulande immer noch Millionen an Menschen ohne Netz. Dies betrifft vor allem ältere Frauen und Männer. Wie das Statistische Bundesamt erst vor einigen Wochen mitteilte, haben rund sechs Prozent der Bundesbürger bis 74 Jahre noch nie das Internet genutzt. Das sind immerhin 3,8 Millionen Menschen in Deutschland. Der Anteil ist bei den 65 – 74-Jährigen naturgemäß am höchsten. Ihr Leben ist nicht erst seit den letzten Jahren deutlich umständlicher geworden, denn viele Dienste wandern ins Netz ab. Doch Deutschland nimmt hier keine besondere Rolle ein, ganz im Gegenteil. Der EU-Durchschnitt liegt mit acht Prozent an Internetverweigerern sogar noch etwas höher als hierzulande.