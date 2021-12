Die WM in Katar - Kann Deutschland Weltmeister werden?

Das Fußballjahr 2022 hat das Potenzial zu einem Besonderen zu werden. Bayern München ist einer der Favoriten auf den Sieg in der Champions League und kann den Henkelpott wieder nach Deutschland bringen. Ebenfalls steht am Jahresende ein ganz spezieller Höhepunkt an: die Weltmeisterschaft. Hier will das deutsche Nationalteam den Pokal nach acht Jahren wieder gewinnen. Es gibt viele Favoriten, auf Deutschland darf jedoch nie vergessen werden.

Der Spielort

Nach je einer Weltmeisterschaft in Afrika, Südamerika und Europa, befindet sich der WM-Spielort 2022 in Asien. Genauer genommen im Nahen Osten, in Katar. Die Vergabe an Katar war höchst umstritten, wegen der Hitze im Sommer wurde die WM in den Winter verlegt und die Stadien mit Kühlungsanlagen ausgestattet. Deswegen findet das Eröffnungsspiel erst am 21. November 2022 statt und das Finale am 18. Dezember, was ebenfalls der vierte Advent ist. Nachdem die Europameisterschaft erst im vergangenen Sommer abgehalten wurde, ist trotzdem nur eine kurze Zeit zwischen den beiden Großereignissen. Die Austragungsorte können sich ebenfalls sehen lassen. In diesen Stadien wird bei der WM 2022 gespielt, wobei vorrangig das Lusail Iconic Stadion in Lusail mit einer Kapazität von 86.250 Sitzplätzen heraussticht. Nachdem die Stadien nicht weit voneinander entfernt sind, bietet sich die Möglichkeit an, sogar zwei Spiele an einem Tag zu schauen.

Der voraussichtliche Kader von Deutschland

Hansi Flick ist höchst erfolgreich in seine Karriere als Nationaltrainer gestartet. Mit ihm wurde der Generationenwechsel von Jogi Löw fortgesetzt und es gibt einige spannende Kandidaten für einen Platz im Kader nächsten Winter. Von den erfahrenen Spielern sind ebenfalls noch einige dabei. Manuel Neuer und Thomas Müller werden sich ihre wahrscheinlich letzte Weltmeisterschaft nicht entgehen lassen. Dennoch drängen immer mehr die Jungstars in den Vordergrund. Allen voran Karim Adeyemi, der sich 2021 in das Nationalteam spielen konnte. Nächsten Sommer wird er wahrscheinlich zu Borussia Dortmund wechseln, um seine Chance auf einen Platz im deutschen Kader noch einmal zu erhöhen. Auch Florian Wirtz und Jamal Musiala sind nahe an einem Kaderplatz und könnten im nächsten Jahr noch einen Entwicklungsschritt hinlegen.

Die Favoriten

Im Gegensatz zur Weltmeisterschaft 2018 in Russland ist Deutschland in Katar nicht einer der Topfavoriten. Die beiden Favoriten sind derzeit Brasilien und Frankreich. Die Franzosen sind derzeit im Besitz einer goldenen Generation rund um Kylian Mbappe und sind ebenfalls der derzeitige Titelverteidiger. Bei der Europameisterschaft musste man sich erst unglücklich im Elfmeterschießen gegen die Schweiz geschlagen geben, bei der WM will man wieder das ganze Können präsentieren. Brasilien wird 2022 bereits 20 Jahre keine WM mehr gewonnen haben. Für Neymar Jr. wird es die letzte Weltmeisterschaft werden. Mit Eder Militao und Ederson haben die traditionell offensivstarken Brasilianer etwas an defensiver Qualität dazu gewonnen. Das kann man auch bei Argentinien sehen. Während man im Sturm immer Topspieler im Kader hatte, fehlte es in der Defensive. Mit dem Sieg bei der Copa America haben die Argentinier gezeigt, dass sie auch defensiv stabilen Fußball spielen können. Auch deswegen wird es für Deutschland keine leichte Aufgabe den WM-Titel nach Deutschland zu holen. Unter Hansi Flick und mit einer guten Entwicklung der neuen jungen Spieler ist es aber sicher im Bereich des Möglichen.