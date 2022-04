Die wichtigsten E-Sportarten

Auf Fragster.de findest Du weitere Informationen rund um dieses Thema. Bevor wir einige Games genauer vorstellen, gehen wir nun auf die wichtigsten eSportarten ein.

Echtzeit-Strategie-Spiele

Wie der Name bereits erahnen lässt, müssen die Spieler bei dieser eSportart eine Strategie entwickeln, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Das Ganze findet in Echtzeit statt, was diese Spiele noch spannender macht. Es gibt sehr viele unterschiedliche Ausführungen, sodass jeder Fan sicherlich die passende Ausführung findet. Wichtig ist, dass die Strategie so umgesetzt wird, dass im richtigen Moment zum Beispiel angegriffen wird. Geduld ist daher genauso wichtig.

Bei Echtzeit-Strategiespielen spielen neben einer guten Taktik auch eine strategische Weitsicht und eine exzellente Reaktionsschnelligkeit eine sehr wichtige Rolle.

Sportspiele

Sportspiele sind bei sehr vielen Spielern auf der ganzen Welt beliebt. Hierbei muss in erster Linie die FIFA-Reihe erwähnt werden. So kommt in jedem Jahr ein neuer Teil des beliebtesten Fußball-Simulators auf den Markt. Mittlerweile gibt es richtige Ligen, in denen sich die Player untereinander messen. Aber auch andere Sportarten finden Beachtung und es gibt die entsprechenden Titel, wie zum Beispiel im Basketball (NBA), American Football (NFL) oder Eishockey (NHL).

Ego-Shooter

Wenn über die beliebtesten eSportarten gesprochen wird, müssen auf jeden Fall auch der Ego-Shooter erwähnt werden. Wie der Name bereits erahnen lässt, geht es dabei darum, aus der Ich-Perspektive durch den Einsatz diverser Waffen sich gegen den Gegner durchzusetzen. Viele Games aus dieser Kategorie finden nicht im Singleplayer-Modus, sondern im Multiplayer-Modus statt. Das bedeutet, dass unterschiedlichste Gruppen, die aus mehreren Teilnehmern bestehen und in diesen gegen andere Gruppen antreten. Auch hierbei spielt die richtige Taktik eine sehr wichtige Rolle.

Battle Royale

Auch sehr beliebt ist die Kategorie Battleroyal. Bei dieser eSportart geht es darum, entweder als Team oder auch als Singleplayer zu überleben. Zudem ist eine bestimmte Zone vorgegeben, in der sich die Spieler nur aufhalten dürfen. Je mehr Teilnehmer ausscheiden, desto kleiner wird diese. Dadurch steigen die Chancen, dass die einzelnen Spieler aufeinandertreffen. Und wer am Ende letzte übrigbleibt, hat gewonnen.

MOBA

Auch sehr interessant ist die sogenannte MOBA. Die Abkürzung steht für Multiplayer-Online-Battlearena, was frei auf Deutsch übersetzt so viel wie Online-Arena für Mehrspieler bedeutet. Diese Spielkategorie verfügt über Elemente aus einem Actionspiel, einem Rollenspiel und natürlich auch einem Strategiespiel. Somit ist diese sehr abwechslungsreich und bei vielen Spielern sehr beliebt. Die Teilnehmer bestimmen einen Charakter oder wählen einen Helden aus und müssen dabei darauf achten, dass dieser über die gewünschten Eigenschaften verfügt. Mit der Zeit verbessern sich die Fähigkeiten der Spielfigur. Das Ziel bei der MOBA ist es, gemeinsam mit den Teammitgliedern gegnerische Teams zu besiegen.

Einige sehr beliebte Esport-Games

Weiter oben wurde über die sogenannten Ego-Shooter gesprochen, die sehr häufig im eSport zum Einsatz kommen. In dem Zusammenhang muss natürlich auch das Spiel Counter-Strike erwähnt werden. Das Game aus dem Hause Valve Corporation erschienen im Jahr 2000 und kommt immer wieder bei größeren Veranstaltungen zum Einsatz. Die Teilnehmer schließen sich entweder den Terroristen oder den Antiterror-Einheiten an und müssen versuchen, das gegnerische Team auszuschalten.

In jeder Spielrunde erhalten sie zudem unterschiedliche Aufträge, die sie erfüllen müssen. Das gegnerische Team hat dagegen die Aufgabe, zu verhindern, dass dies geschieht. Unter anderem müssen die Teilnehmer Geiseln befreien und dabei möglichst vermeiden, bemerkt zu werden. Pro erfüllte Aufgabe bekommt das eigene Team virtuelles Geld. Gleiches gilt auch für den Fall, dass die Gegner eliminiert werden.

Fifa 22

Fifa gehört sicherlich zu den beliebtesten Fußball-Simulationen überhaupt. Und auch im eSport kommt diese immer wieder zum Einsatz. Nicht nur in der richtigen Fifa-Bundesliga wird dieses Spiel genutzt. Stattdessen finden auch immer mal wieder kleinere Turniere statt, an denen auch Hobbyspieler teilnehmen können. Es bleibt abzuwarten, ob sich in diesem Jahr auch wieder neue Bundesligisten dazu entscheiden, eine eSport-Mannschaft auf den Weg zu bringen.

Fazit

ESport ist sehr beliebt und wird von Millionen Spielern auf der ganzen Welt durchgeführt. Es gibt zahlreiche unterschiedliche Genres und Spiele. Somit kommen alle Gamer voll auf ihre Kosten und können auch immer mal wieder etwas Neues ausprobieren. Einige Titel finden im Singleplayer-Modus und andere hingegen im Multiplayer-Modus statt.