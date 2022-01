Die wichtigsten Begriffe des Onlinemarketings

Einführung: Was ist Onlinemarketing und warum ist es überhaupt so wichtig?



Digitales Marketing ist der gesamte Marketingprozess der Nutzung digitaler Kommunikationskanäle, um Kunden zu gewinnen und zu binden. Onlinemarketing ist eine Teilmenge des digitalen Marketings und umfasst alle Dinge, die im Internet durchgeführt werden können. Online-Marketer verwenden Techniken, die für das Internet einzigartig sind, wie E-Mail, Suchmaschinenoptimierung und soziale Medien.



Die Bedeutung: Digitales Marketing ist sehr wichtig geworden, weil es für Unternehmen eine Möglichkeit ist, ihre Zielgruppe mit ihren Produkten und Dienstleistungen auf eine Weise zu erreichen, die sie offline nicht tun können.



Suchmaschinenoptimierung: Was ist SEO und wie funktioniert es genau?



SEO steht für Suchmaschinenoptimierung. Es ist ein Prozess zur Optimierung Ihrer Website, damit Suchmaschinen wie Google und Bing Ihre Website auf der Suchergebnisseite höher platzieren. Je höher Ihr Rang auf der Suchergebnisseite ist, desto mehr Traffic erhalten Sie auf Ihrer Website, die dann in Geschäftskontakte und Verkäufe umgewandelt wird.



Was sind einige beliebte SEO-Tools, mit denen wir unsere Websites optimieren können?



- Ahrefs: Eine leistungsstarke Suite von Tools für Wettbewerbsforschung und Überprüfung von Backlink

- SEMrush: Das weltweit beliebteste Wettbewerbsforschungstool

- Moz: Preisgekrönte Software mit einer Reihe von Funktionen, die Unternehmen dabei helfen, online erfolgreich zu sein



SEO-Copywriting-Grundlagen für eine verbesserte On-Page-Optimierung



SEO Copywriting ist eine Kombination aus Onpage-Optimierung und Content-Marketing. Der SEO-Autor muss sich darauf konzentrieren, wie der Inhalt geschrieben wird und welche Wörter er verwenden muss, damit sein Publikum ihn findet.



Ein großes Missverständnis, das die meisten Leute über SEO-Texten haben, ist, dass es sich nur auf Keywords konzentriert. Ein guter SEO-Autor lässt seine Keyword-Recherche durchführen, bevor er mit dem Schreiben beginnt, aber er muss sich auch darauf konzentrieren, was der Leser will und wie er reagiert, wenn er auf den Inhalt stößt.



Was ist CPA und wie unterscheidet es sich von CPC?



CPA steht für Cost Per Action und ist ein Modell, das im Affiliate-Marketing verwendet wird. CPC steht für Cost Per Click, eine gebräuchlichere Form der Internetwerbung. CPA unterscheidet sich von CPC insofern, als dass der Publisher nicht bei jedem Klick auf die Anzeige bezahlt wird, sondern wenn eine bestimmte Aktion ausgeführt wurde - beispielsweise wenn jemand ein Produkt kauft oder ein Registrierungsformular ausfüllt. Google liefert für die Einrichtung und Analyse solcher Kampagnen mächtige Tools, wie etwa den Google Tag Manager.



Die Kosten pro Aktion hängen davon ab, was Sie mit Ihrer Marketingkampagne erreichen möchten. Wenn Sie mehr Anmeldungen erhalten möchten, können Sie Ihr Budget für kostengünstigere Aktionen wie E-Mail-Registrierungen oder Downloads verwenden. Wenn Sie jedoch mehr Leute in Ihren Trichter bringen möchten, sollten Sie Ihr Budget möglicherweise für kostenintensivere Aktionen wie Bestellungen verwenden.



Wie sieht die Zukunft von Machine Learning und KI im digitalen Marketing aus?



Machine Learning ist ein Zweig der KI, der sich darauf konzentriert, Maschinen die Fähigkeit zu geben, zu lernen, ohne explizit programmiert zu werden. Algorithmen des maschinellen Lernens werden mit historischen Daten trainiert, um die Zukunft vorherzusagen.



Die Zukunft des maschinellen Lernens und der KI im digitalen Marketing wird mehr darin bestehen, Vorhersagen zu treffen, als nur Einblicke in das Geschehene zu geben. Machine-Learning-Algorithmen treffen Vorhersagen darüber, was Kunden wollen, bevor sie es selbst wissen.



Was ist eine Landingpage?



Eine Landing Page ist eine einzelne Webseite, die als Ziel oder "Landing"-Site für eine bestimmte Marketingkampagne dient. Landing Pages werden häufig in Verbindung mit Pay-per-Click (PPC)-Kampagnen verwendet, bei denen Werbetreibende jedes Mal bezahlen, wenn jemand auf einen Link von einer Online-Suchmaschine oder einem sozialen Netzwerk wie Facebook oder Twitter klickt.



Was ist E-Mail-Marketing?



E-Mail-Marketing ist eine Art von Marketing, das an eine E-Mail-Liste gesendet wird, normalerweise in Form von Nachrichten mit Text und Bildern.



Die Nachrichten werden in der Regel durch die Aktionen des Empfängers ausgelöst, beispielsweise kann er nach einem Kauf eine E-Mail erhalten oder seine Kontaktinformationen auf einer Website eingeben. E-Mail-Marketing-Nachrichten werden in der Regel versendet, nachdem der Kontakt seine Zustimmung gegeben hat. Sie werden immer wichtiger für Unternehmen, die mit ihren Kunden in Kontakt bleiben möchten.