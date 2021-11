Die erfolgreichsten Mannschaften der deutschen Eishockey Liga

Die Eishockey Liga bietet seit 1994 unvergleichliche Emotionen. Es ist eine der wettbewerbsfähigsten Ligen der Welt, viele Teams haben im Laufe der Saisons Positionen ausgetauscht, um die Spitze zu erreichen. Aus diesen Gründen gibt es am Ende der Saison oft unerwartete Sieger und es ist ziemlich schwierig, den Überblick zu behalten, welche die erfolgreichsten Teams in diesem Turnier sind. Wir haben uns daher entschlossen, eine Seite zu erstellen, die den team mit den meisten Titeln der DEL gewidmet ist, um in wenigen Zeilen alles zusammenzufassen, was Sie über diese unglaubliche Meisterschaft wissen müssen.

Die Rangliste der Teams, die die DEL mehrmals gewonnen haben

Das folgende Ranking beginnt 1994, als die Eishockey Liga gegründet wurde, und wird bis 2021 aktualisiert. Es gibt mehrere Teams, die in den letzten Jahren den Aufstieg versucht haben, noch mehr die historischen Teams, die diese Trophäe mehrmals in Folge gesammelt haben. Die Titel sind gut auf die Teams verteilt, aber es gibt definitiv einige Formationen, die durch die Ablösung der anderen größere Erfolge erzielt haben:

Eisbären Berlin - 8 EHC München - 3 ERC Ingolstadt - 1 Düsseldorfer EG - 1 Kölner Haie - 2 Krefeld Pinguine - 1 Hannover Scorpions - 1 Frankfurt Lions - 1 Munich Barons - 1

Das Team, das die meisten DEL gewonnen hat

Trotz der kurzen Geschichte dieser Meisterschaft mit nur 27 Lebensjahren scheint die Verteilung der Titel sehr breit zu sein. Die Eisbären Berlin haben im Laufe der Jahre insgesamt 8 Titel gewonnen und damit die Rangliste an die Spitze der Rangliste geführt. Es ist ein Team, das weit und breit dominiert hat, indem es der Öffentlichkeit einige der wichtigsten Spieler dieses Wettbewerbs angeboten hat. Nachfolgend finden Sie die Liste der Saisons, in denen er der Gewinner war:



2005 2006 2008 2009 2011 2012 2013 2021

Das zweite Team mit den meisten DEL-Titeln

Nur einen Titel hinter den Eisbären Berlin liegt der Adler Mannheim mit 7 Titeln. Die historische Rivalität zwischen den beiden Mannschaften spielt sich nicht nur auf dem Feld, sondern auch auf den schwarzen Brettern ab. Die Jungs aus Mannheim holten den Pokal in den folgenden Saisons:

1997 1998 1999 2001 2007 2015 2019

Was wird die Zukunft bringen?

Die Favoriten auf den Titel für die laufende Saison sind sicherlich die Adler Mannheim, die sich vor allem von den Grizzlys Wolfsburg und den Eisbären Berlin um den Titel kämpfen sehen. Alle drei Teams haben in dieser Saison null Niederlagen hinnehmen müssen und scheinen auch in den nächsten Spielen nicht an Boden verlieren zu wollen. Der ständige Wettbewerb zwischen den Teams scheint nicht auf bestimmte Favoriten auf den Titel hinzuweisen. Hinweise auf die Formationen mit der größten Gewinnchance finden wir jedoch durch die Quote auf die möglichen Gewinner der DEL. Mit diesen Informationen können Sie die Quoten studieren, um die Teams zu finden, die am wahrscheinlichsten den Titel der aktuellen Saison mit nach Hause nehmen.