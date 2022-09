Die drei wesentlichen Unterschiede zwischen Spielautomaten und Online Slots

Im Laufe der letzten Jahre hat sich in Sachen Onlinecasinos einiges getan. Aufgrund der immer leichter werdenden Verfügbarkeit, der vielen Angebote sowie auch Boni und den letzten Jahren, in denen die meisten Menschen auf der Suche nach ein wenig Ablenkung und Entertainment waren, gab es immer mehr Menschen, die Onlinecasinos für sich entdeckt haben.

Insbesondere Onlineslots, wie beispielsweise die Wunderino Spielautomaten, haben in dieser Hinsicht eine stetig wachsende Beliebtheit erfahren und immer mehr Menschen erreichen können. Eine Frage, die in dieser Hinsicht meist gestellt wird, ist, wo hierbei die eigentlichen Unterschiede zu herkömmlichen Spielautomaten liegen. Im Rahmen dieses Artikels wollen wir einen genauen Blick hierauf werfen und die drei wesentlichen Unterschiede zwischen Spielautomaten und Onlineslots erklären.

1. Spielauswahl

Während bei den herkömmlichen Spielautomaten sowohl der Platz im Casino als auch die exklusiven Partnerverträge eine wichtige Rolle bei der Spielauswahl spielen, spielt bei Onlineslots letzteres zwar noch eine Rolle, aber die Auswahl ist dennoch meist deutlich größer.

Aufgrund des nahezu unendlichen, virtuellen Raums gibt es die Möglichkeit, dass zahlreiche, unterschiedliche Spiele angeboten werden können. Darüber hinaus können auch immer wieder neue Spieleentwickler ins Boot geholt werden, sodass nach und nach immer mehr Spiele möglich werden.

2. Erreichbarkeit

Ein normales Casino hat bestimmte Erreichbarkeiten, die eingehalten werden müssen. Wenn ein Casino von 12:00 Uhr bis 2:00 Uhr geöffnet hat, hat es auch nur solange geöffnet. Das bedeutet, dass die dortigen Spielautomaten auch nur zu diesen Zeiten genutzt werden können, um sein Glück zu versuchen.

In Onlinecasinos gibt es hingegen keine Öffnungszeiten, da das Internet zu jeder Zeit offen ist. Ein weiterer Vorteil ist in dieser Hinsicht auch, dass der Zugriff über das eigene Smartphone, ein Tablet oder einen PC erfolgen kann und an keinen bestimmten Ort gebunden ist, was ebenfalls zu einer besseren Erreichbarkeit beiträgt.

3. Mehr Boni

Herkömmliche Spielautomaten bieten ebenfalls bestimmte Boni an, aber im Vergleich zu Onlineslots ist die Anzahl der Boni stark eingeschränkt. Gerade in Sachen Freispiele bieten Onlineslots immer wieder unterschiedliche Möglichkeiten sowie automatisch die Option sein Glück in verschiedenen Spielmodi testen zu können.

Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche, weitere Boni und Promotionen, die bei der richtigen Nutzung eine Menge Abwechslung und weitere Möglichkeiten versprechen.

Ebenfalls nicht zu vernachlässigen ist die Grafik. Onlineslots haben die Möglichkeit zahlreiche, unterschiedliche, grafische Inhalte zu repräsentieren, während herkömmliche Spielautomaten in dieser Hinsicht teilweise sehr stark eingeschränkt sind. Damit bieten Onlineslots auch in Bezug hierauf mehr Abwechslung und Spannung. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Möglichkeit, gewisse Onlineslots im Turniermodus gegen andere Menschen spielen zu können, um sich mit ihnen in Echtzeit zu messen. Hierdurch hat man immer wieder die Option, aus dem eintönigen alleine Spielen auszubrechen.

Wie ersichtlich wurde, gibt es einige, markante Unterschiede zwischen herkömmlichen Spielautomaten und Onlineslots, die man nicht vernachlässigen sollte, wenn man auf der Suche nach einem guten Spielerlebnis ist. Aus diesem Grund sollte man sich vorab immer wieder genau umsehen und die verschiedenen Möglichkeiten miteinander vergleichen, um letztlich auch die passende Option für die eigenen Ansprüche heraussuchen zu können.