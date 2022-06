Die Digitalisierung schreitet rasend schnell voran

Die Digitalisierung wurde in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten mitunter ziemlich stark vernachlässigt und das, obwohl in dem Bereich der digitalen Kommunikation auch hierzulande ein riesiges Umsatzpotenzial besteht. Dabei zeigen andere Länder bereits heute, wie die Gesellschaft von neuen Technologien profitieren kann. Dieser Beitrag beschäftigt sich damit, wie die Corona-Pandemie zu der Digitalisierung hierzulande beigetragen hat und wie die Arbeit in verschiedenen Bereichen dadurch erleichtert wird.

Die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung in vielen Bereichen beschleunigt

Während der Corona-Pandemie standen Millionen von Schülern nur über das Internet mit ihren Schulfreunden in Kontakt und die Schulstunden fanden ebenfalls in Form von Fernunterricht statt. Doch auch viele Arbeitnehmer arbeiteten während dieser Zeit aus dem Home-Office und sahen die Kollegen ebenfalls ausschließlich in digitalen Meetings und Online-Bewerbungsverfahren sind ebenfalls nicht mehr wegzudenken. All das wäre vor Corona noch undenkbar gewesen und hat dazu geführt, dass viele Arbeitnehmer selbst nach Corona noch einige Tage in der Woche im Home-Office arbeiten. Allerdings hat die Pandemie in einigen Bereichen auch die Versäumnisse der Vergangenheit schonungslos offengelegt.

Die deutsche Infrastruktur ist verbesserungswürdig

Auch im Jahr 2022 lässt die Netzabdeckung in Sachen Internet hierzulande zu wünschen übrig. Zwar werden dank mobiler LTE-Mobilfunknetze mittlerweile 90 % des Landes abgedeckt, dennoch werden besonders die Bewohner in ländlichen Regionen häufig von Aussetzern geplagt. Dies sieht in vielen Nachbarstaaten komplett anders aus, sodass hierzulande noch Nachholbedarf besteht, was die digitale Infrastruktur betrifft.

Die Digitalisierung erleichtert die Arbeit in vielen Bereichen

Trotz einiger Versäumnisse in der Vergangenheit erleichtert die Digitalisierung die Arbeit hierzulande in vielen Bereichen. Ganz besonders profitiert vor allem die Industrie 4.0 von den neuen Möglichkeiten im Bereich der Produktion und Fertigung. So werden immer mehr Prozesse digitalisiert und können auf diese Weise mitunter komplett automatisiert werden. Das wirkt sich jedoch auch auf die Aufgaben der Mitarbeiter in der Industrie aus, sodass diese mittlerweile vor allem zur Überwachung der automatisierten Prozesse benötigt werden. Darüber hinaus profitieren Industrieunternehmen durch die fortschreitende Digitalisierung allerdings auch von den folgenden Vorteilen.

Optimierung der Produktion

Die Digitalisierung in der Industrie hat dazu geführt, dass mittlerweile etliche Produktionsschritte automatisiert werden können. Zudem werden während der Produktion verschiedene Daten gesammelt, die im Anschluss am Computer ausgewertet werden können. Die Erkenntnisse aus diesen Daten können in der Folge zur Optimierung bestehender Prozesse genutzt werden, wodurch die Produktionsmenge mit der Zeit im besten Fall gesteigert werden kann.

Mehrwert durch den Einsatz von Robotern

Durch den Einsatz von Maschinen und Robotern werden viele Tätigkeiten mittlerweile erheblich erleichtert. Diese arbeiten sogar häufig mit menschlichen Mitarbeitern zusammen, wobei bestimmte Sicherheitsvorgaben eingehalten werden müssen. Unter anderem dürfen Roboter nicht mit spitzen oder scharfen Werkzeugen ausgestattet sein und müssen ihre Tätigkeit im Falle einer Kollision umgehend beenden. Dafür sind diese dazu in der Lage, schwere Bauteile zu halten, die von einem menschlichen Mitarbeiter bearbeitet werden oder können visuelle Kontrollen durchführen.

Ausfallzeiten werden deutlich reduziert

Auch die Personalabteilung von Industrieunternehmen kann von der zunehmenden Digitalisierung profitieren. Denn mithilfe spezieller Computerprogramme und digitaler Zeiterfassung sind die Mitarbeiter in der Personalabteilung dazu in der Lage, den Mitarbeiterbedarf zielgerichtet zu planen. Denn diese sehen mit nur einem Blick, welche Mitarbeiter in welchem Zeitraum verfügbar sind und wer sich von diesen im Urlaub befindet. Das trägt dazu bei, die Ausfallzeiten in dem eigenen Unternehmen zu reduzieren und den Personalbedarf zu jeder Zeit zielgerichtet zu planen, sodass jeder Mitarbeiter entsprechend ausgelastet ist und kein Produktionsschritt unbesetzt ist. Denn im Falle eines Ausfalls wäre im schlechtesten Fall die gesamte Produktion hiervon betroffen.