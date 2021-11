Die deutsche Bundeswehr feiert ihren Geburtstag

Am 12. November 1955 erhielten erstmals 101 Mitarbeiter des Bundesministeriums für Verteidigung ihre Ernennungsurkunde und wurden zu Soldaten. Damit war es offiziell: Die Bundeswehr war gegründet. Die westdeutschen Streitkräfte wurden in einer eher schlichten Zeremonie in der Kfz-Halle der Bonner Ermekeil-Kaserne eingestellt. Dieses Datum war ein besonderes, denn es war der 200 Geburtstag des preußischen Heeresreformers, Generalleutnant Gerhard Johann David von Scharnhorst. Dieser war der „Schöpfer” der Wehrpflicht in Preußen, welche durch die Befreiungskriege gegen Napoleon (Anfang des 19. Jahrhunderts) entstand. Dieser Dienst sollte als Ehrendienst am Vaterland gesehen werden und von allen Männern des Landes geleistet werden.

Seither ist viel Zeit vergangen, Höhen und Tiefen wurden bewältigt – oder teilweise eben nicht. Von negativen Schlagzeilen über zu wenig Förderungsmitteln – in den letzten Jahren ist viel in der Bundeswehr passiert.

Die vergangenen Jahre

Die oberste Priorität der Bundeswehr war in den letzten Jahrzehnten klar definiert: die Verteidigung der Landes- und Bündnisgrenzen. Doch mittlerweile rücken internationale Missionen im Zusammenhang mit Friedenssicherung in den Vordergrund, hierbei spielt Flottenmanagement und die Sicherheit von Soldaten ebenfalls eine wichtige Rolle. Internationale Konfliktbewältigung und Krisenmanagement wurden, neben dem immer noch bestehenden Verteidigungsauftrag der in Deutschland lebenden Bürger, ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der Aufgaben der deutschen Bundeswehr.

Zunächst war über mehrere Jahre hinweg der Balkan das Haupteinsatzgebiet der Soldaten, doch bald war klar, dass die Problematiken in Afghanistan zu überkochen drohten, weswegen die Bundeswehr sich hier ebenfalls bald präsent zeigte. 2014 war die Krim-Krise in vollen Zügen und sowohl die NATO als auch die Bundeswehr wurden sich der Wichtigkeit des Allianzterritoriums wieder bewusst.

2021: auch für die Bundeswehr ein schweres Jahr

Dass der Virus uns 2021 immer noch so stark beschäftigen würde, hätten die meisten letztes Jahr vermutlich nicht erahnen können. Doch noch ist nicht viel Besserung in Aussicht. Den eigenen Job unter diesen Voraussetzungen adäquat zu verrichten, ist vielen äußerst schwergefallen, unseren Soldaten vermutlich mehr als viele wissen. Denn trotz der Coronapandemie und den Rahmenbedingungen, welche in dem Zusammenhang aufrechterhalten werden mussten, hielten sowohl die militärischen, als auch die zivilen Mitarbeiter der Bundeswehr die Stellung. Es gehörten Tages- und Übungsdienste im In- und Ausland dazu, während sie parallel ihren Verpflichtungen in vielen Einsätzen und anerkannten Missionen nachkamen.

Dazu zählten die dramatischen Abzüge und damit einhergehenden Evakuierungsmaßnahmen aus Afghanistan, deren Bilder ganz Deutschland den Atem stocken ließen. Von außen betrachtet waren das überaus erschreckende Zustände, nicht auszumalen, wie es den Soldaten der Bundeswehr vor Ort ging. Doch nicht nur im Ausland, sondern auch hier in Deutschland hat die Bundeswehr dieses Jahr vollen Einsatz gezeigt. Bei der Hochwasserkatastrophe, welche sich Mitte Juli in Teilen Deutschlands ereignete, war die Bundeswehr von Anfang an dabei und versuchte, so viel Unheil wie möglich abzuwehren. Schwere Hochwasser, Verwüstungen und Erdrutsche waren in vielen betroffenen Gebieten in katastrophalem Ausmaß vorhanden. Und das nicht nur während des Unwetters, sondern auch Tage und Wochen nach dem Vorfall. Der militärische Katastrophenalarm wurde von der Verteidigungsministerin ausgerufen und mehr als 2000 Soldaten wurden in die betroffenen Hochwassergebiete geschickt und halfen den betroffenen Menschen.