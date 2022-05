Die coolsten Online Gaming Anbieter in Deutschland

Auf den Seiten der vertrauenswürdigen Anbieter finden Sie eine große Auswahl an Casino Software mit innovativen und exklusiven Spielen. Heute möchten wir Ihnen die coolsten Online Casino Software Anbieter in Deutschland vorstellen, darunter Playtech, NetEnt und Microgaming.

Die coolsten Casino Spiele Anbieter

Microgaming ist das Unternehmen, das es geschafft hat, seit der Einführung seiner ersten Casino-Software im Jahr 1994 führend zu bleiben.

Seitdem wird ihr Portfolio an verschiedenen Spieltiteln ständig um neue innovative Kreationen erweitert, was erklärt, warum die meisten Spieler ihre Spiele bevorzugen.

Der Online-Glücksspielmarkt ist heute sehr breit gefächert und es gibt zahlreiche Unternehmen, die Casinosoftware entwickeln.

Es gibt jedoch ein paar Namen, die aus der Masse herausstechen. Nachfolgend finden Sie einige kurze Informationen über die besten Casino-Software-Entwickler.

Coole Software Anbieter

· Microgaming

· NetEnt

· Evolution Gaming

· Playtech

· Pragmatic Play

· Play N GO

· Novomatic

· Bally Wulff

· Gamomat

Wir haben diese Tabelle erstellt, damit Sie die Namen der einzelnen Software Anbieter und das Produkt, in dem sie am besten vertreten sind, leichter erkennen können. So wissen Sie ganz genau was ein Gamomat Casino Betrugstest ist, oder die beliebten Microgaming Casinos.

Einige von ihnen haben sich auf bestimmte Segmente der Online-Glücksspielindustrie spezialisiert, wie z.B. NetEnt, der beste Slots Hersteller.

Andere wie Evolution Gaming sind führend bei der Entwicklung von Live-Casino-Plattformen mit echten Dealern. Es gibt auch Unternehmen, die besser darin sind, Plattformen für Bingo, Poker, Online-Lotterie, Wetten usw. zu erstellen.

Entwicklung und Verbesserungen im Bereich der Software

Heutzutage entwickeln sich alle Arten von Zahlungs-Technologien und iGaming Software so schnell weiter, dass wir ständig neue großartige Kreationen von den besten Casino-Anbietern beobachten können.

In diesem großen Kampf zwischen Casinos und Unternehmen stehen die großen Namen weiterhin an der Spitze, aber gleichzeitig tauchen neue Unternehmen mit innovativen Produkten auf.

Wenn Sie also über alle Neuigkeiten im Glücksspielsektor auf dem Laufenden bleiben möchten, können Sie sich auf unserer Website regelmäßig über neue Titel und auch die Casinos, die diese auf ihren Plattformen anbieten, informieren.

Verschiedene Arten von Software-Plattformen

Seit der ersten Einführung eines Online Casinos im Jahr 1994 sind viele Jahre vergangen und die Dinge haben sich stark verändert.

Casinospiele mit Zufallsgeneratoren haben Einzug in die Studios gehalten, aus denen Live-Casinospiele übertragen werden, und neue Technologien haben die Art und Weise, wie wir online von zu Hause aus spielen, stark verändert.

Das Niveau der Online-Sicherheit ist bereits jetzt einer der wichtigsten Faktoren für alle Teilnehmer der Glücksspielindustrie: Ersteller, Betreiber und Spieler. Aber auch das intuitive Design und die Zugänglichkeit sind wichtige Aspekte bei der Entwicklung neuer Spiele geworden.

In den folgenden Abschnitten werden wir die verschiedenen Casino-Plattformen untersuchen, um alle Vor- und Nachteile zu sehen, die jede von ihnen haben kann.

Jeder Spieler hat seinen eigenen Geschmack und deshalb ist es wichtig, sie auszuprobieren, um zu sehen, welche Ihnen am besten gefällt und zu Ihren Vorlieben und Ihrem Spielstil passt.

Laden Sie die Casino-Software herunter oder spielen Sie im Browser?

Online Casinos sind im Allgemeinen auf zwei Arten von Plattformen verfügbar: eine, bei der Sie die Software herunterladen müssen, und eine, auf die Sie über den Browser im Sofortspielmodus zugreifen können.

Download-Plattformen sind Programme, die auf Ihrem Computer installiert werden. Wir nennen sie gewöhnlich Desktop-Casinos, weil sie vom Desktop Ihres Computers aus zugänglich sind.

Instant-Casino-Plattformen erfordern keinen Download und keine Installation, da sie sich sofort im Browser öffnen.

Vor etwa zehn Jahren gab es kaum Sofort-Casinos und sie mussten alle heruntergeladen werden. Heutzutage sind Plattformen ohne Download viel beliebter und verfügen über alle Features und Merkmale von herunterladbaren Casinos.

Der Hauptunterschied zwischen den beiden Plattformen liegt in der Anzahl der verfügbaren Spiele.

Im Allgemeinen sind auf der Download-Version mehr Spiele verfügbar als auf der Instant-Plattform. Andererseits werden Casinos ohne Download von den Benutzern bevorzugt, weil sie einfach und schnell zugänglich sind.

Desktop-Casinos versus mobile Apps

Casinospiele sind wie jede andere Art von virtuellen Spielen auf allen mobilen Geräten sowie auf Handys und Tablets beliebt geworden.

Die große Beliebtheit von Smartphones ist zum Teil auf die Tatsache zurückzuführen, dass sie Online-Spiele unterwegs ermöglichen und somit zu einem unverzichtbaren Bestandteil des modernen Lebens geworden sind.

Die besten Casinobetreiber kennen diesen Faktor und wissen ihn zu ihrem Vorteil zu nutzen, indem sie Apps entwickeln, die einen solchen Entwicklungsstand erreicht haben, dass wir sie jetzt mit den reinen Desktop-Versionen der Casinos vergleichen können.