Die bunte Welt der Sportwetten - eine besondere Faszination, die aber auch Schattenseiten hat

Woche für Woche fiebern Sportbegeisterte rund um die Welt mit ihren Lieblingssportlern und Vereinen. Sei es beim Basketball, im Fußball oder bei Boxkämpfen. Sport fasziniert die Menschen und bringt sie zum Beispiel bei einer Weltmeisterschaft im Fußball in Massen zusammen und schafft ein einzigartiges Gefühl des Zusammenhalts. Wer aber nicht nur Fan seiner Mannschaft sein möchte, sondern noch ein wenig mehr Nervenkitzel sucht, der findet in Sportwetten eine passende Gelegenheit. Im Folgenden möchten wir uns dieser Szene widmen, in der Freud und Leid nahe beieinander liegen können und die dennoch so viele Menschen in ihren Bann zieht.

Was genau sind Sportwetten eigentlich?

Die Welt der Sportwetten ist gigantisch groß und mitunter beinahe nicht zu überblicken. Früher hat man einfach nur auf den Gewinner einer Partie gesetzt, oder vielleicht noch auf eine Anzahl an Toren oder Punkten, aber heute kann man quasi auf alles und jeden wetten.

Sei es auf die Anzahl an Ecken, ob es einen Platzverweis gibt oder wer der nächste Weltfußballer wird. Zudem kann inzwischen auch auf unterklassige Begegnungen gewettet werden und dies auch mit großen Summen.

Der Buchmacher stellt den Spielern für bestimmte Szenarien eine sogenannte Quote bereit, die zeigt, wie wahrscheinlich ein Ergebnis ist und zudem auch den möglichen Gewinn bestimmt. Eine Quote von zum Beispiel 3,0 besagt, dass man für 100 Euro Einsatz 300 Euro als Auszahlung erhalten kann. Dafür ist aber das Risiko relativ hoch, dass man nicht gewinnt. Allgemein gilt: Je höher die Quote, desto unwahrscheinlicher ist ein Gewinn.

Kann man mit Sportwetten Geld verdienen?

Vorab direkt einmal eine Klarstellung: Sportwetten sollten zum Spaß getätigt werden und nicht um damit seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Planen Sie immer so, dass Sie Spaß bei den Wetten haben und auch bei Niederlagen keine Schwierigkeiten bekommen.

Natürlich gibt es einige Profis, die mit einem enormen Aufwand in der Analyse arbeiten und am Ende ein Plus erwirtschaften, aber dies ist für Laien beinahe nicht umsetzbar. Wetten Sie immer nur mit Beträgen, deren Verlust Sie verkraften könnten und nur auf Partien, von denen Sie zumindest ein wenig Ahnung haben.

Besonders wichtig ist auch, dass Sie einen möglichen Sportwetten Bonus der jeweiligen Anbieter nutzen. Ansonsten verschenken Sie bares Geld!

Sind Sportwetten gefährlich?

In den letzten Jahren hat man immer wieder von Menschen gelesen, die mit Sportwetten mitunter ein Vermögen verloren und sich finanziell ruiniert haben.

Sportwetten sind im Grunde wie jedes andere Glücksspiel zu betrachten und haben daher auch ein nicht zu unterschätzendes Suchtpotenzial. Besonders junge Männer verfallen schnell der Versuchung, mit wenig Aufwand in kurzer Zeit reich zu werden.

Dies mag auch schon einmal funktioniert haben, aber in den allermeisten Fällen ist es leider so, dass die Einsätze immer höher werden, um bereits erzielte Verluste zu kompensieren.

Dann ist es aber schon zu spät. Sobald Sie merken, dass Sie auch im Alltag an die Sportwetten denken, sich Geld leihen oder finanziell einschränken müssen, sollten Sie stoppen. Wenn es nicht anders geht, hilft es, sich professionelle Unterstützung zu suchen und mit Experten daran zu arbeiten.

Lassen Sie es aber am besten gar nicht so weit kommen. Spielen Sie nur ab und an, nutzen Sie nur "Spielgeld" und versuchen Sie nicht Verluste wieder auszugleichen! Dann werden Sie auch auf lange Sicht Spaß an den Sportwetten haben!