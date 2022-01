Die Bundesliga im Endspurt: Wer entscheidet das Titelrennen für sich?

In der Region Nordrhein-Westfalen gibt es aber natürlich noch andere Vertreter, die Hoffnungen darauf haben, sich wenigstens im Bereich der internationalen Plätze, noch besser der Plätze für die Champions League zu platzieren. Tatsächlich ist es aber vor allem die mangelnde Konstanz, die bei Teams wie Gladbach oder Leverkusen in diesem Jahr ein Problem ist.

Auf dem Weg zum Titel: Wie ist die Form der Spitzenreiter?

Die Saison verläuft für den BVB mit Sicherheit nicht zur vollen Zufriedenheit. Nach dem bitteren Aus gegen den FC. St Pauli im Pokal und dem vorzeitigen Ende in der Champions League hat man gleich zwei Ziele für die Saison nicht erfüllen können. Gleichzeitig ist man in der Liga scheinbar nicht in der Lage, von der mangelnden Konstanz bei den Münchenern zu profitieren und lässt selbst regelmäßig wichtige Punkte liegen, wenn man die Chance hat, punktetechnisch mit den Münchenern gleichzuziehen. Gleichzeitig ist sichtbar, wie sehr man auf Haaland angewiesen ist, der die Dortmunder aber voraussichtlich nach dem Ende der Saison in Richtung eines der internationalen Top-Clubs verlassen wird.

In München kann man hingegen auf eine erfolgreiche Runde im internationalen Fußball blicken - dann hört es mit den erfolgreichen Meldungen in dieser Saison aber auch schon wieder aus. Neben all dem Drama, das abseits des Platzes zu bemerken ist, hat man sich früh aus dem Pokal verabschiedet und ist in der Liga weit von der Konstanz und Dominanz der letzten Jahre entfernt. Ob man sich am Ende gegen den BVB durchsetzen kann ist also weniger eine Frage der Stärke der Dortmunder als viel mehr eine, die sich damit beschäftigt, ob die Bayern zum Ende der Saison endgültig in die Spur finden werden oder nicht. Das alles macht die Bundesliga Wetten in diesem Jahr natürlich ein bisschen anspruchsvoller.

Heißer Kampf um die begehrten Plätze für den internationalen Wettbewerb

Mit einigen Abstand zu den beiden Spitzenreitern in der Tabelle sind bis zu acht Mannschaften bei dem Kampf um die internationalen Plätze beteiligt. Während Union Berlin und Freiburg definitiv überraschend dort oben sind, sind auch Vereine aus NRW weiterhin in der Verlosung. Glaubt man den Bundesliga Tipps, dann haben die meisten Menschen damit gerechnet, dass sich Leverkusen in diesem Jahr wieder den Zugang in die Champions League sichern wird. Besonders interessant ist aber ein Blick auf die Mannschaft der Kölner. Der FC ist in diesem Jahr nahe an den Plätzen für den Zugang in die Europa League und mit den ausstehenden Spieltagen hat man eine realistische Chance darauf, dass man im nächsten Jahr wieder internationalen Fußball in der Rhein-Metropole sehen wird. Gute Aussichten also für die Fussballfans aus NRW und der Umgebung.