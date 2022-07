Die 5 besten Cloud-Gaming-Dienste des Jahres

Diese neue und immer beliebtere Art des Spielens wird als Alternative zum altmodischen Konsolen- und PC-Spiel angepriesen, um macht all die zuhause befindliche Hardware überflüssig. Stattdessen brauchen die Spielerinnen und Spieler zukünftig nur mehr eine erstklassige Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung – die durch 5G nochmals optimiert werden wird – und einen geeigneten Browser, um die neuesten Spiele in der digitalen Cloud spielen zu können.

Wie sollte es aber in der Welt der vielfältigen Angebote anders sein: jedes größere Gaming- und Technologieunternehmen betreibt und nutzt seinen eigenen Cloud-Service. Aus diesem Grund stehen uns als Kunden viele unterschiedliche Optionen zur Verfügung. In diesem Artikel bekommen Sie nun fünf der herausragenden Dienste für die zweite Hälfte des Jahres 2022 präsentiert.

Xbox Cloud (XCloud) Gaming

Das Großartige an Xbox ist wie immer die enorme Vielfalt der zu spielenden Titel. Im Moment sind mehr als 100 Videospiele zur Auswahl verfügbar, und jeden Monat wird diese Liste um weitere Angebote erweitert.

Die XCloud zeichnet sich auch durch ein anpassbares Preisschema aus, dass sich nach regionalen Kriterien zusammensetzt, sodass jeder der potenziellen Konsumenten in den weltweiten Märken diesen Service auch in Anspruch nehmen kann. So kann dieser Service beispielsweise im ersten Monat kostengünstig um rund 1 € bezogen werden. Erst in den Folgemonaten werden die Beträge dann kontinuierlich erhöht, bis der vorgeschriebene Preis erreicht ist. In den Kosten ist auch ein EA Play-Abonnement enthalten.

Bevor Sie diesen Dienst abonnieren, sollten Sie sicherstellen, dass Sie über eine Mindest-Internetgeschwindigkeit zwischen 7 und 10 Mbps verfügen, da bei Nichterreichen dieser Werte die angebotenen komplexen Spiele unter Verzögerungen bei der Datenübertragen leiden könnten. Wichtig ist auch festzuhalten, dass die Applikation unter Windows 10 manchmal fehlerhaft läuft.

Was jedoch das Preis-Leistungsverhältnis betrifft, liegt das Xbox Angebot ganz weit oben!

Shadow

Shadow kann mit keiner kostenlosen Testversionen aufwarten, wie wir es von vielen seiner Mitbewerber seht wohl gewohnt sind, aber ein Premium-Service wird angeboten. Bei diesem können Sie Ihre Spiele sofort von mehreren digitalen Plattformen laden, darunter befinden sich u.a. Epic, Uplay und Steam. In fast allen Regionen, in denen Shadow genutzt werden kann, tritt lediglich eine sehr geringe Latenzzeit auf, die voraussichtlich bis Ende 2022, wenn die Expansionspläne in den Vereinigten Staaten abgeschlossen sein werden, völlig entfernt wird. Dann steht einem umfassenden, reibungsloses und störungsfreien Spielerlebnis nichts mehr in Wege, vor allem dann, wenn Sie auf eine Internetverbindung von mindestens 15 Mbit/s zurückgreifen können.

Allerdings kann Shadow nur sehr bedingt mittels VPN und Proxy-Servern verwendet werden, sodass die Verwendung außerhalb der USA in manchen Fällen sehr schwer möglich sein wird. Will Shadow zu einem echten Big Player in dieser Branche aufsteigen, so wird sehr zeitnah eine Umfangserweiterung notwendig sein.

Shadow ist mit Windows, Android, iOS und MacOS kompatibel ist, um nur einige zu nennen, und kann daher als vielseitig in Bezug auf Nutzung von Software bezeichnet werden.

Google Stadia

Google Stadia kommt in zwei Versionen: eine Standard-Gaming-Plattform, mit der Sie sofort Spiele auf Ihren eigenen Geräten spielen können; und mit einer Premium-Version, die sich Stadia Pro nennt, und die Ihnen jeden Monat kostenlose Spiele, diverse Vergünstigungen und verschiedene Support-Levels anbietet. Das Pro-Paket kann innerhalb des ersten Monats kostenlos getestet werden, und hat sich vor allem in der Welt des Spielens bewährt, denn dort können auch die Spielerweiterungen ausprobiert und benutzt werden, wenn auch nur für 30 Tage lang.

Die Auswahl an Spielen ist bei Stadia jedoch begrenzt, was angesichts der finanziellen Möglichkeiten des Unternehmens doch sehr verwunderlich ist.

Wenn Sie aber dennoch mittels Google tiefer in die Welt des Cloud Computing eintauchen möchten, so kann die „Cloud Platform (GCP)“ von Google als eine der am besten zugänglichen Plattformen bezeichnet werden. In den letzten Jahren kamen viele potenzielle Neukunden in den Genuss von verlockende Willkommensangeboten, die sogar so weit gingen, dass kostenlose Guthaben von 300 US-Dollar an die Interessenten ausgegeben wurden. Die Gelder mussten aber zweckgebunden für die Dienste des Unternehmens verwendet werden. Diese Vorgehensweise erinnert stark an die in der Welt des Online-Glücksspiels eingesetzten kostenlosen Boni, welche den einzelnen Spielerinnen und Spielern nach deren erfolgreichen Anmeldungen gratis zuerkannt bekommen. Beide Taktiken in diesen beiden doch sehr unterschiedlichen Branchen haben sich als bemerkenswert erfolgreich erwiesen.

Vortex

Sollten Sie von Multiplayer-Spielen wie Doom und Fortnite Battle Royale nicht genug bekommen, so wird Ihnen das monatliche Abonnement von Vortex, zum Preis von rund 9,99 $, wahrscheinlich am besten zusagen. In diesem Paket erhalten Sie 50 Stunden Spielzeit, die mit mehr als 100 verschiedenen und verfügbaren Spielen genutzt werden können, und die Sie beim Erwerb der Pro- und Ultra-Pakete zusätzlich erhalten.

Vortex liefert auch für alle Spiele automatische Updates, damit Ihr Spiel nie ungewollt unterbrochen wird. Diesen Automatismus können Sie aber auch deaktivieren, vor allem dann, wenn Sie sich lieber zuvor erkundigen wollen, was in dem betreffenden Update überhaupt enthalten ist.

Vortex muss jedoch noch einige Hausaufgaben erledigen, denn so kann beispielsweise die Desktop-App nicht als großartig bezeichnet werden, und es unterstützt die zuvor erwähnten Plattformen wie Steam und Uplay nicht.

GeForce Now

GeForce mag bei einigen Nutzern für Unverständnis sorgen, denn die Nutzungszeit ist mit einer Stunde begrenzt. Dieser Umstand ist ärgerlich, liegt aber daran, dass dieser Dienst einer der wenigen ist, der kostenlos angeboten wird. Zu dieser gratis Mitgliedschaft werden noch eine Reihe attraktiver Features zur Verfügung gestellt.

Neben einer vielversprechenden Multi-Plattform-Integration ist besonders die Full HD 1080p-Videoqualität hervorzuheben, die in der Darstellung der Grafiken im Moment noch seinesgleichen sucht. Außerdem kann auf ein Portfolio von mehr als 400 großartigen Spielen zurückgegriffen werden und auf weitere vorhandene Bibliotheken.

Wird die sogenannte „Founders“-Mitgliedschaft upgradet, so erhält man im „Ultra-Streaming-Modus“ zusätzliche Verbesserungen wie beispielsweise erweiterte Sitzungen, reduzierte Latenzzeiten und vorrangigen Serverzugriff. Dieser Service ist gegenwärtig nur für Kunden in Europa und Nordamerika verfügbar, könnte sich aber zeitnah ändern, vor allem dann, wenn dieser Cloud-Service noch beliebter wird.