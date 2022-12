DFB droht erneute Geldstrafe

Bevor das Spiel gegen Spanien über die Bühne geht, brach der DFB eine FIFA-Regel, welche nun Konsequenzen nach sich zieht. Der Verein soll 10.000 Schweizer Franken, welches umgerechnet rund 10.100 Euro sind, an die FIFA zahlen.

Verstoßen wurde gegen den Artikel 44, der in den WM-Regularien hinterlegt ist, sowie dem Artikel 2.7.2 der Medien – und Marketing-Regeln und dem Artikel 8.5.3 vom Team-Handbuch. Bei der Pressekonferenz, die einen Tag vor dem Spiel zwischen Deutschland gegen Spanien abgehalten wurde, kam Hansi Flick, der Bundestrainer, alleine zur Pressekonferenz. Laut den Regeln muss aber mindestens noch einer der Spieler der Mannschaft anwesend sein. Bereits vor der Pressekonferenz gab der DFB seine Entscheidung bekannt und nahm dabei in Kauf, eine Strafe zu erhalten. Der Bundestrainer wollte es keinem der Spieler zumuten, einen Tag vor dem Spiel auf eine 100 Kilometer lange Reise zur Pressekonferenz zu fahren. Die FIFA-Regeln besagen, dass diese im Medienzentrum von Al Rajjan in Doha abzuhalten ist.

Bedeutung für die Nationalmannschaft

Bevor die deutsche Mannschaft gegen Costa Rica antritt, ist erneut eine Reise nach Doha wegen einer Pressekonferenz nötig, an der ein Spieler teilnehmen muss. Sollte der DFB diese Regel ebenfalls brechen, wird darauf wieder eine Geldstrafe erfolgen. Wie die Strafe bei einem wiederholten Verstoß aussehen wird, ist noch nicht klar. Es wird aber wohl nicht so weit kommen. Lukas Klostermann wird mit dem Bundestrainer in Doha anreisen. Ein bisschen Erholung vor dem nächsten Spiel haben sich die Spieler jedoch eigentlich verdient, so der Bundestrainer. Beim Spiel gegen Costa Rica geht es um den Einzug in das Achtelfinale. Flick reagierte gleichgültig, als er von der Strafandrohung erfuhr. Er gab an, dass er und das Team schon enttäuscht seien. Das Medienzentrum vor Ort ist hervorragend und die Pressekonferenz hätte auch dort abgehalten werden können. So hätte auch noch die Möglichkeit bestanden, beim Abschlusstraining zuzuschauen. Auch für die Journalisten ist es besser zu erreichen.

So wird von Journalisten, den Bundestrainern und mindestens einem Spieler jeder Mannschaft eine zweistündige Fahrt zur Pressekonferenz verlangt, was für die Fußballer eine echte Zumutung ist. Da haben alle wirklich Besseres zu tun. Laut FIFA ist vorgeschrieben, dass auch mindestens ein Spieler an der PK teilnehmen muss. Das Quartier des DFB liegt weit im Norden von Katar, was rund eine Stunde Anfahrt zum Mediencenter bedeuten würde und natürlich eine Stunde zurück. Daher hatte der DFB gehofft, dass die Pressekonferenzen im Medienzentrum von Al-Shamal stattfinden könnten. Neben dem Angebot die Pressekonferenz im Medienzentrum abzuhalten, bestand auch vonseiten des DFB das Angebot diese in hybrider Form abzuhalten. Das hätte eine Teilnahme der in Doha befindlichen Medienschaffenden in virtueller Form erlaubt. Dem Bundestrainer ist es wichtig, dass die Mannschaft genug Zeit hat, sich auf das nächste Spiel vorzubereiten. Er macht sich so kurz vor dem Spiel sowieso schon einige Gedanken, wie das Spiel vonstatten gehen wird.

Das Abschlusstraining vor dem Spanien Spiel

Flick hatte das Abschlusstraining vor dem Duell gegen Spanien für 19:30 Uhr angesetzt. Alle Mannschaften erhielten ein Rundschreiben, in dem die Details der Pressekonferenz noch einmal aufgeführt waren. Eine Pressekonferenz, welche ohne komplette DFB-Besetzung stattfindet, sei kein WM-Novum, so sieht es Joachim Löw. Flick erklärte auf der Pressekonferenz auch, dass die Ausgangslage für das Team schwierig ist. Er fordert nun von seinem Team eine „All-in-Mentalität“, damit die Mannschaft nicht vorzeitig ausscheidet. Flick machte sich bei der PK vor dem Spanien Spiel alleine auf zur Pressekonferenz. Er hoffte, aufgrund der einstündigen Rückfahrt rechtzeitig beim Abschlusstraining dabei sein zu können. Für ihn ist die Vorbereitung auf ein entscheidendes Spiel weitaus wichtiger als eine Pressekonferenz. Er wies auf die sportlichen Abläufe hin. Der Mitarbeiter der FIFA sagte dennoch, dass er sich gefreut habe, dass Flick an der Pressekonferenz teilgenommen hatte. Für Flick war jeder der 26 Spieler wichtig und er wollte keinem den Stress antun.

Bei dieser Konferenz erschien Flick in Begleitung von Joshua Kimmich. Die Partie fand in Doha statt, weshalb die Spieler bereits einen Tag vorher die Reise zur Hauptstadt unternahmen. Mit dem Kopf schüttelte die deutsche Presse angesichts dessen, dass Flick alleine auf der PK erschien. Sie meinte, es wäre absolut zumutbar 100 Kilometer in einem klimatisierten Auto die Wüste zu durchqueren. Er würde das Ganze so nur noch schlimmer machen. Sie empfindet das Ganze als Affront, den der DFB damit begangen hat. Sie sind der Meinung, der Bundestrainer wolle seine eigenen Regeln aufstellen, denn die anderen 31 Vereine hielten sich an die Regeln.

Schmerzhafter als die Geldstrafe wäre es für die Nationalelf allerdings gewesen, wenn sie gegen Spanien das Duell verloren hätten. Es kam jedoch zu einem Unentschieden. Eventuell wäre es gar nicht verkehrt gewesen, die Spieler alle im Trainingscamp zu belassen. Flick gab an, dass sie die Strafe akzeptieren müssten, wie so vieles, was bei der WM in Katar geschah. Die FIFA traf Entscheidungen, die menschlich gesehen nicht nachzuvollziehen sind und Rechte einfach außer Acht gelassen werden. Der 57-Jährige konzentriert sich jetzt mit dem Team auf die Zukunft und hofft, dass die Zukunft mehr Erfolge bringen wird.