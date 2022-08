Deutsche Glücksspielbehörde blockt Lottoland per IP

Das Ziel war, dass man beispielsweise Anbietern, bei denen man Casino Spiele kostenlos ohne Anmeldung spielen kann, besser reguliert und diesen einen fairen Markt schaffen sollte. Dementsprechend wurde auch eine Glücksspielbehörde ins Leben gerufen, welche als eigene Institution den Markt im Auge behalten und gegen illegale Glücksspielangebote vorgehen soll.

Nun ist eben diese Glücksspielbehörde zum ersten Mal in Erscheinung getreten und hat Nägel mit Köpfen gemacht, indem die angekündigten Maßnahmen zum Blocken von IPs und Zahlungen eingetreten sind.

Falsche Versprechen im Lottoland?

Die Glücksspielbehörde sieht bei Lottoland, einem Anbieter für verschiedene Lottoangebote, das Problem darin, dass die meisten Angebote weder klar formuliert sind, noch realistische Versprechen bieten. Eine Aussage hierzu, war die Folgende: „Das Netzwerk der Unternehmen, die alle unter dem Namen Lottoland agieren, bietet bereits seit Jahren illegales Glücksspiel an. Dieses Angebot ist besonders prekär, weil viele Spieler glauben, dass sie an einem Lottospiel bei Lottoland teilnehmen. Allerdings ist das nicht der Fall.“

Blockierung von Zahlungen als Maßnahme

Um Lottoland einzuschränken hatte bereits das Bundesland Niedersachsen erste Schritte in Richtung Blockierungen der Zahlungen eingeleitet, bevor die Glücksspielbehörde übernommen hat. Allerdings geht Vorstandsmitglied Benjamin Schwanke sogar davon aus, dass die Blockierungen der Zahlungen durch die Glücksspielbehörde noch besser vonstatten gehen kann, da man dort noch mehr Möglichkeiten hat, um Druck auf die Anbieter auszuüben.

In dieser Hinsicht sagt Schwanke: „Wir sind daran interessiert mit den Zahlungsanbietern zusammenarbeiten, aber wir können auch angemessene administrative Maßnahmen ergreifen, wenn der Zahlungsanbieter seine Verpflichtungen nicht einhält und wir effektive Instrumente für die Umsetzung der Maßnahmen nutzen müssen.“

Darüber hinaus wurde ebenfalls in dieser Konversation betont, dass die deutsche Glücksspielbehörde an das Finanzamt verweisen kann, wo anschließend die fälligen Steuern erhoben werden können. Glücksspielanbieter, die Steuerschulden haben, werden aller Voraussicht nach keine Glücksspiellizenz erhalten und haben hierdurch keine Chance legal am Markt teilzuhaben.

Offizielle Glücksspiellizenz ist noch rar

Die angesprochene Glücksspiellizenz ist aktuell noch sehr rar. Genau genommen, gibt es aktuell nur drei Anbieter, Mernov, Tipwind und Mybet, die offiziell dazu befähigt sind, Online Slots anzubieten. Aber selbst diese Anbieter dürfen kein Online-Poker anbieten.

Die Behörden in Sachsen-Anhalt haben jedoch angekündigt, dass neun Lizenzen mehr vergeben werden und andere Bundesländer haben ebenfalls die Möglichkeit mehr Lizenzen zu vergeben, um damit letztlich auch die Attraktivität der vielen illegalen Angebote zu schmälern und damit den Markt tatsächlich fairer, attraktiver und besser gestalten zu können.

Wie Sie sehen konnten, gibt es aktuell noch sehr viel zu tun, was den offiziellen Glücksspielmarkt in Deutschland geht. Einerseits muss und wird die Glücksspielbehörde in den nächsten Monaten und vielleicht sogar Jahren zeigen, dass sie noch viel Arbeit vor sich hat, um den Markt fairer zu gestalten. Auf der anderen Seite müssen noch deutlich mehr Lizenzen vergeben werden, um den Markt fairer und besser gestalten zu können, sodass all die Menschen, die aktuell immer noch zu illegalen Angeboten greifen, diese Möglichkeit gar nicht mehr wahrnehmen wollen.