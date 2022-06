Der perfekte Fußballabend - so funktioniert es!

Die Champions League bietet während der spannenden KO-Phase ein ähnliches Ambiente, wie man es sonst nur von EM, WM oder dem Africas Cup kennt. In Zeiten dauerhaft steigender Preise und Kriegsnachrichten darf man sich das ein oder andere Fußballfest ruhig zum Anlass nehmen, um seine Leidenschaft mit den besten Freunden oder der Familie zu teilen. Schließlich kommt so ziemlich jeder gern vorbei, wenn es heißt, dass ein Finale ansteht, oder wenn das favorisierte Team ums Weiterkommen bangt. Selbst, wenn der Fußball nur ein Vorwand sein sollte, um die alten Kumpels wieder zusammenzubringen, ist das vollkommen in Ordnung.

Snacks, Bier und gute Stimmung

Erst auf dem Spielfeld, wenn eine Saison in ihre heiße Phase geht, zeigt sich, ob der groß angelegte Kaderumbruch zu den gewünschten Ergebnissen führt oder wie so oft nur aus leeren Versprechungen besteht.

Als Fan vor dem Fernseher kann man zwar für seine Mannschaft nicht viel tun, dennoch fühlt man sich seinem Team verbunden. Ein ähnliches Verbundenheitsgefühl stellt sich auch bei denen ein, die man zum gemeinsamen Fußballschauen eingeladen hat. Selbst der ein oder andere Fußballmuffel wird von der einmaligen Stimmung und der nicht zu leugnenden Spannung in den Bann gezogen.

Die Vorbereitung vor dem Anpfiff

Für den perfekten Fußballabend braucht es nicht viel, dennoch sollte sich der Gastgeber die Mühe machen und ein paar wichtige Vorbereitungen treffen, bevor es losgeht. Natürlich soll jeder einen bequemen Sitzplatz mit Blick auf die Leinwand oder den Fernseher haben, der Stream oder die Verbindungen sollten bereits vor dem Spiel sitzen und die Getränke sollten in ausreichender Menge kaltgestellt sein.

Um mit den echten Profis mitreden zu können, empfiehlt es sich zudem, einen Blick auf die Champions League Tipps zu werfen. Die Spannung steigt verständlicherweise sogar noch ein wenig an, wenn die Tipps zum Platzieren der eigenen Wette genutzt werden. Gerade wenn mehrere Besucher der Gruppe auf einen unterschiedlichen Ausgang setzen, wird es spannend.



Nur Chips und Bier zum Fußball sind langweilig und wer noch keine Idee haben sollten, was man den Freunden vor, während und nach den 90 Minuten serviert, der holt sich die besten Rezeptideen zum Fußballschauen aus der Community. Besonders kreativ ist es natürlich immer, wenn sich die dargebotenen Speisen an den Mannschaften, die gegeneinander antreten, orientieren. Das muss allerdings nicht sein, wichtig ist, dass jeder satt ist und etwas zu knabbern hat, wenn Nervosität aufkommt und die Spannung steigt.

Der Fußballabend: ein wahrer Selbstläufer

Bei der Fankultur handelt es sich um ein besonderes Phänomen, das einem stetigen Wandel unterliegt, doch immer wieder die gleichen Dynamiken aufweist. Die Kultur wird nicht nur im Stadion oder im Fanclub gelebt, sondern auch zu Hause. Bereitet sich die Nationalmannschaft auf ein Turnier vor, dann steigt auch bei den Fans die Stimmung. Der Abend mit den Freunden wird dann zum Selbstläufer und die Stimmung ist garantiert gut, insbesondere, wenn das eigene Team gewinnt.