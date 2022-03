Der lange Weg der Integration – viele Schritte bis zum Arbeitsmarkt

Zahlreiche Formalitäten mit starker Hilfe meistern



Um eine neue Heimat in NRW oder einem anderen Teil des Landes zu finden, geht es um mehr als das menschliche Engagement. Eine sicheres Zuhause und eine erste Anstellung auf dem deutschen Arbeitsmarkt sind die wichtigsten Schritte, die Migranten anstreben. Je nach Grund der Einwanderung, dem Sprachverständnis und den Vorkenntnissen in gefragten Branchen kann sich dieser Prozess ziehen.



Für viele Menschen steht die Akklimatisierung in Deutschland zunächst an erster Stelle. Dies ist speziell bei Migranten nachvollziehbar, die aus Kriegsgebieten stammen oder bei denen eine erneute Ausweisung fatale Folgen für Leib und Leben hätten. Eine neue Sicherheit und Vertrauen in den Staat zu finden, kann durch aktive Hilfe bei den zahlreichen Formalitäten auf dem Weg zum Arbeitsmarkt wesentlich zur Integration beitragen.



Asylantrag und Dokumente übersetzen



Der Asylantrag ist eine unverzichtbare Grundlage, um dauerhaft in Deutschland bleiben zu dürfen. Nicht nur für die Integration in den Arbeitsmarkt ist ein erfolgreich gestellter Antrag und ein Nachweis von persönlichen und beruflichen Qualifikationen entscheidend. Je nach Herkunftsland wird es für die deutschen Behörden schwierig, ausländische Dokumente zu lesen und zu akzeptieren.



Um die Hürde zu meistern, sollte frühzeitig eine aktive Hilfe durch eine Übersetzungsagentur gesucht werden, um eine offiziell beglaubigte Übersetzung anfertigen zu lassen. Während viele Formulare mit mehrsprachigen Hinweisen ausgegeben werden, sind die Originaldokumente von Migranten für eine Akzeptanz durch den Staat zwingend zu übersetzen – oft in einer beglaubigten Form. Alleine die fachliche korrekte Übersetzung kann den Asylantrag und die Integration in den Arbeitsmarkt beschleunigen.



Anerkennung ausländischer Titel



Nicht selten ist von Einwanderern zu hören, die in ihrem Heimatland eine akademische Laufbahn eingeschlagen haben und in Deutschland als Arbeiter in Industrie oder Handwerk eine Anstellung finden. Tatsächlich ist die Anerkennung von Titeln ausländischer Hochschulen mit einigen Hürden verbunden. Auf EU-Ebene ist dies mittlerweile einheitlich geregelt, Qualifikationen aus Nationen anderer Kontinente sind schwieriger nachvollziehbar.



Auch hier kann es helfen, mit fachlich qualifizierten Übersetzungen Nachweise einzureichen. Dies ersetzt zwar nicht die in vielen Branchen geforderten Fachprüfungen oder Titel, um der Tätigkeit in Deutschland nachzugehen. Die Aufnahme einer entsprechenden Fort- oder Weiterbildung sowie der Zugang zu bestimmten staatlichen oder akademischen Prüfungen kann mit einem solchen Nachweis jedoch einfacher erfolgen oder überhaupt erst möglich werden.



Sprach- und Integrationskurse



Unabhängig von der beruflichen und fachlichen Qualifikation darf die Sprache nicht zum Hindernis werden. Das Absolvieren von Sprach- und Integrationskursen ist deshalb nicht nur für den Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt ratsam. Um dauerhaft in Deutschland glücklich zu werden und hier ein neues Leben fernab der ursprünglichen Heimat zu beginnen, hilft es, ein Verständnis für Sprache und alltägliche Abläufe zu gewinnen.



Das Weiterbildungsangebot im sprachlichen Bereich ist über die letzten zwei Jahrzehnte erkennbar gestiegen. Eine große Hilfe leisten hierbei auch die digitalen Medien. Nahezu für jede Sprache lässt sich online ein Sprachkurs absolvieren. Ein Zugang zu diesem täglichen Sprachtraining setzt alleine ein älteres Smartphone voraus.