Der Beginner-Guide zum Münzen Sammeln

Vielleicht haben Sie gerade eine besondere Münze in Ihrer Tasche gefunden und denken nun: "Hey, vielleicht ist die ja viel wert, was, wenn ich noch mehr habe?" Sie eilen nach Hause, werfen Ihr gesamtes Kleingeld auf den Küchentisch und suchen nach etwas Interessantem darin. Bald schauen Sie auf und es sind Stunden vergangen. Ihnen schwirrt der Kopf vor lauter Daten und Bezeichnungen. Münzen Sammeln kann süchtig machen.

Vielleicht haben Sie ein paar fehlerhafte Münzen in Ihrem Glas gefunden, oder vielleicht sogar einen merkwürdigen Penny. Vielleicht haben Sie gar nichts gefunden, aber es hat Ihnen trotzdem Spaß gemacht, Ihre Münzen zu durchsuchen, mit der Aufregung: "Vielleicht ist das ja etwas!"

Es macht Spaß über die Herkunft der Münzen nachzudenken und sich zu fragen, was die Münzen schon alles miterlebt oder gesehen haben? Natürlich war die Münze normalerweise die meiste Zeit nur in einem Portemonnaie, bis es wieder einen Besitzer weitergegeben wurde.

Mit dem Sammeln von Münzen anzufangen, kann sich anfangs etwas entmutigend anfühlen, aber Sie können wirklich damit beginnen die Münzen in Ihrer Brieftasche zu überprüfen. Schon bald werden Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie die Münzen mit den verschiedenen Abnutzungsgraden aussehen, und es wird einfacher sein, bestimmte Jahrgänge auszuwählen, nach denen Sie suchen.

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten um Münzen zu sammeln. Man kann nur bestimmte Münzen einer Gruppe sammeln oder auch verschiedene Arten von Münzen. Oder Sie können Ihre eigene Art von Sammlung erfinden. Sie als Sammler wissen es schließlich zu schätzen.

Wo kann man seltene Münzen kaufen?

Neben dem Durchstöbern Ihres Kleingeldbehälters können Sie auch Münzen sammeln, indem Sie sie bei Händlern oder auf Münzplattformen kaufen. Diese Münzen sind in der Regel in einem besseren Zustand als das, was Sie in einer Tasche finden würden.

Arten von Münz-Sammlungen:

Münzzeichen: Dies könnte eine Sammlung von Münzen einer bestimmten Münzstätte sein, z. B. D für die Münzstätte Denver.

Serie/Jahr: Dies wäre eine Sammlung von Münzen, die alle Münzzeichen und Daten einer bestimmten Münze enthält.

Thema: Ein Themenset wäre, wenn Sie Münzen aus einem beliebigen Land sammeln möchten, auf dem sich ein bestimmtes Objekt befindet, z. B. Leuchttürme, Tiere, etc..

Datum: Ein Satz Münzen, die alle aus demselben Jahr stammen.

Fehler: Ein Satz von Fehlermünzen ist selbsterklärend. Dies sind Münzen mit sichtbaren Fehlern, wie z.B. einer Überdatierung (Dies geschieht, wenn man eine alte Jahreszahl aus einem Münzstempel wiederverwendet und eine neue Jahreszahl eingraviert. Dabei bleibt in der Regel ein kleiner Rest des vorherigen Datums im Stempel zurück).

Die richtige Aufbewahrung Ihrer Münzen:

Wenn Sie die gesuchten Münzen gefunden haben, ist es wichtig, sie vor der Umwelt zu schützen, und vielleicht möchten Sie sie sogar ausstellen!

Es gibt ein paar verschiedene Möglichkeiten, Ihre Münzen aufzubewahren, aber bevor man die Münzen richtig aufbewahrt, sollte man sie auch richtig reinigen.

Eine gereinigte Münze ist sehr leicht zu erkennen, sie ist glänzend und schön. Münzen, die starke Gebrauchsspuren aufweisen, können jedoch nicht mehr wie neu aussehen. Wenn Sie Ihre Münzen selbst reinigen lassen, kann der Wert Ihrer Münze ebenfalls sinken. Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie versuchen, diese Münze eines Tages zu verkaufen, höchstwahrscheinlich nicht so viel für sie bekommen werden.

Tragen Sie beim Umgang mit Ihren Münzen (insbesondere mit hochwertige Münzen) Baumwollhandschuhe und halten Sie die Münze am Rand. Dies ist die sicherste Art, eine Münze zu handhaben, ohne sie zu beschädigen oder Fingerabdrücke darauf zu hinterlassen.

Die verschiedenen Arten der Aufbewahrung:

Tafeln: Diese werden im Allgemeinen nur für Münzen verwendet, die professionell sortiert wurden und in gutem Zustand sind. Sie schützen Ihre Münze in einer luftdichten Kapsel. Sie sind nicht dazu bestimmt, wiederholt geöffnet zu werden, sondern sind Einwegbehälter.

Mappe: Faltkarton mit Schlitzen zum Eindrücken der Münze. Diese sind gut für Anfänger geeignet, aber da eine Seite Ihrer Münze exponiert ist, kann sie in einem solchen Halter altern. Es ist auch möglich, eine Münze zu verlieren, da sie nur durch Druck an ihrem Platz gehalten wird.

2X2s: Kleine Papphalter mit einem Zellophan-"Fenster", durch das Sie Ihre Münze sehen können, in der Regel 2 x 2 Zoll groß, daher werden sie 2x2 genannt. Zur einmaligen Verwendung.

Alben. Diese schönere Version der Mappe enthält in der Regel Plastikfolien, so dass Sie beide Seiten der Münze sehen können, ohne sie der Luft auszusetzen.

Röhren: Diese sind für eine größere Menge einer Münzsorte ausgelegt. Diese Hülse ist wiederverwendbar.

Flips: Kleines, transparentes Plastiketui, das auch eine ID-Karte aufnehmen kann. Versuchen Sie, alles mit PVC zu vermeiden, da es Ihre Münzen ruinieren würde.

Sortieren Sie Ihre Münzen richtig:

Sie haben einige Münzen gefunden, die Sie sammeln möchten. Jetzt müssen Sie die Qualität dieser Münzen bestimmen.

Notieren Sie sich die Dinge, die Ihnen an Ihrer Münze auffallen. Sieht sie sehr abgenutzt aus? Hat sie noch etwas von seinem Glanz übrig? Von welcher Münzanstalt ist sie?

Die Wertschätzung einer Münze bewertet den Verschleiß, den sie im Laufe ihres Lebens erfahren hat. Die Bewertung kann von Mensch zu Mensch sehr subjektiv sein. Das klingt zwar so, als könnte es verwirrend werden, aber es gibt einige anerkannte Standards für die Einstufung, auf die sich die meisten Menschen zu einigen scheinen.