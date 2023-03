Datenschutz im Internet: Wie werden unsere Daten geschützt?

Im digitalen Zeitalter sind wir immer mehr online und hinterlassen dabei unzählige Spuren. Ob beim Online-Shopping, in sozialen Netzwerken oder bei der Nutzung von Suchmaschinen – unsere Daten werden gesammelt und verarbeitet. Doch wer schützt unsere persönlichen Informationen im Internet und wie wird der Datenschutz gewährleistet?

Grundlage für den Datenschutz im Internet sind das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union. Diese Gesetze regeln den Umgang mit personenbezogenen Daten und legen fest, welche Rechte und Pflichten Unternehmen und Organisationen haben.

Im Falle von Verstößen gegen den Datenschutz gibt es verschiedene Sanktionsmöglichkeiten. Die Datenschutzbehörden können Bußgelder verhängen, aber auch Strafanzeigen stellen. Betroffene haben außerdem das Recht, Schadensersatz oder Unterlassung zu fordern.

Was Unternehmen beachten müssen

Die Datenschutz-Grundverordnung ist seit Mai 2018 in Kraft und hat den Datenschutz in Europa revolutioniert. Sie legt EU-weit einheitliche Regeln fest, um den Schutz personenbezogener Daten zu gewährleisten. Doch was müssen Unternehmen beachten, um die Anforderungen der DSGVO zu erfüllen?

Im Kern geht es bei der DSGVO darum, dass Unternehmen den Schutz personenbezogener Daten ernst nehmen müssen. Das betrifft sowohl die Art und Weise, wie Daten erhoben, gespeichert und verarbeitet werden, als auch den Umgang mit möglichen Datenschutzverstößen.

Ein wichtiger Aspekt der DSGVO ist die informierte Einwilligung. Das bedeutet, dass Unternehmen transparent und verständlich über die Verwendung personenbezogener Daten informieren und die ausdrückliche Zustimmung der betroffenen Personen einholen müssen. Ohne diese Einwilligung dürfen Daten nur in Ausnahmefällen, wie zum Beispiel zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten, verarbeitet werden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Datensicherheit. Unternehmen müssen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit der Daten zu gewährleisten. Dazu gehören beispielsweise Verschlüsselung, Zugangskontrollen und regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen.

Darüber hinaus gibt es weitere Vorgaben, die Unternehmen beachten müssen, wie beispielsweise die Dokumentation der Datenverarbeitung, die Benennung eines Datenschutzbeauftragten oder die Einhaltung von Meldepflichten im Falle von Datenschutzverletzungen.

Welche technischen Maßnahmen setzen Unternehmen ein?

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung gewinnt auch der Datenschutz im Internet immer mehr an Bedeutung. Doch wie können Unternehmen sicherstellen, dass personenbezogene Daten im Internet geschützt werden? Eine wichtige Rolle spielen hierbei technische Maßnahmen, die Unternehmen ergreifen können.

Eine der wichtigsten technischen Maßnahmen ist die Verschlüsselung von Daten. Hierbei werden Daten so codiert, dass sie für Unbefugte unlesbar sind. Ein Beispiel hierfür ist die sogenannte SSL-Verschlüsselung, die bei der Übertragung von Daten zwischen Browser und Server eingesetzt wird.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Zugangskontrolle. Unternehmen können hierbei verschiedene Maßnahmen ergreifen, um den Zugang zu sensiblen Daten zu beschränken. Beispiele hierfür sind starke Passwörter, Zwei-Faktor-Authentifizierung oder biometrische Verfahren wie Fingerabdruck oder Gesichtserkennung.

Ein wesentliches Instrument ist die Anonymisierung von Daten. Hierbei werden personenbezogene Daten so verändert, dass sie nicht mehr einer bestimmten Person zugeordnet werden können. Dies ist insbesondere bei der Verwendung von Daten für statistische Zwecke oder zur Analyse von Nutzerverhalten relevant. Darüber hinaus gibt es weitere technische Maßnahmen wie Firewalls, Virenschutz oder regelmäßige Sicherheitsupdates, um die Sicherheit von Daten zu gewährleisten.

Foto: pexels - pixaline

Dennoch ist es wichtig zu betonen, dass technische Maßnahmen allein nicht ausreichend sind, um den Datenschutz im Internet zu gewährleisten. Vielmehr müssen Unternehmen auch organisatorische Maßnahmen ergreifen, wie beispielsweise die Schulung von Mitarbeitern oder die Umsetzung von Datenschutzrichtlinien. Damit umfassender Schutz gewährleistet ist, sollten sowohl technische als auch organisatorische Maßnahmen gesetzt werden, um den Schutz personenbezogener Daten zu gewährleisten.

Die Glücksspielbranche arbeitet mit besonders sensiblen Daten

Das zeigt sich gut am Beispiel von Online Poker. Diese sind dazu verpflichtet, die strengen europäischen Datenschutzbestimmungen einzuhalten, um den Schutz personenbezogener Daten ihrer Kunden zu gewährleisten. Zunächst einmal müssen die Anbieter von Online Poker sicherstellen, dass die personenbezogenen Daten ihrer Kunden sicher und geschützt sind. Dies bedeutet, dass sie geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen müssen, um die Daten vor unbefugtem Zugriff, Verlust oder Missbrauch zu schützen. Dazu gehören beispielsweise Verschlüsselungstechnologien und Zugangskontrollen.

Darüber hinaus müssen sie garantieren, dass sie nur die Daten erheben, die für den Betrieb des Angebots erforderlich sind. Dies bedeutet, dass sie transparent und klar über die Verwendung der Daten informieren müssen. Kunden müssen jederzeit über die von ihnen gespeicherten Daten informiert werden und die Möglichkeit haben, diese Daten löschen oder ändern zu lassen.

Eine weitere wichtige Maßnahme, die Anbieter ergreifen können, ist die Zusammenarbeit mit Drittanbietern, die ebenfalls den Vorgaben der DSGVO entsprechen. Beispielsweise können sie nur mit Zahlungsanbietern zusammenarbeiten, die ebenfalls hohe Standards beim Datenschutz einhalten.

Welche Möglichkeiten haben Benutzer, um herauszufinden, was mit ihren Daten passiert?

Im Zeitalter der Digitalisierung hinterlassen wir bei jedem Klick im Internet Spuren. Doch was passiert mit den Daten, die Nutzer im Netz hinterlassen? Wie können Nutzer herausfinden, wer Zugriff auf ihre Daten hat und was damit geschieht?

Die Datenschutz-Grundverordnung gibt den Nutzern hierbei einige Rechte. So haben Nutzer beispielsweise das Recht auf Auskunft. Das bedeutet, dass Unternehmen auf Anfrage Auskunft darüber geben müssen, welche personenbezogenen Daten von einem Nutzer gespeichert werden und wie diese genutzt werden. Unternehmen sind dabei verpflichtet, die Anfrage innerhalb von einem Monat zu beantworten.

Darüber hinaus haben Nutzer auch das Recht auf Berichtigung. Wenn Nutzer feststellen, dass ihre Daten unrichtig oder unvollständig sind, können sie von den Unternehmen verlangen, dass diese ihre Daten korrigieren. Unternehmen sind hierbei verpflichtet, die Daten innerhalb von einem Monat zu korrigieren.

Ein weiteres Recht der Nutzer ist das Recht auf Löschung. Nutzer haben das Recht, von Unternehmen zu verlangen, dass ihre Daten gelöscht werden. Dies ist beispielsweise dann relevant, wenn Unternehmen Daten speichern, die nicht mehr benötigt werden oder wenn Nutzer ihre Einwilligung zur Verwendung der Daten widerrufen.

Nutzer können ihre Rechte in Bezug auf den Datenschutz im Internet gegenüber den Unternehmen geltend machen. Hierzu können Nutzer eine E-Mail oder ein Schreiben an das Unternehmen senden. In einigen Fällen ist es auch möglich, die Anfrage online über ein spezielles Kontaktformular zu stellen.

Was passiert bei Verstößen gegen die gesetzlichen Bestimmungen?

Die Datenschutz-Grundverordnung hat das Ziel, den Schutz personenbezogener Daten in der Europäischen Union zu stärken und einheitliche Standards für den Datenschutz festzulegen. Unternehmen, die gegen die gesetzlichen Bestimmungen der DSGVO verstoßen, müssen mit harten Konsequenzen rechnen.

Zunächst können Verstöße gegen die DSGVO empfindliche Bußgelder nach sich ziehen. Diese reichen je nach Schwere des Verstoßes bis zu 20 Millionen Euro oder 4 % des weltweiten Jahresumsatzes des Unternehmens. Die Höhe des Bußgeldes hängt dabei von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel dem Ausmaß des Verstoßes und der Art der betroffenen Daten.

Darüber hinaus können Unternehmen bei Verstößen gegen die DSGVO auch von den betroffenen Personen auf Schadensersatz verklagt werden. Dies kann für das Unternehmen zusätzliche Kosten und einen Imageschaden bedeuten.

Neben den finanziellen Folgen können Verstöße gegen die DSGVO daher auch zu einem Vertrauensverlust der Kunden führen. Datenschutz ist ein sensibles Thema und wenn Unternehmen den Schutz der Daten ihrer Kunden nicht ernst nehmen, hat dies Konsequenzen. Kunden könnten in der Folge das Unternehmen meiden und sich für Konkurrenten entscheiden, die einen besseren Datenschutz bieten.

Der Datenschutz im Internet ist ein komplexes Thema, das für Nutzerinnen und Nutzer oft schwer zu durchschauen ist. Umso wichtiger ist es, dass Unternehmen und Organisationen ihrer Verantwortung für den Schutz personenbezogener Daten gerecht werden und transparent und verantwortungsvoll handeln. Datenschutz sollte als grundlegende Voraussetzung für das Vertrauen zwischen Unternehmen und Nutzern im Internet betrachtet werden.