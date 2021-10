Das Glück des Ruhrpotts: Reiten im Ruhrgebiet

Bekannt ist das Ruhrgebiet vor allem als Arbeiterregion und machte sich als wichtigster Kohlelieferant in der Vergangenheit einen Namen. An der Ruhr gelegen, bietet der größte Ballungsraum Deutschland heute aber einiges mehr. Neben Hochseilgärten, Tauchen in einem ehemaligen Gasometer und einer ausgeprägten Industriekultur kann man die Landschaften auch auf den Rücken der Pferde bewundern.

Reitsport ist immer noch beliebt. Cowboys, Tierliebhaber oder Sportfanatiker – die Bandbreite an potenziellen Reitern ist groß und hat seine Faszination in viele Branchen ausgebreitet. Während Hollywoods mit „Seabiscuit – Mit dem Willen zum Erfolg“ oder „12 Strong“ das Genre des Pferdefilms innovativ ausdehnt, setzt die Unterhaltungsbranche auf interaktive Zügel.

Virtuelle Pferdewetten transportieren den Spaß auf der Rennbahn ins heimische Wohnzimmer oder mobil aufs Handy. Über das Online Casino Echtgeld NetBet lässt sich unter anderem das virtuelle Rennen starten. Die Mechanik ist dabei ähnlich dem echten Rennen: Mit dem Startschuss wird auf das Glück und einen Favoriten gesetzt. Im Gegensatz zu richtigen Einsätzen bei Pferderennen findet diese Variante nur im Casino als digitales Abbild statt.

Kein Wunder, dass unzählige Reitschulen und Pferdebetriebe im Ruhrgebiet immer mehr Zulauf erhalten. Zuchtvereine, ein Hof für Islandpferde, ein Ponyhof oder klassische Reiterschulen - wer sich genau umsieht, wird mit wundervollen Reiteinheiten belohnt. Dabei sollte immer geklärt werden, ob die Anschaffung eines eigenen Pferdes wichtig ist oder die Pflege ausreicht.

Ein Sport mit tausend Möglichkeiten

Anfänger machen erste Erfahrungen, nehmen Reitstunden und können sogar bei einem der verschiedenen Reitvereine Abzeichen absolvieren. Schritt für Schritt wird so der Umgang mit den großen Vierbeinern erlernt. Wer sich gefestigt fühlt, entscheidet sich entweder für eine Sportlerkarriere im Sprung- oder Dressurreiten oder bleibt bei ruhigen Stunden und entspannten Ausritten. Für ambitionierte Reiter könnte die Reitanlage Ludbrock, in der Nähe des Münsterlandes oder der Reiterverein Lippe-Bruch Gahlen e.V Reitsport eine Option sein

Die Pferdepension Equi-Zentrum Essen richtet sich mehr an Hobbyreiter, die neben ihrem Beruf eine interessante Freizeitbeschäftigung suchen. Um sich optimal entscheiden zu können, lohnt es sich viele Informationen einzuholen und die verschiedenen Ställe zu besuchen. Schließlich nur durch intensives Recherchieren und Vorortbesichtigungen garantiert werden, dass Pferd und Reiter gut zusammenfinden.

Unterwegs im Galopp

Ist der passende Stall ausgewählt, lassen die insgesamt 76 abwechslungsreichen Reitwege in der Region erkunden. So gibt es leichteren Routen mit knapp acht Kilometern und einem Zeitaufwand von ungefähr 1 ½ Stunden, wie bei Mühlheim nähe Flughafen, aber auch mittelschwere Strecken, bei denen gute vier Stunden unterwegs eingeplant werden sollten. Erfahrene Reiter, die Herausforderungen lieben, führen die Pferde durch den Kruppwald. Eine fünfstündige Tour mit verschiedenen Höhenmetern und einer Strecke von 24 Kilometern bieten landschaftliche Panoramen und ausreichend Auslauf für die Tiere.

Das Ruhrgebiet ist eine Region, die eine große Vielfalt an Reitmöglichkeiten bietet und dafür sorgt, dass für jedes Schwierigkeitslevel die richtige Herausforderung geboten wird. Für ein besonderes Erlebnis lohnt sich der Weg ins Münsterland, wo Wildpferde in ihrem natürlichen Lebensraum zu bestaunen sind. Hier hat die Natur die Zügel in der Hand, denn die Tiere wurden von keinem Menschen gebändigt oder durch menschliche Hand erzogen. Ein einmaliges Abenteuer, bei dem jedes Pferdeliebhaberherz höherschlagen dürfte. Aber Achtung: Die Gefahr, sein Herz an die wunderschönen Tiere zu verlieren, ist groß!