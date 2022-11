Casino-Hype im Fokus: Was sind die 20 erstaunlichen und meist unbekannten Fakten über Online-Casinos?

Aber welche Fakten, die mit dem Online Casino zu tun haben, sind besonders außergewöhnlich?

1

Das unbeschwerte, helle und auch festliche Design, das vorwiegend in Online Casinos zu finden ist, wurde unter Berücksichtigung der menschlichen Psyche erstellt. So wird es den Nutzern schwer gemacht, die Webseite zu verlassen.

2

Besonders populär sind sogenannte Online Blockchain Casinos geworden. So nutzt der Spieler Kryptowährungen wie Bitcoin oder auch Ether, damit seine Anonymität gewahrt bleibt.





3

In der Regel ist der Glücksspieler bereits älter als 30 Jahre.

4

90 Prozent der Casino Fans bevorzugen das Online Casino. Davon sind 78 Prozent jedoch Amateure und spielen ausschließlich nur zum Spaß. Gerade einmal 10 Prozent besuchen lieber klassische Spielbanken. 65 Prozent der Spieler nutzen Online Casino Games, um ihre Logik und ihren Verstand zu trainieren.

5

Tatsächlich ist die Lotterie das beliebteste Glücksspiel im Bereich der Online Casino. Folgt man den Statistiken, so stecken 55 Prozent der Menschen ihr Geld in Lottoscheine und erhoffen sich einen großen Gewinn.

Foto: Stefan Schweihofer auf Pixabay

6

Das Land mit den meisten Glücksspielen sowie der höchsten Besucherzahl von Online Casinos ist Großbritannien. Rund 3.000 Engländer besuchen Tag für Tag ein Online Casino und versuchen so ihr Einkommen aufzubessern. Das Lieblingsspiel der Briten? Poker. Auf dem zweiten Platz liegt Bingo.

7

Rund 1 Prozent des vom Spieler gesetzten Betrags wird an das Spielportal zurückerstattet. Berücksichtigt man die Anzahl der Spieler, so kann man durchaus sagen, dass Betreiber von Online Casinos enorm viel Geld verdienen.

8

Zählt man alle Zahlen auf dem Rouletterad zusammen, so ergibt sich die Summe 666.

9

1997 hat Microgaming Netzwerk das erste Online Casino gegründet. Aufgrund der Tatsache, dass es nur wenige Kunden gab, die im Online Casino ihr Glück auf die Probe gestellt haben, rühmte sich das Unternehmen nicht gerade mit einer hohen Rentabilität. Nach Ablauf von fünf Jahren sind neue Vertreter auf den Markt gekommen und die Internet Spielclubs begannen aktiv in den Mittelpunkt zu treten.

10

Nicht-Profis und all jene, die auch gerne einmal kostenlos zum Spaß spielen, verbringen rund 3 bis 5 Stunden am Tag an Spielautomaten.

11

Die Statistik sagt, dass 80 Prozent der im Internet aktiven Spieler Männer sind. Dazu gehört aber nicht nur das Spiel im Online Casino, sondern auch das Wetten auf Fußballspiele; mehr Informationen über Fußballwetten gibt es hier: https://www.wette.de/wettanbieter/fussball/dfb-pokal-wetten/

12

2015 hat ein britischer Spieler knapp 18 Millionen am Mega Moolah Slot gewonnen.

13

2021 hat der Spielautomat Book of Atem: WowPot 17,5 Millionen Euro ausbezahlt; der Spielautomat Absolootly Mad: Mega Moolah sogar 19,4 Millionen Euro. Die Gewinne haben in einem Casino in Belgien stattgefunden und gehören heute zu den höchsten Gewinnen, die je erzielt wurden.

14

Verschiedene Bonusaktionen führen dazu, dass man seine Einzahlung vervielfacht gutgeschrieben bekommt.

15

In vielen Online Casinos werden Preisverlosungen durchgeführt - dadurch können die Betreiber einen Gewinn von bis zu 55 Prozent erzielen.

16

Aufgrund der Tatsache, dass ein Online Casino kein echtes Personal braucht, kann man hier jederzeit Black Jack, Roulette oder Poker bzw. an den Automaten spielen.

17

Ein 40-jähriger Finne aus Helsinki hat in 30 Minuten 17,8 Millionen Euro gewonnen. Er nahm an einer vom PAF Virtual Club organisierten Aktion teil, bei der es 10 Freispiele für Spieler gab. Er hat sich für den Spielautomaten Mega Fortune entschieden und schrieb sodann Online Casino Geschichte.

18

In einem Online Casino können Tausende von Spielen enthalten sein - beginnend bei den Slots, endend bei den Tischspielen.

19

Es gibt Länder, in denen ausschließlich nur im Online Casino gezockt werden kann.





20

Jahr für Jahr geben Zyprioten rund 2,5 Millionen Euro für Online Games aus. Aufgrund der Tatsache, dass in Zypern eine breite Auswahl an verschiedenen Online Casinos zur Verfügung steht, findet hier jeder Zypriot sein favorisiertes Game, mit dem sodann das Glück auf die Probe gestellt werden kann.