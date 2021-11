Briefe und Pakete effizient und sicher verpacken

Ein Paketdienst haftet nur, wenn die Verpackung nachgewiesen, stabil und sicher genug war. Damit eine Sendung, egal ob mit gewerblichem oder privatem Inhalt, unversehrt beim Empfänger angeliefert werden kann, muss das Paket oder der Brief möglichst sicher verpackt werden. Um den Preis einer Sendung im unteren Rahmen zu halten, ist die Effizienz der Umverpackung ebenso wichtig.

Beim Briefversand Details beachten

Um einen Brief sicher versenden zu können, spielt schon der Verschluss eine wichtige Rolle. Deshalb sollte die Klebenaht des Briefumschlags nach dem verschließen kontrolliert werden. Falls sich hier die Ecken der Standard-Klebung lösen, ist es sinnvoll, den Papierumschlag an der Brieftasche und den Außenrändern mit Klebeband zu sichern. Wichtig ist dies vor allem, wenn die Briefumschläge ein hohes Gewicht, also eine dicke Lage Papier transportieren müssen. Auch beim Versand von Broschüren oder kantigen Werbematerial ist ein stabiler Umschlag in der richtigen Größe wichtig. Der Umschlag sollte an jedem Rand ca. 1 cm Abstand zum Inhalt aufweisen. Bei harten bzw. scharfkantigen Inhalten wie CDs oder Mappen ist ein Luftpolsterumschlag unabdingbar. Damit die wichtige Fracht den Empfänger in jedem Fall erreicht frankiert man den Brief rechts oben. Die Adresse des Absenders wird im oberen linken Eck angebracht, die des Empfängers rechts unten.

Pakete richtig versenden

Um Ware sicher zu versenden, sollte der gewählte Karton eine Wandstärke von mindestens 4 bis 5 Millimeter aufweisen. Die Struktur der Verpackung sollte wellenförmig (Wellpappe) sein. Diese zeichnet sich durch eine höhere Stabilität gegenüber Stoß- und Druckeinwirkungen von außen aus. Grundsätzlich gilt, umso mehr Gewicht versendet werden soll, desto robuster muss die Umverpackung sein. Dies gilt für Hartverpackungen wie Briefumschläge gleichermaßen. Weist der zu transportierende Inhalt scharfe Kanten oder eine schwierig zu verpackende Form auf hat die Polsterung im Karton denselben schützenden Effekt wie ihn ein Luftpolsterumschlag besitzt. Für leichte Gegenstände eignet sich am besten Luftpolsterfolie, Verpackungschips aus Styropor oder Luftkammerkissen als Innenpolsterung. Schwere Waren werden besser umgeben von geknülltem Packpapier transportiert, da dieses eine höhere Stabilität in sich trägt.

Schritt für Schritt richtig verpacken

Zuerst sollte die Größe des Kartons passend zum Inhalt ausgewählt werden. Der Grundsatz hierbei ist: so klein wie möglich. Die Ware sollte effizient einzulegen sein mit einem geringen, aber ausreichenden Rand, um gut zu polstern. Ein neuer Karton ist immer stabiler als ein bereits benutzter. Er kann Stöße und Druck besser abfedern und die wichtigen Luftzwischenräume bleiben intakt. Die richtige Verteilung des Transportguts ist als Nächstes zu beachten. Schwere Gegenstände sollten grundsätzlich im unteren Bereich des Pakets gelagert werden, nach oben hin leichter werdend. Der Inhalt muss kompakt und so gepolstert im Karton liegen, dass er nicht verrutschen kann. Empfindliche Gegenstände sollten mit den Außenwänden im Idealfall nicht in Berührung kommen, um Schäden zu vermeiden. Ware mit flüssigem Inhalt sind mit einem luftdichten Beutel doppelt zu sichern, um Folgeschäden durch Auslaufen zu verhindern. Gläser und Flaschen sind im Idealfall immer aufrecht zu verpacken, da sie so den größten Widerstand gegenüber Stoß- und Druckeinwirkungen aufweisen.

Letzte wichtige Tipps

Ist die Ware gut und sicher im Karton verpackt, kommt nun der elementare Schritt des richtigen Verschließens. Die Sicherheit steigt mit der Qualität des Packbandes. Am besten fällt die Wahl auf ein reißfestes Material mit hoher Klebkraft. Alle Laschen und Säume des Pakets sollten damit gleichmäßig verschlossen werden. Auf Paketschnur oder Bindfäden muss verzichtet werden, da diese sich in der Sortiermaschine verhaken können. Der Grundsatz lautet: Je schwerer das Paket, umso widerstandsfähiger sollte das Klebeband sein. Bei einem Paket von bis zu 12 kg ist anzuraten, die Umverpackung mindestens einfach mit einem stabilen selbstklebenden Band zu versehen. Übersteigt das Gesamtgewicht 12 kg, sollte das Paketband in der Form eines sich kreuzenden Ls aufgetragen werden.