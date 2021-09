Boom der Videospielbranche: Massives Wachstum im ersten Halbjahr 2021

Die Videospielbranche in Deutschland befindet sich im Höhenflug: Mit einem anhaltend starken Wachstum ging es für die Branche in das Jahr 2021. Nachdem schon 2020 Rekordzahlen für die deutsche Spielindustrie mit sich gebracht hatte, konnte auch in der ersten Jahreshälfte 2021 bereits ein massives Umsatzplus verzeichnet werden. Der Markt wächst stark und bringt eine breite Vielfalt an Games, die zunehmend zum kleinen Preis oder sogar kostenlos gespielt werden können. Das begeistert die Deutschen, die verstärkt zu Controller und Smartphone greifen, um zu gamen.

Die vielseitige Welt der Videospiele

Die Möglichkeiten, die Spielern heutzutage bereitstehen, sind so vielfältig wie nie zuvor. Die Welt der Videospiele ist ein scheinbar endloser Brunnen an Produktionen der unterschiedlichsten Genres, der für jeden Gamer und jeden Geschmack etwas Passendes bereithält. Mit wenigen Klicks kann man sich heutzutage Games einfach herunterladen oder direkt online spielen – und das oftmals sogar kostenlos. Ob man sich das neuste AAA-Game auf das Smartphone lädt, mit dem Xbox Game Pass auf eine Bibliothek mit über 100 Konsolenspielen zugreift und diese für eine monatliche Gebühr nach Lust und Laune spielt oder ob man am PC das neuste MMO-Spiel mit tausenden Gamern online spielt. Die Vielfalt ist scheinbar grenzenlos. Sogar klassische Games wie Casinospiele haben ihren Weg ins Web gefunden, wo sie nun besonders einfach direkt von zu Hause und unterwegs gespielt werden können. Mit den vielen Möglichkeiten ist es kein Wunder, dass immer mehr Menschen in die Welt der Spiele tauchen.

Die Branche verzeichnet starkes Umsatzplus

Mit der einfachen Verfügbarkeit der Games und der steigenden Anzahl an Gamern geht auch ein rasantes Marktwachstum einher. So konnte die Spielbranche in Deutschland bereits im vergangenen Jahr ein Rekordwachstum verzeichnen und Umsätze im Vergleich zu 2019 um 32 Prozent steigern. Dieser Trend wird auch 2021 mit einem neuen Rekordumsatz fortgesetzt. Schon im ersten Halbjahr konnte ein Umsatz in Höhe von über 4,6 Milliarden Euro erzielt werden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum kommt das einem Umsatzplus in Höhe von beachtlichen 22 Prozent gleich. Dies gab der Game Branchenverband kürzlich basierend auf Erhebungen der Marktforschungsunternehmen GfK und App Annie bekannt.

Das Wachstum konnte dabei in allen Branchensegmenten verbucht werden. Besonderer Wachstumstreiber ist der Bereich der In-Game-Käufe. Dieser konnte um 34 Prozent auf einen Umsatz von rund 2 Milliarden Euro gesteigert werden. Auch Umsätze durch Hardware-Käufe konnten gesteigert werden und wuchsen auf über 1,7 Milliarden Euro um 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum an. Von der verstärkten Nachfrage profitierte auch der Grafikkartenhersteller Nvidia, der für die erste Jahreshälfte grandiose Zahlen vorlegen konnte. Hinzu kommt, dass Ende 2020 die neuen Next-Gen-Konsolen von Xbox und PlayStation auf den Markt kamen, die die Nachfrage nach Gaming-Hardware steigerten.

Free-to-Play und mobile Games auf dem Vormarsch

Im Zuge der Markterhebungen stellen sich auch einige Trends heraus. So finden Free-to-Play-Spiele unter Gamern besonderen Anklang. Derartige Spiele können kostenlos heruntergeladen und gespielt werden, doch Spielern steht die Option bereit, innerhalb des Spiels Käufe zu tätigen, wie etwa gewisse Gegenstände oder Veränderungen für das Aussehen des Avatars zu erwerben. Ein Großteil der Spieler spielt derartige Games allerdings, ohne dafür Geld auszugeben. Doch nicht nur die Möglichkeit, Games zu spielen, ohne dafür Geld auszugeben, kommt gut an. Games werden zudem auch immer mehr auf dem Smartphone gespielt, was es den Deutschen besonders einfach macht, zu spielen. Die meisten Bundesbürger besitzen schließlich bereits ein Smartphone, sodass eine Anschaffung teurer Gaming-Hardware nicht nötig ist, um in die Spielwelt zu tauchen. Der Griff zum Smartphone und wenige Klicks im App-Store reichen bereits aus, um loszulegen.

Der deutsche Games-Markt boomt. Nachdem schon 2020 Rekordumsätze verzeichnet werden konnten, geht das Wachstum der Spielindustrie auch 2021 in Deutschland unaufhaltsam weiter. Schon das erste Halbjahr brachte ein Umsatzplus von 22 Prozent, wie wird dann wohl die zweite Jahreshälfte aussehen? Allem Anschein nach geht der Höhenflug der Games-Branche weiter.