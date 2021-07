Beachten Sie diese Fragen bei der Wahl des neuen Handytarifes

Handytarife gibt es wie Sand am Meer – teilweise mit deutlichen Preisunterschieden, manchmal mit Zusatzleistungen oder einem Smartphone gleich dazu. Gar nicht so einfach, da den besten Tarif ausfindig zu machen.

Letztendlich steht am Ende immer eine individuelle Entscheidung, je nachdem, welche Wünsche und Bedürfnisse Sie in Bezug auf Ihren Tarif haben. Der beste ist daher nicht immer der, der am billigsten ist. Vielmehr ist es der Tarif, der das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bezogen auf die Leistungen aufweist, die Ihnen wichtig sind.

Diese Faktoren beeinflussen den Preis

Wenn Sie einen Vertrag abschließen, zahlen Sie eine monatliche Grundgebühr. Zusätzlich kommen Gebühren hinzu, die sich anhand der Leistungen berechnen, die Sie in Anspruch nehmen – also Telefonieren, SMS-Schreiben oder Surfen im Internet. Diese werden, je nach Vertrag, entweder als Datenvolumen, pro Minute oder als Flatrate abgerechnet. In manchen Verträgen ist ein Smartphone integriert, andere kommen ohne zusätzliches Handy aus. Die folgenden Fragen sollten Sie sich vor Abschluss stellen:

Wie lange binden Sie sich an einen Anbieter? In der Regel wird der Tarif günstiger, je länger die Vertragsdauer geht. Flexiblere Handyverträge gehen oft mit höheren Kosten einher.

Wie viel telefonieren Sie? Rufen Sie vor allem Menschen im Inland an oder tätigen Sie auch regelmäßig Anrufe ins Ausland? Für Vieltelefonierer lohnt sich meist eine Allnet-Flat: Diese enthält alle Anrufe ins Fest- und Mobilfunknetz.

Schreiben Sie viele SMS? In diesem Fall bietet sich eine SMS-Flatrate an. Die meisten Menschen greifen heutzutage eher auf internetbasierte Messenger wie WhatsApp, Telegram, Signal und Co zurück. Dennoch haben auch SMS ihre Vorteile.

Wie viel surfen Sie im Internet? Danach entscheidet sich das Datenvolumen, das pro Monat im Vertrag enthalten sein sollte. Die meisten Anbieter stellen ein bestimmtes Volumen an High-Speed-Internet zur Verfügung. Ist es aufgebraucht, wird die Ladegeschwindigkeit deutlich langsamer. Dabei sollten Sie sich vor allem Gedanken darüber machen, was Sie unterwegs im Internet tun möchten. Verschiedene Tätigkeiten verbrauchen unterschiedlich viel Volumen. Auch in puncto Datenverbrauch gibt es die Möglichkeit, eine Flatrate zu buchen.

Benötigen Sie auch ein Handy mit zum Vertrag dazu? Hier ergeben sich die Kosten meist daraus, wie alt das neue Modell sein darf. Ältere Smartphones gibt es manchmal sogar kostenlos zum Vertrag mit dazu, neuere Modelle gibt es für einen höheren Aufpreis. Besitzen Sie bereits ein Handy, lohnt sich ein Vertrag, in dem keines enthalten ist. Außerdem spielt mittlerweile auch das Eco Rating bei Smartphones eine Rolle. Nachhaltiger ist es auf jeden Fall, ein altes Telefon möglichst lange zu nutzen.