Ausländische Online Casinos: Was sind die Unterschiede im Vergleich zu deutschen Anbietern?

Spätestens seit der Corona-Pandemie hat das Online-Glücksspiel in allen Teilen der Welt stark an Popularität gewonnen. Neue Anbieter werden fast wie am Fließband produziert, sodass man beim Zocken oftmals vor der Qual der Wahl steht. Obwohl dieser Markt in Deutschland nach der Inkraftsetzung des neuen Glücksspielgesetzes viel besser reguliert wurde, haben deutsche Spieler weiterhin die Möglichkeit, das Glück in ausländischen Casinos vollkommen legal zu versuchen. Was sind die größten Unterschiede dieser Anbieter im Vergleich zu deutschen Glücksspielfirmen? Wir haben das Wichtigste darüber im folgenden Artikel zusammengefasst!

Viel mehr Spieloptionen

Einer der größten Vorteile von Online Casinos im Vergleich zu klassischen landgestützten Glücksspielanbietern liegt in einer deutlich größeren Spielauswahl. Allerdings hat sowas nicht ausschließlich positive Auswirkungen auf die Zocker. Aufgrund der unheimlich vielen Spieloptionen passiert es nämlich oft, dass die Spieler die Kontrolle verlieren und aufgrund dessen hohe Verluste erleiden. Da der Spielerschutz im Fokus des neuen Glücksspielvertrags steht, muss man in Casinos mit einer deutschen Lizenz von wesentlich kleineren Spieleportfolios ausgehen. Der größte Unterschied liegt im Fehlen von Live-Casinos und Jackpot-Slots, die man jetzt nur bei ausländischen Anbietern genießen kann. Darüber hinaus gilt es auch zu wissen, dass man auch bezüglich der anderen Arten von Slots gewisse Einschränkungen in Kauf nehmen muss. Während man in ausländischen Casinos durchschnittlich tausende davon ausfindig macht, gilt es sich im Falle der deutschen Anbieter lediglich auf diejenigen zu beschränken, bei denen man pro Spin maximal 1 € aufs Spiel setzen kann.

Die Suchtgefahr ist im Ausland größer

Obwohl man bei allen Formen des Glücksspiels das Risiko eingeht, süchtig zu werden, ist die Suchtgefahr insbesondere in ausländischen Online Casinos sehr groß. Im Gegensatz zu deutschen Anbietern sind die Casinos auf diesem URL nicht gesetzlich dazu verpflichtet, den Spielern gewisse Kontrollmechanismen an die Seite zu stellen. Beim Zocken im Ausland werden bestimmte Limits (z.B. Einsatzhöhe) allein vom Anbieter selbst definiert. Anderseits kann man laut dem neuen Glücksspielvertrag in deutschen Online Casinos monatlich maximal 1000 € verspielen. Alle Spieler existieren in einer zentralen Datenbank, sodass es nicht möglich ist, diese Regel zu umgehen. Zum Angebot gehört auch ein sogenannter Panik-Button. Mit dieser Option können sich die Spieler selbst für einen Zeitraum von 24 Stunden vom Zocken ausschließen. Obwohl auch einige ausländische Casinos über ähnliche Features verfügen, sind diese im Gegensatz zu deutschen Anbietern nicht gesetzlich dazu verpflichtet, solche Funktionen klar und deutlich auf der Website zu präsentieren. Zu guter Letzt gilt es zu erwähnen, dass man nach der Anmeldung in deutschen Casinos eine Dokumentation bezüglich der Gewinne und Verluste erhält, sodass man alle Kontobewegungen viel leichter im Auge behalten kann.

Attraktive Bonusangebote

Egal, ob ausländische oder deutsche Online Casinos: Bonusangebote gehören bei allen Glücksspielanbietern im Netz zum Standardprogramm. Doch da die Casinos mit ausländischen Lizenzen in der Regel einen breiteren Kundenstamm haben, überrascht es nicht, dass die Bonusangebote in diesen Fällen üblicherweise höher und für Kunden attraktiver sind. Auf diese Weise wollen die Casinos im Internet natürlich sowohl Neukunden anziehen als auch Stammspieler für ihre Loyalität belohnen. Sollte man bei den Glücksversuchen im Web gewisse Probleme erleben, muss man sich nicht sorgen, da alle Anbieter viel Wert auf den Kundensupport legen. Dieser Aspekt ist auf deutschen Spieleseiten allerdings viel besser. Dies liegt primär daran, dass der Support natürlich auf Deutsch klappt, was nicht in allen ausländischen Online Casinos der Fall ist. Somit wird sichergestellt, dass man bei der Kontaktaufnahme das Problem viel leichter erklären und es letztendlich schneller aus der Welt schaffen kann. Im Gegensatz zu den meisten ausländischen Plattformen stellen deutsche Seiten den Spielern zudem oft eine Telefonnummer zur Verfügung, was sicherlich ein besonderes Lob verdient.