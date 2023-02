Alles, was Sie vor dem Kauf von Office 2021 auf it-nerd24 wissen müssen

Microsoft Office 2021 ist vollgepackt mit aufregenden neuen Funktionen, wie z.B. Echtzeit-Zusammenarbeit in Word, Excel und PowerPoint, verbesserte Sicherheitsfunktionen und vieles mehr. Außerdem bietet es im Vergleich zu älteren Office-Versionen eine bessere Leistung. Um Office 2021 auf Ihrem Gerät auszuführen, müssen Sie sicherstellen, dass es bestimmte Systemanforderungen erfüllt. Mit unserem hilfreichen Leitfaden, wird Office 2021 günstig kaufen, zum Kinderspiel!

Was ist neu in Office 2021

Microsoft Office 2021 ist vollgepackt mit innovativen neuen Funktionen, die Ihre Produktivität am Arbeitsplatz noch effizienter machen. Mit der OneNote-Einfärbefunktion zum Beispiel können Benutzer jetzt Diagramme und Illustrationen direkt in ihren Notizbüchern zeichnen und so viel schneller als je zuvor Notizen machen. Mit der neuen Flash Fill-Funktion von Excel können Daten automatisch eingegeben werden, ohne dass eine manuelle Eingabe erforderlich ist. Darüber hinaus verfügt Outlook über verbesserte Funktionen für die Zusammenarbeit mit gemeinsamen Postfächern und Verteilerlisten. All diese Neuerungen machen Microsoft Office 2021 zu einem Muss für jeden, der der Konkurrenz einen Schritt voraus sein will.

Was sind die Systemanforderungen für die Ausführung von Office 2021?

Um Office 2021 ausführen zu können, sind die Systemanforderungen sehr unterschiedlich und anspruchsvoll. Um alle Funktionen nutzen zu können, ist ein moderner Prozessor erforderlich, z. B. ein Intel Core i5 oder höher, der mit 2,5 GHz oder schneller läuft. Der Arbeitsspeicher sollte je nach Version 8 GB oder 16 GB groß sein. Darüber hinaus sollte der Speicherplatz mindestens 10 GB betragen; bei aktivierter Microsoft OneDrive-Integration kann jedoch auch mehr benötigt werden. Schließlich benötigen Windows-Nutzer ein Windowsbetriebssystem, während Mac-Nutzer über macOS Big Sur oder eine neuere Version verfügen müssen. Die Erfüllung dieser Systemvoraussetzungen ist entscheidend für das reibungslose Funktionieren und den mühelosen Umgang mit Office 2021.

Tipps für Preisnachlässe beim Kauf von Office 2021

Sie suchen nach Rabatten beim Kauf von Microsoft Office 2021? Sie haben Glück - es gibt viele Möglichkeiten, Geld zu sparen, ohne auf die Vorteile dieser leistungsstarken Suite verzichten zu müssen. Je nach Bezugsquelle können Sie einen Rabattcoupon, ein Sonderangebot oder sogar einen speziellen Studentenpreis erhalten. Viele große Einzelhändler bieten Pakete an, die zusätzliche Hardware mit Office zum gleichen Preis enthalten. Außerdem bietet Microsoft selbst manchmal Sonderangebote über seine Website oder direkt über E-Mail-Kampagnen an. Und wenn Sie derzeit eine ältere Office-Version verwenden und nicht die neuesten Funktionen benötigen, können Sie durch ein Upgrade mit einem Abonnementdienst ebenfalls Einsparungen erzielen. Kurz gesagt, mit ein wenig Hausaufgaben und Wachsamkeit ist es möglich, tolle Angebote zu erhalten und bei Office 2021 Geld zu sparen.

Fazit

Alles in allem ist Microsoft Office 2021 eine leistungsstarke und funktionsreiche Suite von Tools, die Ihre Produktivität am Arbeitsplatz effizienter machen wird. Um das Beste daraus zu machen, müssen Sie sicherstellen, dass Ihr System bestimmte Anforderungen erfüllt. Sie können auch Geld sparen, indem Sie die Rabatte nutzen, die von verschiedenen Händlern oder direkt von Microsoft angeboten werden. Worauf warten Sie also noch? Legen Sie noch heute los und nutzen Sie alle Vorteile der neuesten Office-Version!