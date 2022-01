Ägyptomanie: die Begeisterung für ein Land mit reicher Kultur

Unvorstellbar und doch so allgegenwärtig

Das alte ägyptische Reich ist stark von Glauben geprägt. Die Ägypter glaubten an die Präsenz von mehr als 1.500 Gottheiten. Die Herrscher des Landes, die Pharaonen, wurden so sehr verehrt, dass nach ihrem Tod ihnen gebührende Grabmäler erschaffen wurden – die Pyramiden, die auch heute noch zu den sieben Weltwundern gehören. So weit ist die Geschichte für den Menschen heute noch gut nachvollziehbar. Doch die hohe Komplexität der ägyptischen Mythologie hat es jedoch in sich und öffnet allen Interessierten ein Tor zu zahlreichen ungelösten Geheimnissen.

Diesen geheimnisvollen Mythen widmen sich viele Museen. Aber auch Filme wie Agatha Christies‘ „Der Tod auf dem Nil“ und auch beliebte Spiele basieren auf der Thematik und sind seit Jahren sehr erfolgreich. Sie bieten einem die Möglichkeit, sich selbst auf die Spuren der Pharaonen zu begeben und tiefer in die Geschichte einzutauchen. So zeichnen sich zum Beispiel viele spannende ägyptologische Online Jackpot Spiele wie „Eye of Horus“ und „Mega Pyramid“ als einige der gefragtesten im Online Casino aus. Spieler können in die Rolle eines Forschers schlüpfen, befinden sich mitten in der Pyramidenwelt und können obendrein noch altägyptische Schätze finden und einen Jackpot knacken. Auch das Videospiel „Assasin’s Creed: Origins“ bringt Spieler in die ägyptische Ära ans Niltal und bietet einzigartige und realitätsnahe Einblicke. Das ägyptische Thema ist für Spieler ein großer Reiz – und der Erfolg solcher Spiele hebt sich eindeutig ab.

Warum bleiben andere Mythologien auf der Spur?

Nun gibt es aber längst nicht nur die altägyptische Mythologie, die spannende Geheimnisse und unvorstellbare Geschichten bereithält. Auch die nordische Mythologie und die griechische Mythologie, ganz zu schweigen von dem Reich der Maya und Azteken, stecken voller bereichernder Theorien und Darlegungen. Nichtsdestotrotz ist das Interesse an ihnen nicht ganz so verbreitet. Der tatsächliche Grund dafür lässt sich nur vermuten. Vielleicht ist es die Tatsache, dass Ägyptologen noch immer nicht mit der Erforschung der Zeit abgeschlossen haben, noch immer Geheimnisse offenbart werden und neue Entdeckungen nur weitere Fragen aufwerfen. Vielleicht ist es aber auch einfach nur die Faszination für die von Menschenhand geschaffenen Pyramiden, die als architektonische Wunder gelten und aus einer Zeit stammen, in der an die Baustoffe und Hilfsmittel von heute noch gar nicht zu denken war.

Fakt ist, dass wir eigentlich so viel über die altägyptische Geschichte wissen und eigentlich doch auch kaum was. Das dürfte auf jeden Fall auch ein Grund dafür sein, warum sie Menschen weltweit so in ihren Bann zieht und immer mehr Forscher anlockt. Die Unterhaltungsbranche hat in dieser Thematik zumindest ihre Chancen erkannt und nutzt sie vollständig aus.