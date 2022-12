4 Vorteile von VPNs für IT-Fachkräfte

Was macht ein VPN eigentlich?

Ein VPN sorgt dafür, dass versendete Daten nicht über den herkömmlichen, ungesicherten Kanal versendet werden, sondern über eine sichere Option. Das kann man sich vorstellen wie ein Tunnel, der zwischen dem eigenen Gerät und dem VPN Server hergestellt wird. Der Server kann sich entweder im selben Land oder aber ganz woanders befinden. Nutzer können so nicht nur ihre echte IP-Adresse verschleiern, sondern auch vorgeben, sich in einem anderen Land zu befinden. Ein VPN kann also nicht nur das Risiko von Cyberangriffen minimieren, sondern erhöht auch die Privatsphäre.

Sehen wir uns einmal an, welche Vorteile ein VPN speziell für IT-Fachkräfte bringt.

1. Cybersicherheit: Nicht nur für sich selbst, sondern auch die Kundschaft

Klar, sich vor Cyberangriffen zu schützen, ist für jeden Internetnutzer wichtig. IT-Experten erleben dies jedoch nicht nur im privaten Bereich, sondern auch im Arbeitsalltag. Sie setzen sich intensiv mit digitalen Technologien auseinander und nutzen diese. Oft verbinden sie ihr eigenes Gerät mit Geräten im Unternehmen und versenden teils wichtige und private Informationen darüber. Mit einem VPN schützen IT-Fachkräfte deshalb nicht nur ihre eigenen Daten, sondern auch die des Unternehmens – zum Beispiel vor Ransomware-Angriffen.

2. Privatsphäre erhöhen

Wer sich ständig in neue Netzwerke einwählt, wie es viele IT-Profis und vor allem Freelancer in dem Bereich oft machen, möchte seine Identität im Netz schützen. Ein VPN verschleiert die IP-Adresse. Andere User oder gar Cyberangreifer können so nichts über den VPN-Nutzer herausfinden – sowohl seine Daten, als auch seine komplette Internetidentität sind geschützt.

3. Öffentliche Netzwerke problemlos nutzen

IT-Fachkräfte arbeiten oft auf Projektbasis. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass sie oft ihren Arbeitsplatz wechseln und sich bei unterschiedlichen Unternehmen in deren WLAN-Netzwerk einwählen. Handelt es sich dabei um öffentliche Netzwerke, kann dies zum Sicherheitsrisiko werden. Die sind nämlich in der Regel anfälliger für Angriffe und machen es Hackern leichter, sich auf fremde Geräte einzuwählen. Mit einem VPN ist jedoch auch das Verwenden von Public Networks kein Problem und sicher.

4. Zugriff auf mehr Informationen

Mit einem VPN lassen sich ganz einfach Sperren im Internet umgehen. So sind beispielsweise einige Websites von bestimmten Ländern aus nicht aufrufbar. Besonders für IT-Experten, die im Ausland arbeiten oder sich zum Beispiel auf einem Business-Trip befinden, kann dies von Vorteil sein. So sind trotzdem Ferndiagnosen möglich und überhaupt können die Nutzer auf sämtliche Informationen zugreifen – selbst wenn die Website eigentlich einer Ländersperre unterliegt.

Fazit: Ein VPN ist für jeden nützlich

Der Fakt, dass die meisten Menschen heute das Internet täglich nutzen, macht die Verwendung eines VPNs zu einem praktischen Programm für die breite Masse. Besonders wer viele wichtigen Informationen auf digitalem Wege versendet, sollte sich vor Cyberangriffen schützen. IT-Fachkräfte arbeiten ständig mit dem Internet und sollten sich deshalb unbedingt dessen Gefahren bewusst sein. Ein VPN ist ein essenzielles Tool, um diese Arbeit sicherer zu gestalten.