10 Tipps, um ein erfolgreiches Social-Media-Werbevideo

Soziale Medien sind zwar ein leistungsfähiges Marketinginstrument, aber manchmal ist es schwierig zu wissen, wo man anfangen soll. Bei so vielen verschiedenen Plattformen und Tools auf dem Markt kann es schwierig sein, etwas zu finden, das zu Ihrem Stil und Ihrer Marke passt. In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, wie Sie Social-Media-Videos richtig einsetzen, egal ob Sie ein Video für Ihre persönliche Marke oder für ein Produkt erstellen.

In den sozialen Medien geht es vor allem um Engagement. Genauso wie Sie traditionelle Medien nutzen, um die Öffentlichkeit zu erreichen, ist es in den sozialen Medien nicht anders. Richtig eingesetzt, können Videos in sozialen Medien ein sehr wirkungsvolles Marketinginstrument sein, das Millionen von Menschen in Sekundenschnelle anspricht.

Heutzutage gibt es eine ganze Reihe von sozialen Netzwerken im Internet. YouTube, Facebook, Twitter und Instagram sind nur einige der beliebtesten davon. Egal, für welches Netzwerk Sie sich entscheiden, es ist wichtig zu verstehen, wie es mit anderen Plattformen zusammenarbeitet und wie es sich auf Ihr Videopublikum auswirken kann.

Ein erfolgreiches Werbevideo in den sozialen Medien zu erstellen ist einfacher, als Sie denken. Es kommt nur auf das Konzept, den Inhalt und die Qualität an. Mithilfe dieser drei Faktoren können Sie ein virales Video erstellen, das die Markenbekanntheit und den Umsatz steigert.

Foto: belchonock, Depositphotos

Kennen Sie Ihr Zielpublikum:

Das Wichtigste zuerst: Kennen Sie Ihre Zielgruppe. Wie ein altes Sprichwort besagt, kann man es nicht jedem recht machen. Wenn Sie jedoch Ihre Zielgruppe kennen und wissen, worauf sie reagiert, können Sie Videos erstellen, die für sie effektiver sind. Es ist schon schwierig genug, herauszufinden, wie man Videos erstellt, ohne herausfinden zu müssen, was die Leute regelmäßig von Ihnen sehen wollen!

Qualität:

Qualität ist der Schlüssel! Es mag zwar verlockend sein, so viele Videos wie möglich zu produzieren, um den Bekanntheitsgrad der Marke zu steigern, aber es ist wichtig, dabei nicht die Qualität der Videos zu opfern. Mit der richtigen Qualität heben sich Ihre Videos von der Masse der Mitbewerber ab, die alle um die Aufmerksamkeit der Menschen buhlen.

Das Konzept:

Das Konzept Ihres Videos sollte klar, prägnant und für die Menschen leicht verständlich sein. Sie sollten sicherstellen, dass es einprägsam ist, damit es geteilt werden kann, um Ihr Publikum zu vergrößern.

Einzigartigkeit:

Soziale Medien sind ein überfüllter Bereich, in dem Sie nicht untergehen wollen. Indem Sie einzigartige Videos erstellen, können Sie sich von der Masse abheben.

Wenn Sie den Einsatz von Videos für Ihr Unternehmen planen, ist es wichtig zu wissen, auf welchen Social-Media-Plattformen Videos am besten eingesetzt werden und wie lang diese Videos sein sollten.

Fesselndes Intro:

Wenn Sie ein Video für eine Social-Media-Plattform erstellen, sollten Sie darauf achten, dass es ein attraktives Intro hat. Das Intro sollte interessant sein und die Aufmerksamkeit der Nutzer fesseln, sobald sie es sehen. Wenn die Leute nicht von der ersten Sekunde an interessiert sind, scrollen sie vielleicht vorbei und klicken auf den nächsten Link, was die Gesamtzahl der Aufrufe verringert. Wenn es an Aufnahmen mangelt, besuchen Sie de.depositphotos.com und suchen Sie nach benötigtem Filmmaterial. Sie können auch den Hintergrund des Videos mit einem Klick auf dieser Online-Plattform entfernen, um eine kreative Montage zu erstellen.

Foto:

Aufruf zum Handeln:

Denken Sie daran, am Ende Ihres Intros immer eine Handlungsaufforderung einzufügen, damit die Besucher wissen, was sie als nächstes tun sollen! Wenn Sie keine Zeit für ein komplettes Intro haben, sorgen Sie einfach dafür, dass in Ihrer Vorschau Platz für einen solchen Aufruf ist, bevor Ihre Zuschauer nach unten scrollen.

Videolänge:

Im Allgemeinen ist eine Videolänge von 30 Sekunden bis 2 Minuten am besten; je länger es ist, desto effektiver ist es. Je länger, desto effektiver. 30 Sekunden oder weniger könnten jedoch den Eindruck erwecken, dass Sie nur auf den Zug aufspringen, weil alle anderen ihre eigenen Videos erstellen, die länger als diese Dauer sind.

Was kommt als Nächstes:

Nach dem Intro und der Aufforderung zum Handeln sollten die Zuschauer wissen, wie es weitergeht, indem Sie einen Link zu Ihrer Website oder Ihrer Social-Media-Seite einfügen. Der Link sollte nicht sehr lang sein und möglichst überall eingefügt werden, damit die Zuschauer leicht herausfinden können, wo Sie zu finden sind.

Foto: DmitriyAnaniev, Depositphotos

Qualität der Stimme:

Es ist wichtig, dass Ihre Stimme natürlich klingt, damit die Leute das nicht sofort bemerken und annehmen, dass Sie durch eine Art seltsamen Filter sprechen. Es kann den Anschein erwecken, dass diese Videos bearbeitet und aus dem Zusammenhang gerissen wurden, was die Leute nur davon abhält, sie zu teilen.

Video-Design:

Wenn du ein Video erstellst, kannst du es um das Format herum gestalten oder den eigentlichen Videorahmen als Format verwenden. Damit meine ich, dass Sie ein interaktives Video haben können, in dem die Leute bestimmte Teile des Videos kommentieren können. Wenn Ihr Video dies erfordert, wäre es am besten, wenn Sie das interaktive Videoformat wählen.

Schlussfolgerung

Wenn Sie diese Faktoren kennen, wird es Ihnen leichter fallen, ein erfolgreiches Social-Media-Werbevideo für Ihre Marke oder Ihr Produkt zu erstellen. Es kommt auf ein gutes Konzept und ein Video an, das von Anfang bis Ende mit hochwertigen Inhalten gefüllt ist. Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Social-Media-Plattform für Ihre Videos verwenden und dass Sie die Menschen zu jeder Zeit ansprechen. Auf diese Weise werden Ihre Videos erfolgreicher und können sich wie ein Lauffeuer verbreiten und Ihre Markenbekanntheit steigern.